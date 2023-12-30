Самсонов — ужасен. На русского вратаря уже публично жалуется главный тренер «Торонто»

После прошлого сезона на Илью Самсонова в «Торонто» смотрели как на спасителя. Вратарь, от которого отказались в «Вашингтоне», получил новый шанс в Канаде и блестяще себя проявил сначала в регулярном сезоне, а потом и в плей-офф, когда помог «листьям» впервые с 2004 (!) года пройти первый раунд.

В нынешнем сезоне вратарь ужасен. Всего в пяти играх из 14 он отразил больше 90% бросков (в прошлом по этому показателю он был в топ-5 лиги). Сегодня случился очередной провал – «Торонто» вёл 3:1, 4:2 и 5:4 с «Коламбусом», но Самсонов пропустил шесть раз после 21 броска, и его команда в итоге проиграла.

В третий раз подряд Илья пропускает не меньше пяти шайб (до этого был ещё матч с «Баффало», где его заменили после пяти пропущенных, и игра с «Коламбусом», когда «Лифс» совершили героический камбэк с 0:5, но уступили в овертайме). Среди 85 вратарей, сыгравших в этом сезоне НХЛ, Илья занимает 82-е место по проценту отражённых бросков (86,2%) и 79-е по коэффициенту надёжности (3,94).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Это НХЛ. Нам нужны сейвы. В 99 случаях из 100 мы бы выиграли этот матч»

О том, что у него не осталось уверенности в себе, говорит даже сам Илья. Партнёры по команде стараются его поддержать, но главный тренер «Торонто» Шелдон Киф после сегодняшнего поражения высказался предельно жёстко: «Ошибки становятся заметнее, если у нас нет сейвов. Это НХЛ. Нам нужны сейвы, нужны очки, нужны победы. Уверен, Треливинг рассмотрит все варианты.

Мы позволили сопернику нанести 21 бросок, так что не уверен, что мы плохо сыграли в обороне. Но мы допускали ошибки в самое неподходящее время. Мы бы выиграли этот матч в 99 случаях из 100, но нельзя допускать такие вратарские ошибки, как сейчас играет Сэмми. Нельзя допускать такие ошибки».

«Всему есть предел!»

Местная пресса тоже уже полностью потеряла веру в Самсонова – давно ведутся разговоры о том, что ему пора сменить команду.

«Всему есть предел! Сдаёмся. Илье Самсонову и «Торонто» нужна передышка друг от друга. Продолжать выпускать вратаря, который начинал сезон в статусе первого номера – значит просить болельщиков закрывать глаза и скрещивать пальцы каждый раз, когда соперник создаёт голевой момент. Это значит просить своих полевых забрасывать шесть. Это значит просить своего тренера наблюдать, как ценные очки ускользают от тебя, как песок сквозь пальцы.

После поражения от «Коламбуса» Киф вежливо попросил своего босса сделать уже что-то с этим. Самсонов сказал, что надеется, что всё изменится в лучшую сторону. Может, в следующем матче. Может. А может, в следующем матче уже будет другой вратарь», — пишет Sportsnet.

«Торонто» забил достаточно, вся вина — на вратаре. Так больше продолжаться не может»

«В такой ситуации им нужно что-то делать. Нельзя позволять сопернику бросать, весь период «Торонто» старался обороняться, потому что им было некомфортно, если шайба доходила до ворот. Они забили достаточно, вся вина сегодня – на вратаре.

Усиление в линию вратарей, кроме «Торонто», ищут «Каролина», «Оттава», «Баффало». И задёшево никого не найдёшь. А у «Лифс» ещё и не так много активов для обмена. Ужасно, что им приходится решать эту проблему, но так больше продолжаться не может», — считает американский эксперт Джастин Борн.

«Ему нужен перерыв. Не как сейчас были праздники, а настоящий. Может, провести недельку в АХЛ. Послать его туда через драфт отказов или в командировку для набора формы, это пусть сами решают. Но будьте уже реалистами – отправьте его в АХЛ, вызовите оттуда другого вратаря, отправьтесь на выезд, дайте тому сыграть с «Анахаймом» и просто дайте Самсонову психологическую и физическую передышку от этой команды.

«Торонто» нужно усиливать и линию обороны, но вратарская проблема более неотложная. Давайте не забывать, что Уолл выйдет не раньше чем через месяц. И даже когда он вернётся, вы уверены, что хотите взвалить на его плечи такую огромную ношу – попытаться выиграть для вас Кубок Стэнли? Ту самую ношу, которая с 1967 года остаётся непосильной для «Торонто»? Даже если Уолл вернётся в феврале, сколько давления на него будет, если рядом не будет второго хорошего вратаря?» — согласен Ник Кипреос.

«Да, надо реально подумать, что делать с выездом на Западное побережье. Там будет два матча за два дня с «Лос-Анджелесом» и «Анахаймом». Интересно, будет ли Джонс играть оба матча?

Знаю, что результат сегодня не очень хороший, но я бы не стал выпускать Джонса на третий период, нельзя им рисковать, когда один вратарь уже вылетел. Однако этот эксперимент закончен, и теперь надо что-то решать.

Этот матч не должен был стать проигрышным. Можно о многом здесь говорить, о сейвах, которые надо было сделать. Но когда ведёшь 3:1, 4:2, 5:4 с «Коламбусом», надо доводить дело до победы. Они хватали удаления, делали ошибки. Да, пропущенные голы были плохими, но в этих двух матчах с «Коламбусом» победы были упущены», — считает Эллиотт Фридман.