Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Что дала «Сибири» замена Дэвида Немировски на Сергея Кривокрасова, разбор, аналитика, чего добьётся «Сибирь»

Атакующий хоккей? Посмеялись и забыли. Как меняется «Сибирь» при Кривокрасове
Максим Макаров
Как меняется «Сибирь» при Кривокрасове
Аудио-версия:
Комментарии
Попытка новосибирцев пойти по стопам «Торпедо» провалилась, но, возможно, это спасёт новосибирцам сезон.

По окончании прошлого сезона, итоги которого не устроили руководство «Сибири», было принято решение поменять философию игры команды. Напомню, новосибирцы в пяти матчах уступили «Авангарду» в первом раунде плей-офф и прекратили борьбу за трофей. В связи с этим контракт Андрея Мартемьянова продлён не был, а ставить новую философию был вызван Дэвид Немировски, который оставил прочный фундамент Игорю Ларионову в «Торпедо». Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский следующим образом прокомментировал назначение канадского специалиста: «Немировски проповедует атакующий стиль игры и это именно то, какой мы хотим видеть «Сибирь» в следующем сезоне». А теперь давайте вспомним, какой стиль мы увидели на самом деле.

Дэвид Немировски в «Сибири».

Дэвид Немировски в «Сибири».

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Сибирь» при Немировски

Чтобы кратко и ёмко объяснить, как играла новосибирская команда при Дэвиде Немировски, нужно обратиться к нестареющей русской поэзии. Строки Фёдора Ивановича Тютчева идеально описывают ситуацию:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.

Меняем «Россия» на «Сибирь» и получаем суть игры команды до увольнения Дэвида Семёновича.

А теперь от лирики перейдём к обсуждению дела. Игра «Сибири» после рабоче-крестьянского стиля Мартемьянова действительно изменилась. Правда, основные её изменения коснулись не атаки, а обороны, как бы это странно ни звучало. Новосибирцам попросту не дался переход от одной философии к абсолютно противоположной: именно это провоцировало такие зияющие дыры в обороне, что порой по-человечески Антона Красоткина было просто жалко. В атаке же не получалось ничего толком выстроить, потому что чуть ли не каждая попытка позиционной атаки прерывалась на второй-третьей передаче. Нужно ли винить исключительно Немировски в этом? Конечно, нет. Ему и близко не предоставили тот набор игроков, с которыми это можно сделать, ведь основной костяк команды – мартемьяновский, который преследовал абсолютно другие цели на площадке. Серьёзную подпитку из молодёжной команды получить было тоже нельзя.

Нам всё было понятно ещё в сентябре:
«Сибирь» и Немировски несовместимы. Так тренера скоро уволят, но ведь его подставили
«Сибирь» и Немировски несовместимы. Так тренера скоро уволят, но ведь его подставили

Триггером для увольнения Немировски стал матч с минским «Динамо», где сибиряки вели 2:0 после второго периода, но проиграли, пропустив две шайбы за 16 секунд от начала периода, а победную — за шесть секунд до конца. Главного тренера со стороны решили не звать и доверили роль исполняющего обязанности главного тренера Сергею Кривокрасову. Его помощником стал Александр Завьялов, который начинал сезон главным в «Витязе».

«Сибирь» при Кривокрасове

Да, может быть, далеко идущие выводы по игре команды пока не стоит делать, но те изменения, о которых речь пойдёт ниже, уже можно выделить. Команда под руководством Кривокрасова провела шесть игр перед новогодней паузой, из которых три выиграла, одну утащила в овертайм и две проиграла.

Сергей Кривокрасов — исполняющий обязанности главного тренера «Сибири»

Сергей Кривокрасов — исполняющий обязанности главного тренера «Сибири»

Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

Игра в обороне

Наверное, главное изменение, которое сразу же бросается в глаза. Кривокрасову и Завьялову (который и отвечает за оборону) повезло: они вступили в должность аккурат перед декабрьским перерывом, и у них была возможность подлатать почти сломавшийся механизм. В матчах «Сибири» после паузы уже нет таких разрывов между линиями, которые были до этого и из-за которых новосибирцев вечно наказывал оппонент. Также из игры команды исключились бесполезные и слепые подключения защитников к атаке, которые стали почерком эпохи Немировски. И куда же без плотной игры у бортов и на своём пятаке: теперь соперник перестал себя чувствовать в этих стратегически важных местах вольготно.

Нацеленность на ворота

Изменилась и игра в зоне противника. «Сибирь» стала играть проще, не изобретать без толку велосипед. Грубо говоря, хоккей команды стал более вертикальным. Контратаки команды не переходят в разряд позиционных, розыгрыш которых утыкается в потери, а быстро и резко разит соперника (или пытается). В этом плане характерным стал матч с «Ак Барсом», где все шайбы «Сибирь» забросила в быстрых атаках. Повысилась и бросковая активность команды, что позволяет команде «доедать» больше моментов на пятаке. Чего только стоит игра проснувшегося Энди Андреоффа. Видится всё это разумным изменением, потому что подбор игроков у «Сибири», по сути, именно для такого хоккея.

Игроки «Сибири» празднуют гол.

Игроки «Сибири» празднуют гол.

Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Накал

Команда перестала быть аморфной. Да, звучит, наверное, слишком громко, но это действительно так. У «Сибири» стали гореть глаза, команда сражается на каждом участке площадки и старается не забрать очки, а выгрызть их. Можно подобрать несколько гипотетических причин, почему это произошло, но истина, скорее всего, где-то посередине. Возможно, «Сибирь» была физически уставшей и перерыв позволил команде вздохнуть и с новыми силами отправиться в путь. Возможно, рука Сергея Кривокрасова более твёрдая, нежели у Немировски. Возможно, некоторые подумали, что после головы главного тренера может полететь и их.

Установка

Вообще, перестройка «Сибири» была довольно-таки комичной. Многие знают, как происходит перестройка в НХЛ: команда на несколько лет забывает о результате и пытается выстроить систему, которая сыграет вдолгую. В Новосибирске же хватило трёх месяцев, дабы понять, что это не их путь.

В моменты, когда тренер требует от тебя постигать азы атакующего хоккея, а руководство довлеет над тобой, заставляя добиваться результата, было откровенно жаль игроков. Они не представляли, на что нужно обратить внимание в первую очередь, и из-за этого в их глазах читалось полное непонимание происходящего. Тот винегрет, что им крошили в головы несколько месяцев, был выброшен из головы, потому что очевидно: первый год на новой арене без плей-офф могут и не простить. И когда во главе угла стал результат, команда поняла, что от неё требуется.

Материалы по теме
Фастовский: «Сибирь» ждут радикальные изменения в случае непопадания в плей-офф

Да, конечно, игра «Сибири» не изменилась настолько, что можно будет говорить о чём-то большем, чем выход в плей-офф или итоговое место в конференции выше восьмого. Не все игры при Кривокрасове прошли гладко, чего стоит только последний матч с «Трактором», где команда откровенно провалилась, но со стороны складывается ощущение, что шансы сибиряков на плей-офф при новом тренере незаметно, но повысились. Битва за восьмую строчку с хабаровским «Амуром» обещает быть интересной. Главное, чтобы она в один момент не превратилась в битву за отпуск.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android