Атакующий хоккей? Посмеялись и забыли. Как меняется «Сибирь» при Кривокрасове

По окончании прошлого сезона, итоги которого не устроили руководство «Сибири», было принято решение поменять философию игры команды. Напомню, новосибирцы в пяти матчах уступили «Авангарду» в первом раунде плей-офф и прекратили борьбу за трофей. В связи с этим контракт Андрея Мартемьянова продлён не был, а ставить новую философию был вызван Дэвид Немировски, который оставил прочный фундамент Игорю Ларионову в «Торпедо». Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский следующим образом прокомментировал назначение канадского специалиста: «Немировски проповедует атакующий стиль игры и это именно то, какой мы хотим видеть «Сибирь» в следующем сезоне». А теперь давайте вспомним, какой стиль мы увидели на самом деле.

Дэвид Немировски в «Сибири». Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Сибирь» при Немировски

Чтобы кратко и ёмко объяснить, как играла новосибирская команда при Дэвиде Немировски, нужно обратиться к нестареющей русской поэзии. Строки Фёдора Ивановича Тютчева идеально описывают ситуацию:

Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать —

В Россию можно только верить.

Меняем «Россия» на «Сибирь» и получаем суть игры команды до увольнения Дэвида Семёновича.

А теперь от лирики перейдём к обсуждению дела. Игра «Сибири» после рабоче-крестьянского стиля Мартемьянова действительно изменилась. Правда, основные её изменения коснулись не атаки, а обороны, как бы это странно ни звучало. Новосибирцам попросту не дался переход от одной философии к абсолютно противоположной: именно это провоцировало такие зияющие дыры в обороне, что порой по-человечески Антона Красоткина было просто жалко. В атаке же не получалось ничего толком выстроить, потому что чуть ли не каждая попытка позиционной атаки прерывалась на второй-третьей передаче. Нужно ли винить исключительно Немировски в этом? Конечно, нет. Ему и близко не предоставили тот набор игроков, с которыми это можно сделать, ведь основной костяк команды – мартемьяновский, который преследовал абсолютно другие цели на площадке. Серьёзную подпитку из молодёжной команды получить было тоже нельзя.

Триггером для увольнения Немировски стал матч с минским «Динамо», где сибиряки вели 2:0 после второго периода, но проиграли, пропустив две шайбы за 16 секунд от начала периода, а победную — за шесть секунд до конца. Главного тренера со стороны решили не звать и доверили роль исполняющего обязанности главного тренера Сергею Кривокрасову. Его помощником стал Александр Завьялов, который начинал сезон главным в «Витязе».

«Сибирь» при Кривокрасове

Да, может быть, далеко идущие выводы по игре команды пока не стоит делать, но те изменения, о которых речь пойдёт ниже, уже можно выделить. Команда под руководством Кривокрасова провела шесть игр перед новогодней паузой, из которых три выиграла, одну утащила в овертайм и две проиграла.

Сергей Кривокрасов — исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

Игра в обороне

Наверное, главное изменение, которое сразу же бросается в глаза. Кривокрасову и Завьялову (который и отвечает за оборону) повезло: они вступили в должность аккурат перед декабрьским перерывом, и у них была возможность подлатать почти сломавшийся механизм. В матчах «Сибири» после паузы уже нет таких разрывов между линиями, которые были до этого и из-за которых новосибирцев вечно наказывал оппонент. Также из игры команды исключились бесполезные и слепые подключения защитников к атаке, которые стали почерком эпохи Немировски. И куда же без плотной игры у бортов и на своём пятаке: теперь соперник перестал себя чувствовать в этих стратегически важных местах вольготно.

Нацеленность на ворота

Изменилась и игра в зоне противника. «Сибирь» стала играть проще, не изобретать без толку велосипед. Грубо говоря, хоккей команды стал более вертикальным. Контратаки команды не переходят в разряд позиционных, розыгрыш которых утыкается в потери, а быстро и резко разит соперника (или пытается). В этом плане характерным стал матч с «Ак Барсом», где все шайбы «Сибирь» забросила в быстрых атаках. Повысилась и бросковая активность команды, что позволяет команде «доедать» больше моментов на пятаке. Чего только стоит игра проснувшегося Энди Андреоффа. Видится всё это разумным изменением, потому что подбор игроков у «Сибири», по сути, именно для такого хоккея.

Игроки «Сибири» празднуют гол. Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Накал

Команда перестала быть аморфной. Да, звучит, наверное, слишком громко, но это действительно так. У «Сибири» стали гореть глаза, команда сражается на каждом участке площадки и старается не забрать очки, а выгрызть их. Можно подобрать несколько гипотетических причин, почему это произошло, но истина, скорее всего, где-то посередине. Возможно, «Сибирь» была физически уставшей и перерыв позволил команде вздохнуть и с новыми силами отправиться в путь. Возможно, рука Сергея Кривокрасова более твёрдая, нежели у Немировски. Возможно, некоторые подумали, что после головы главного тренера может полететь и их.

Установка

Вообще, перестройка «Сибири» была довольно-таки комичной. Многие знают, как происходит перестройка в НХЛ: команда на несколько лет забывает о результате и пытается выстроить систему, которая сыграет вдолгую. В Новосибирске же хватило трёх месяцев, дабы понять, что это не их путь.

В моменты, когда тренер требует от тебя постигать азы атакующего хоккея, а руководство довлеет над тобой, заставляя добиваться результата, было откровенно жаль игроков. Они не представляли, на что нужно обратить внимание в первую очередь, и из-за этого в их глазах читалось полное непонимание происходящего. Тот винегрет, что им крошили в головы несколько месяцев, был выброшен из головы, потому что очевидно: первый год на новой арене без плей-офф могут и не простить. И когда во главе угла стал результат, команда поняла, что от неё требуется.

Да, конечно, игра «Сибири» не изменилась настолько, что можно будет говорить о чём-то большем, чем выход в плей-офф или итоговое место в конференции выше восьмого. Не все игры при Кривокрасове прошли гладко, чего стоит только последний матч с «Трактором», где команда откровенно провалилась, но со стороны складывается ощущение, что шансы сибиряков на плей-офф при новом тренере незаметно, но повысились. Битва за восьмую строчку с хабаровским «Амуром» обещает быть интересной. Главное, чтобы она в один момент не превратилась в битву за отпуск.