Первая осечка хозяев МЧМ! Финны прервали сумасшедшую серию и выиграли Северное дерби

Швеция впервые проиграла на домашнем турнире, упустив победу за полторы минуты до конца основного времени. Но это мало что изменило.

Сложно найти для сборных Швеции и Финляндии более принципиальное противостояние, чем классическое Северное дерби. На молодёжных чемпионатах мира два культовых европейских соперника пересекаются постоянно, и практически каждый раз судьбы встреч решает всего одна шайба. Однако заключительный для этих команд матч группового раунда МЧМ-2024 не нёс фактически никакого турнирного значения.

Хозяева мирового форума сборная Швеции подошли к матчу со стопроцентным результатом. Подопечные Магнуса Хевелида последовательно переиграли команды Латвии (6:0), Германии (5:0) и Канады (2:0), не пропустив за 180 минут ни одной шайбы. Одержав три подряд сухие победы, шведские хоккеисты досрочно гарантировали себе выход в плей-офф с первого места в группе A.

В свою очередь, финны очень долго вкатывались в турнир, начав выступление на МЧМ с двух поражений – от Канады (2:5) и Германии (3:4). Победа над Латвией (4:0) стала первой для представителей Суоми и позволила команде Лаури Микколы отобраться в четвертьфинал. При этом подняться выше третьего места в группе финны никак не могли, а опуститься на четвёртую позицию имели возможность только в случае сенсации в матче Германии и Канады. Для этого немцам нужно было бы как минимум переводить игру с канадцами за пределы основного времени, а самим финнам – оставаться без очков в Северном дерби.

Формально единственным сколько бы то ни было реальным турнирным подтекстом для Швеции могло стать лишь иллюзорное желание улучшить свой рейтинг перед стартом плей-офф. В случае победы в основное время младшие «Тре Крунур» заняли бы общее первое место по итогам предварительного раунда, тем самым обеспечив себе дальнейший уход в полуфинале от двух североамериканских сборных, но это был слишком далёкий расклад, который вряд ли до начала матча сильно волновал молодых и не обладающих большим кубковым опытом хоккеистов.

На практике же сегодняшний матч Швеции и Финляндии носил полувыставочное значение. Неудивительно, что главный тренер шведской молодёжки приберёг своего основного вратаря и по совместительству родного племянника Хуго Хевелида под плей-офф, дав сегодня дополнительную возможность второму номеру Мелькеру Телину.

Судя по действиям шведской молодёжки в стартовой двадцатиминутке, младшие «Тре Крунур» долгое время действительно никак не могли понять, ради чего они вышли на лёд в этой игре. Шведская сборная выдала за явным отрывом свой худший отрезок на турнире, проиграв его целиком и полностью. Финны забили два довольно похожих гола, за счёт большего желания «доев» шайбы на отскоках – отличились Томми Мяннистё и Ленни Хямеэнахо – 0:2.

Интересно, что первый гол финнов оборвал сумасшедшую шведскую серию без пропущенных шайб на МЧМ-2024 на отметке 192 минуты 25 секунд. Второй же стал вполне закономерным завершением стартового периода, в котором хозяева МЧМ сподобились лишь на четыре броска в створ финских ворот, да и то бо́льшая их часть была произведена для статистики.

В перерыве штаб Хевелида, судя по всему, донёс до своей команды простую и понятную мысль, что, какими бы ни были расклады, негоже вот так выступать перед домашними трибунами, заполненными до отказа, и на второй период вышла совсем другая сборная Швеции. Не прошло и четырёх минут с начала отрезка, как Исак Борн отыграл одну шайбу, а следом впервые в матче сработало шведское большинство – Антон Вальберг сделал удачный скрин на пятаке, а одна из главных звёзд хозяев и всего соревнования Йонатан Леккеримяки хлёстким броском восстановил равновесие в счёте – 2:2.

Выбранный «Ванкувер Кэнакс» под 15-м номером на драфте НХЛ – 2022 19-летний Леккеримяки с каждым проведённым матчем в Гётеборге производит впечатление всё более и более готового игрока для переезда в североамериканскую лигу. На этом МЧМ один из главных героев победного для сборной Швеции ЮЧМ-2022 отмечается результативными действиями в каждом матче, демонстрируя игру стабильно высочайшего уровня.

Началась классическая молодёжная и бесшабашная перестрелка. Быстро отыгравшись с 0:2, шведы не справились с нахлынувшими эмоциями и перестарались. Капитан команды Лиам Эгрен схватил глупое удаление на чужом пятаке, и финны за восемь секунд реализовали лишнего. Каспер Халттунен неотразимо пальнул в большинстве, во второй раз в матче выведя Суоми вперёд – 2:3.

Но уже через полторы минуты эмоциональная гамма на лице Каспера окажется совсем другой. Финский форвард располагался в средней зоне и лицом встречал начинавшуюся атаку соперника, и в этот момент на возврате мимо него пролетел один из игроков шведов, выбив Касперу клюшку. Арбитры оставили эпизод без своего внимания, а шведы получили импровизированное большинство. Халттунен изо всех сил пытался защищаться без клюшки, но его усилия были тщетны – защитник Тео Линдштейн броском с кистей сделал счёт 3:3. Шведы воспользовались преимуществом в полигрока и снова получили заряд положительных эмоций.

А ещё через несколько минут хозяева впервые в матче заработали и преимущество в одну шайбу. Второй раз в матче сработало шведское большинство, только на сей раз отличилась не первая, а вторая спецбригада – за одну секунду до появления финского хоккеиста из бокса для штрафников точный бросок произвёл Филип Бюстедт. Четыре гола шведов разделили 11,5 минуты, и вместо 0:2 на табло уже горели 4:3.

В третьем периоде все основные события были отложены на самую концовку, когда тренерский штаб финнов заменил вратаря на шестого полевого игрока. Первыми все вопросы о победителе матча должны были решать шведы, но, организовав атаку на пустые ворота, хозяева не смогли довести её до броска, за что и были наказаны. Финны заперли соперника в зоне, организовали навал и добились своего – гол Яни Нюмана перевёл Северное дерби в овертайм при счёте 4:4.

В дополнительном отрезке обе команды упустили по несколько опасных моментов, но в целом к победе были ближе шведы. Однако в итоге всё решилось в серии буллитов, где точнее оказались финны — 4:5 (1:2 по буллитам). Шведы потерпели первое поражение на МЧМ-2024 и теперь ждут своего соперника по четвертьфиналу, которым станет проигравший в матче Швейцарии и Чехии. Финны же на 99% в первом раунде плей-офф сыграют со словаками. Четвертьфинальные матчи состоятся 2 января.