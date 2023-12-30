Канада впервые проиграла на МЧМ! Нарвалась на грандиозный феномен и судью из Швеции

Главные фавориты группы A на молодёжном чемпионате мира по хоккею — 2024 сборные Швеции и Канады подошли к очной встрече без очковых потерь. Победители двух последних мировых форумов представители страны кленового листа последовательно переиграли сборные Финляндии (5:2) и Латвии (10:0). В свою очередь, хозяева домашнего МЧМ-2024 также не оставили шансов латвийцам (6:0) и практически с аналогичным счётом разгромили команду Германии (5:0), не пропустив за 120 минут ни одной шайбы. По одному матчу «на ноль» провели Хуго Хевелид и Мелькер Телин.

Шведско-канадское противостояние должно было стать украшением всего группового этапа и с учётом всех турнирных раскладов становилось фактически матчем за первое место в группе, которое даёт максимально слабого и проходимого соперника по четвертьфиналу. Практически наверняка им станет команда Швейцарии, которая на этом турнире оставляет откровенно жалкое впечатление, в отличие от многих предыдущих чемпионатов мира. Но всё-таки в очной встрече с норвежцами швейцарцы должны забирать путёвку в плей-офф.

Понимая всю ответственность сегодняшней встречи, директорат проведения МЧМ пошёл на оригинальный шаг, связанный с выбором судейской бригады. Назначение на матч получили один из лучших арбитров Швеции последнего десятилетия мегаизвестный арбитр европейского уровня Тобиас Бьёрк и канадский рефери Марк Пирс. Что называется, чтобы никому не было обидно и ни у одной из сторон после матча не было желания поговорить о какой-то судейской предвзятости. Забегая вперёд, повод говорить о судействе дуэт Бьёрка и Пирса всё-таки подарит.

Интересно, что, несмотря на стабильное малое количество участников МЧМ и традиционно звёздный статус обеих команд, предполагающий далёкое их прохождение по сетке турниров, за последние 10 лет пути соперников на молодёжных чемпионатах мира пересекались всего четыре раза. В последний день 2015 года шведы одержали победу в матче группового этапа (5:2), и с тех пор канадцев они больше на этом уровне никогда не обыгрывали. В полуфинале МЧМ-2017, в финале МЧМ-2018 и в матче предварительного раунда на МЧМ-2023 канадцы трижды подряд наносили поражения младшим «Тре Крунур» (5:2, 3:1 и 5:1).

Первый опасный момент пришёл на шестой минуте, когда сначала Истон Коуэн убежал «один в ноль» с голкипером Хевелидом, а вторым темпом атаковал Мэтт Савуа. В течение очень короткого интервала времени канадцы дважды могли открывать счёт в матче, но 19-летний Хевелид удержал нулевое равновесие. Среди тройки голкиперов, внесённых в заявку шведской сборной на МЧМ, он является единственным, ещё не выбранным на драфте НХЛ. Несмотря на это, именно Хуго принадлежит статус безальтернативного первого номера в своей сборной, а не проспекту «Аризоны Койотс» Телину.

Главный тренер шведской молодёжки Магнус Хевелид сделал ставку на своего племянника ещё в 2022 году, когда тренировал юниорскую сборную. Тогда Хуго набрал оптимальную форму в ходе турнира и помог своему дяде привести Швецию к золотым медалям ЮЧМ. В той же команде находился и защитник Маттиас Хевелид, приходящийся Хуго родным братом. Теперь они вместе находятся и в этой молодёжной сборной и полны решимости повторить «золотой» трюк двухлетней давности. Такой вот семейный подряд по-шведски. Спас хозяев Хевелид и за семь минут до перерыва, когда потащил выход «один в ноль» от Карсона Рекопфа.

Шведский голкипер не позволил себя переиграть, надёжно перекрыв низ ворот. Полевые же игроки хозяев должны были проявлять себя во время четырёхминутного большинства, но за столь внушительный отрезок времени они создали всего два опасных момента.

Немного. Но один из них был потрясающим и точно должен был приводить к изменению счёта на табло. Однако теперь уже голкипер канадцев Матис Руссо заставил восхищённо реагировать находившегося на трибунах Хенрика Лундквиста, совершив чумовое спасение после броска в упор от Лиама Эгрена. 19-летний Руссо на драфте НХЛ также ещё не выбирался.

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После безголевого первого периода самое начало второй двадцатиминутки принесло долгожданное взятие ворот. В чужой зоне разобрались на двоих два шведских защитника: Тео Линдштейн для начала грамотно закрыл борт, совершив отбор и перехватив шайбу, а затем сделал своевременный перевод на Тома Вилландера, который получил шайбу на синей линии, продвинулся на ползоны и с кистей неотразимо бросил в угол ворот, прошив Руссо. После гола Швеция заиграла с позиции силы, нарываясь лишь на редкие контратаки, и в целом всё шло к тому, что хозяева должны увеличивать преимущество в счёте.

И они это сделали в середине второго периода. Причём сначала один из самых талантливых и восхитительных игроков этого созыва шведской молодёжки Йонатан Леккеримяки упустил зубодробительный момент, каким-то чудом не сумев переиграть Руссо. Но атака шведов продолжилась, и всё тот же Леккеримяки проявил высочайшее мастерство, зацепив шайбу на самом краешке синей линии и в последний момент закрыв зону. Следом Йонатан доставил шайбу на пятак, откуда Ноа Эстлунд с добивания переправил её в ворота. Тут уже и Руссо был бессилен. Линдштейн отметился ещё одной результативной передачей, только теперь уже второстепенной.

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Только при счёте 0:2 «кленовые» наконец включились на полную и врубили шестую передачу. Они могли оперативно сократить отставание в счёте, но укативший «один в ноль» Савуа уже раскачал шведского вратаря, однако не сумел отправить шайбу в ворота, а ещё через несколько минут на высшем уровне вновь сыграл Хевелид, потащивший бросок с ближнего пятака. Выручил Хуго и в ещё нескольких моментах, в том числе и после броска в касание от главного фаворита драфта НХЛ – 2024 Маклина Селебрини. Сирена на перерыв прозвучала как нельзя вовремя для пережившей не самые приятные минуты шведской команды. Наступивший перерыв потушил только разгоравшийся канадский пожар.

Одной из главных интриг на третий период являлся поиск ответа на вопрос – эта Швеция в принципе собирается пропускать на МЧМ или нет? К началу заключительной двадцатиминутки сухая серия младших «Тре Крунур» на домашнем форуме достигла сумасшедших и грандиозных 160 (!) минут. В середине третьего периода эту серию едва не прервал Селебрини, который в большинстве выстрелил в штангу, а спустя несколько секунд очередной эффектный сейв оформил Хевелид.

Кульминация матча наступила за семь минут до конца периода, когда швед Зеб Форсфьелль привёз в борт канадского форварда Оуэна Бека. Арбитры отправились изучать повтор момента на мониторе, выбирая дисциплинарную санкцию для игрока хозяев. Швед Бьёрк и канадец Пирс максимально долго решали судьбу важнейшего эпизода и в итоге вынесли довольно удивительный вердикт – никакого штрафа вообще, ни пятиминутного, ни даже двухминутного. Вполне возможно, что 42-летний Бьёрк своим авторитетом просто передавил канадского коллегу.

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Чуть позже шведы всё-таки словили своё двухминутное удаление, но их бригады меньшинства этим вечером были грандиозны. А последнего шанса на спасение канадцы лишили себя самостоятельно, допустив нарушение численного состава за две минуты до финальной сирены. Швеция одержала третью подряд сухую победу на этом МЧМ, продлив серию без пропущенных шайб до 180 минут. Канадцы проиграли впервые на турнире.