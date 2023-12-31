Полные расклады в группах МЧМ по хоккею! Немцы могут обойти Канаду, Латвия — спастись?

Только Швеции не о чем беспокоиться, она досрочно заняла первое место. Всё остальное решится в последний день года.

Групповой этап молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2024 подходит к концу, сборная Швеции уже успела выиграть свою группу, но дальше ещё ничего не ясно. Интрига до предела закрутилась после неожиданной победы Латвии над Германией, и всё решится сегодня. «Чемпионат» представляет полный расклад перед заключительным игровым днём группы.

Матчи 31 декабря:

Группа А

Швеция – 9 очков

Канада – 6

Финляндия – 3

Латвия – 3

Германия – 3

Сборная Швеции выглядит настолько мощно, что ещё даже ни разу не пропустила на этом турнире (!). Но все возможные задачи на групповой этап она уже решила. Победы над Латвией (6:0), Германией (5:0) и Канадой (2:0) позволили досрочно занять первое место. Канада ещё может догнать их по очкам, если обыграет Германию в основное время, а «Тре Крунур» не наберут очков с Финляндией, но по личным встречам шведы всё равно останутся впереди.

В расклады на заключительный игровой день предварительного раунда внезапно вмешалась сборная Латвии. Три матча подопечные Артиса Аболса не могли даже забить, а в последнем сенсационно расправились с Германией, сохранив шансы на попадание в плей-офф.

Сейчас по три очка в активе Латвии, Финляндии и Германии, по разнице шайб внутри этой группы на данный момент дальше проходят финны и латвийцы. Значит, немцам для выхода в четвертьфинал надо обязательно брать очко в матче с Канадой, а финны в зависимости от результата матча со Швецией займут третье или четвёртое место.

Если же Германия сможет обыграть Канаду в основное время, то займёт второе место в группе, Канада станет третьей, а финны – четвёртыми при любом результате своего матча. Если Германия проиграет в основное время, Латвия займёт четвёртое место и сыграет с победителем матча США – Словакия, а финны выйдут с третьего места на проигравшего.

Группа В

Словакия – 9 очков

США – 8

Чехия – 4

Швейцария – 3

Норвегия — 0

В группе уже известны все участники плей-офф – Норвегия проиграла все четыре матча с общим счётом 8:26 и теперь готовится играть за выживание в элитном дивизионе. Сегодня первым заходом победу в группе разыграют Словакия и США – выигравший выйдет на Латвию или Финляндию.

Третье и четвёртое место разыграют Чехия и Швейцария. Команда Патрика Аугуста начала турнир с разгромного поражения от Словакии (2:6), затем легко разбила норвежцев (8:1) и могла обыгрывать американцев, но в итоге довольствовалась одним очком (3:4 Б). Швейцарцы после двух поражений на старте от серьёзных соперников решили свою главную задачу по выходу в четвертьфинал в матче с Норвегией (6:2). Проигравший в этом матче сыграет со Швецией, победитель – с Канадой или Германией.

Все возможные расклады на четвертьфиналы МЧМ-2024

Швеция (1А) – Швейцария/Чехия (4В)

Германия/Канада (2А) – Чехия/Швейцария (3В)

США/Словакия (1В) – Германия/Финляндия/Латвия (4А)

Словакия/США (2В) – Финляндия/Канада/Германия (3А)