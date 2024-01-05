Радулов превзошёл Зарипова, «Локомотив» возглавил таблицу. Итоги дня в КХЛ

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5 января регулярный чемпионат КХЛ продолжился девятью матчами. Подводим итоги игр.

Счёт в матче был открыт уже на старте встречи – нападающим «Сибири» Никитой Коротковым. Восстановить паритет гости сумели лишь к середине игры, когда с передач Александра Хмелевски и Джоша Ливо отличился Иван Дроздов. Решить исход встречи могло большинство «Сибири» в середине третьего периода – удаление Ливо реализовал Тейлор Бек с передачи Тревора Мёрфи.

Однако незадолго до окончания основного времени защитник «Салавата» Алексей Василевский вновь сравнял счёт – 2:2. В овертайме уфимцы сняли вратаря и выпустили полевого игрока, уже через несколько секунд Дроздов точным броском поразил ближнюю девятку ворот Красоткина и принёс победу «Салавату Юлаеву, оформив дубль. Голкипер «Сибири» завершил встречу с 47 отражёнными бросками.

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На шестой минуте стартового игрового отрезка Никита Тертышный с передач Никиты Сошникова и Альберта Яруллина открыл счёт в матче. На 13-й минуте периода Нельсон Ножье с передачи Давида Скленички восстановил равенство в счёте. Спустя 46 секунд Александр Шаров с передач Григория Дронова и Михаила Котляревского вновь вывел челябинский клуб вперёд.

На пятой минуте третьего периода Данил Юртайкин с передач Владимира Ткачёва и Максима Шабанова сделал счёт 3:1. Спустя минуту Виталий Кравцов с передач Альберта Яруллина и Артёма Блажиевского забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. На 15-й минуте периода Илья Карпухин с передач Данила Юртайкина и Сергея Телегина установил окончательный счёт в матче.

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На 10-й минуте стартового отрезка Захар Бардаков с передач Борны Рендулича и Арсения Грицюка открыл счёт в матче. На 18-й минуте второго периода Артур Каюмов с передачи Максима Берёзкина восстановил равенство в счёте.

На пятой минуте третьего игрового отрезка Георгий Иванов с передач Александра Полунина и Дениса Алексеева вывел ярославский клуб вперёд. Армейский клуб прервал четырёхматчевую победную серию, а «Локомотив» возглавил турнирную таблицу КХЛ.

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На 18-й минуте первого периода Владислав Цицюра с передач Ивана Савчика и Ивана Воробьёва открыл счёт в игре. Спустя минуту Руслан Педан с передач Владислава Валенцова и Владислава Цицюры удвоил преимущество гостей.

На пятой минуте второй двадцатиминутки Кирилл Пилипенко с передачи Никиты Коростелёва размочил счёт во встрече. На 13-й минуте периода Дерек Барак с передач Александра Дарьина и Руслана Педана сделал счёт 3:1.

На седьмой минуте третьего периода Данил Аймурзин с передач Адама Лишки и Кристиана Яроша сократил отставание хозяев до минимума. На 11-й минуте периода Никита Коростелёв с передачи Владимира Грудинина сделал счёт 3:3. За 31 секунду до конца третьего периода Кирилл Пилипенко принёс хозяевам победу.

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Первый период завершился без заброшенных шайб.

На 10-й секунде второго периода Брукс Мэйсек с передач Кёртиса Валка и Сергея Широкова открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Кёртис Валк с передач Мэйсека и Сергея Широкова удвоил преимущество гостей. На 19-й минуте периода Мэйсек с передач Стефана Да Косты и Джесси Блэкера сделал счёт 3:0.

На 12-й минуте третьего периода Мэйсек с передач Стефана Да Косты и Дениса Баранцева довёл счёт до крупного, оформив хет-трик. В конце встречи Артём Волков с передачи Артемия Кузнецова забросил единственную шайбу хозяев в матче.

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В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На 15-й минуте второго периода Кирилл Петьков с передач Дмитрия Завгороднего и Максима Чудинова вывел гостей вперёд, открыв счёт в матче.

На восьмой минуте третьего периода Вадим Шипачёв с передач Александра Радулова и Вячеслава Войнова восстановил равенство в счёте. В овертайме Шипачёв принёс победу казанскому клубу, оформив дубль.

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Сделавший результативную передачу Радулов вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров КХЛ.

Топ-5 бомбардиров в истории лиги:

928 – Мозякин Сергей;

907 – Шипачёв Вадим;

686 – Радулов Александр;

685 – Зарипов Данис;

564 – Гусев Никита.

В первом периоде команды голов не забили. На 17-й минуте второго периода Егор Корбит с передач Кирилла Уракова и Евгения Кашникова открыл счёт в матче.

В начале третьей двадцатиминутки Люк Джонсон с передач Егора Коробкина и Никиты Гребёнкина восстановил равенство в счёте. В овертайме Илья Пастухов с передачи Дмитрия Жукенова принёс хозяевам победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

В стартовом отрезке встречи команды голов не забили. На четвёртой минуте второго периода Михаил Григоренко с передачи Владислава Каменева открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Павел Порядин с передачи Михаила Мальцева сделал счёт равным.

За минуту до конца периода Владислав Каменев с передач Никиты Нестерова и Михаила Григоренко вновь вывел ЦСКА вперёд. На пятой минуте третьего периода Каменев с передач Виталия Абрамова и Максима Мамина сделал счёт 3:1, оформив дубль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На третьей минуте второго периода Анатолий Никонцев с передачи Яна Дрозга открыл счёт в матче.

На седьмой минуте третьей двадцатиминутки Артур Гиздатуллин с передачи Кирилла Слепца удвоил преимущество хабаровского клуба. На 17-й минуте периода Сэм Энас размочил счёт в игре, реализовав штрафной бросок. За 19 секунд до конца третьего периода Андрей Стась сделал счёт 2:2.

В овертайме Александр Брынцев принёс хабаровскому клубу победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Матчи на 6 января: