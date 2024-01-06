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Результаты матчей КХЛ 6 января, обзоры, видео голов, турнирная таблица, расписание матчей 7 января

«Лада» напугала «Авангард», Гусев устроил шоу в Москве. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 6 января
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Лидер бело-голубых повторил клубный рекорд, москвичи вновь обошли СКА в таблице.

6 января в расписании игрового дня КХЛ было лишь две игры. Коротко подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2024, суббота. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
7 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Пакетт (Уил, Гусев) – 11:06 (5x5)     2:0 Менелл (О'Делл, Гусев) – 13:13 (5x4)     2:1 Макмиллан – 34:53 (5x5)     3:1 Гусев – 43:40 (5x5)     4:1 Уил (Менелл, Гусев) – 49:50 (5x4)     5:1 Петухов (Ильенко, Римашевский) – 52:01 (5x5)     6:1 Чернышов – 53:39 (5x5)     7:1 Гусев (Пыленков, Рашевский) – 56:19 (5x5)    

Московское «Динамо» закончило 2023 год серией из трёх поражений, упустило лидерство в Западной конференции, зато потом получило неделю отдыха. Выходные и злость на самих себя помогли бело-голубым уверенно разобраться на домашней площадке с «Куньлунем». К 14-й минуте «Динамо» повело 2:0 – отличились Пакетт и Меннелл. В середине матча гости одну шайбу отыграли, но в третьем периоде это привело не к камбэку, а к новой порции голов в ворота Смита.

Заключительный отрезок бело-голубые выиграли со счётом 5:0, забрасывая шайбы на любой вкус, а Никита Гусев оформил дубль. Всего же в этой встрече лидер «Динамо» набрал 5 (2+3) очка, повторив клубный рекорд по количеству набранных баллов в одной встрече. 7:1 – сверхуверенная победа москвичей, которые снова обошли СКА в таблице Запада.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2024, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 3
Лада
Тольятти
1:0 Ткачёв (Буше, Чистяков) – 00:29 (5x5)     2:0 Пьянов (Киселевич, Мартынов) – 12:23 (6x5)     3:0 Буше (Пьянов, Спунер) – 19:09 (5x4)     4:0 Чмыхов (Телегин, Николишин) – 22:54 (5x5)     4:1 Алтыбармакян – 38:28 (5x5)     4:2 Куликов (Михайлов, Калабушкин) – 41:42 (5x5)     4:3 Джозефс (Сафин, Березин) – 47:36 (5x4)     5:3 Прохоркин (Холодилин, Жафяров) – 57:21 (5x5)    

В другом матче дня всё тоже шло к уверенной победе одной из команд. «Авангард» в первом периоде отправил в ворота «Лады» три безответные шайбы, усадил на скамейку голкипера Подъяпольского, а в начале второго отрезка Чмыхов довёл счёт до крупного. Но при 0:4 «Лада» не развалилась и едва не устроила грандиозный камбэк. Алтыбармакян в концовке второго периода оживил команду голом, во втором отрезке забили Куликов и Джозефс. У тольяттинцев было ещё полпериода на подвиг, но тут уже «Авангард» отодвинул игру от своих ворот, а затем вовремя забил пятый гол усилиями Прохоркина. 5:3 – «Авангард» отделался лёгким испугом и вернул себе второе место на Востоке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Матчи 7 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
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П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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