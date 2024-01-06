«Лада» напугала «Авангард», Гусев устроил шоу в Москве. Итоги дня в КХЛ

6 января в расписании игрового дня КХЛ было лишь две игры. Коротко подводим их итоги.
Московское «Динамо» закончило 2023 год серией из трёх поражений, упустило лидерство в Западной конференции, зато потом получило неделю отдыха. Выходные и злость на самих себя помогли бело-голубым уверенно разобраться на домашней площадке с «Куньлунем». К 14-й минуте «Динамо» повело 2:0 – отличились Пакетт и Меннелл. В середине матча гости одну шайбу отыграли, но в третьем периоде это привело не к камбэку, а к новой порции голов в ворота Смита.
Заключительный отрезок бело-голубые выиграли со счётом 5:0, забрасывая шайбы на любой вкус, а Никита Гусев оформил дубль. Всего же в этой встрече лидер «Динамо» набрал 5 (2+3) очка, повторив клубный рекорд по количеству набранных баллов в одной встрече. 7:1 – сверхуверенная победа москвичей, которые снова обошли СКА в таблице Запада.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.
В другом матче дня всё тоже шло к уверенной победе одной из команд. «Авангард» в первом периоде отправил в ворота «Лады» три безответные шайбы, усадил на скамейку голкипера Подъяпольского, а в начале второго отрезка Чмыхов довёл счёт до крупного. Но при 0:4 «Лада» не развалилась и едва не устроила грандиозный камбэк. Алтыбармакян в концовке второго периода оживил команду голом, во втором отрезке забили Куликов и Джозефс. У тольяттинцев было ещё полпериода на подвиг, но тут уже «Авангард» отодвинул игру от своих ворот, а затем вовремя забил пятый гол усилиями Прохоркина. 5:3 – «Авангард» отделался лёгким испугом и вернул себе второе место на Востоке.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.
Матчи 7 января
- 6 января 2024
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