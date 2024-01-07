Грязь или мужской хоккей? Главному молодому таланту НХЛ сломали челюсть силовым приёмом

Коннор Бедард мог побить рекорд 77-летней давности, а теперь под угрозой не только Матч звёзд, но и «Колдер Трофи».

Впечатляющее выступление первого номера драфта НХЛ – 2023 нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Коннора Бедарда в дебютном сезоне в североамериканской лиге поставлено на длительную паузу. В матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:4) канадский форвард нарвался на жёсткий силовой приём в исполнении защитника «дьяволов» Брендана Смита и не смог вернуться на лёд.

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«Он явно ударился головой, но я пока не могу ничего сказать о характере травмы. Он пройдёт обследование, когда мы вернёмся домой. Пока речь не идёт о том, что у него сотрясение мозга. Мы приедем домой и проведём тщательное обследование», – говорил сразу после завершения встречи главный тренер «Блэкхоукс» Люк Ричардсон.

По итогам медицинского обследования тренерский и медицинский штаб «ястребов» получили, как в известном анекдоте, две новости – хорошую и не очень. Сотрясения мозга у 18-летнего форварда выявлено не было, но «Чикаго» от этого не сильно легче. У Бедарда диагностировали перелом челюсти, вследствие чего он выбыл из строя на длительный срок.

По предварительным оценкам, главный молодой талант НХЛ выбыл из строя на срок от четырёх до шести недель. Таким образом, Бедард может пропустить свой первый в карьере Матч звёзд. Всего за сутки до злосчастного матча с «Дэвилз» канадский форвард был отобран для участия в Звёздном уик-энде.

Матч звёзд пройдёт с 1 по 3 февраля в Торонто, и на момент проведения мероприятия Коннору исполнится лишь 18 лет и 201 день. Он должен был стать самым молодым игроком в истории мероприятия с 1947 года, когда Флеминг Маккелл играл за «Торонто» (последних обладателей Кубка Стэнли) против команды всех звёзд. Но теперь Бедард может отправиться на Матч звёзд только в том случае, если его восстановление после травмы пойдёт по самому благоприятному прогнозу и составит даже менее четырёх недель.

В нынешнем сезоне 18-летний канадец принял участие в 39 матчах регулярного чемпионата, забросив 15 шайб и сделав 18 результативных передач. Бедард со значительным отрывом лидировал в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ, опережая ближайшего преследователя – австрийца Марко Росси из «Миннесоты Уайлд» – на девять результативных действий. В победе Коннора в голосовании за «Колдер Трофи» можно было даже не сомневаться, но теперь и это событие может быть сорвано. Любопытно, что в своё время так уже произошло с нападающим «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом, который по этой же причине остался без приза лучшему новичку сезона НХЛ.

После травмы Бедарда по обе стороны океана развернулись нешуточные споры, что стало причиной тяжёлого повреждения – грязный силовой приём со стороны Смита или мнимая неготовность форварда «ястребов» к мужскому хоккею. Некоторые эксперты высказывали точку зрения, согласно которой дебютный сезон в НХЛ давался Коннору слишком легко, и он потерял чувство опасности. Понятно, что партнёры Бедарда были уверены в правомерности первой версии.

«Все всё видели, был грязный приём. Я думаю, это грязь», — полагает нападающий Борис Катчук.

Но кажется, что Коннору просто сильно не повезло. Выполнявший силовой приём 34-летний защитник Смит является игроком уходящего типа. В современной НХЛ остаётся всё меньше хоккеистов такого типажа, как Брендан. Канадский защитник по мере увеличения своего возраста стал практически бесполезен при атакующих действиях, но по-прежнему готов при любой удобной возможности выполнить жёсткий хит и дальше постоять за себя, скинув краги.

Несколько лет назад, когда Брендан ещё выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», именно он заступился за Павла Бучневича и Артемия Панарина, вызвав на бой нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона, который в предыдущем матче устроил бойню у ворот «синерубашечников». Смита нельзя называть тафгаем, но он относится к защитникам силового плана, и в данном случае Бедард просто налетел на стену.

Кстати, судьи никакого нарушения правил не зафиксировали, а «Чикаго» продолжает преследовать настоящая череда неудач. За главного таланта своей команды моментально заступился ветеран НХЛ Ник Фолиньо. Форвард «Чикаго» сразу же вступил со Смитом в стычку, а во втором периоде игроки подрались.

И надо же такому случиться, что правильные действия Ника по защите своего лидера ещё сильнее усугубили ситуацию для «Блэкхоукс». 36-летний нападающий не вышел на третий период «по медицинским причинам», а спустя несколько часов стало известно, что в драке со Смитом Фолиньо сломал палец.

Теперь в списке травмированных «Чикаго» находятся 11 хоккеистов – Сет Джонс, Самуэль Савой, Люк Филп, Джоуи Андерсон, Тейлор Рэддиш, Фолиньо, Энтони Бовиллье, Андреас Атанасиу, Тайлер Джонсон, Тейлор Холл и Бедард. Сумма заработной платы травмированных в платёжной ведомости «Чикаго» составляет уже $ 35,4 млн, что на $ 3 млн больше, чем у всех оставшихся здоровых хоккеистов ($ 32,3 млн).

«Честно говоря, вся эта ситуация шокирует. Складывалось ощущение, что мы просто не переживём выездную серию. Это безумие», — высказался о ситуации с травмированными нападающий «Чикаго» Джейсон Дикинсон.

Чтобы исправить ситуацию с эпидемией травм и банально насобирать состав на следующие матчи, «Чикаго» вчера, 6 января, выменял у «Питтсбург Пингвинз» нападающего Рэма Питлика ($ 1,1 млн в год) и забрал с драфта отказов «Аризоны Койотс» Зака Сэнфорда ($ 800 тыс.). Но понятно, что ни один из этих игроков даже близко не сможет заменить травмированного Бедарда, чьи сроки восстановления на данный момент остаются максимально расплывчатыми.