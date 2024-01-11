Гениальный сезон суперзвезды НХЛ! Маккиннон идёт на 130 очков, тащит «Колорадо» почти один

Чемпионы-2022 страдают от травм и потолка зарплат, и их лидер играет за себя и того парня.

Шесть лет назад «Колорадо» был командой одной тройки. После чудовищного провала в чемпионате-2016/2017 «лавины» неожиданно для всех запрыгнули в плей-офф через год, одержав в два раза больше побед. Команду затащило в кубковую восьмёрку звено из Габриэля Ландескога, Натана Маккинона и Микко Рантанена: на момент его создания Натан ещё играл на фланге и не демонстрировал результативность первого номера драфта, а Рантанен на тот момент был молодым талантом, ещё ничего не доказавшим.

Эта тройка успела чуть подсластить болельщикам концовку провального чемпионата, а в сезоне-2017/2018 три форварда на круг наколотили 93 шайбы. Пару лет после этого «лавины» считались командой одного звена, их кубковые неудачи связывались с этим. Зато чемпионский состав-2022 был одним из самых глубоких в НХЛ: второе звено Бураковски — Кадри — Ничушкин и так выглядело мощно, а на дедлайне генменеджер Джо Сакик исполнил одну из лучших закупок в истории современной НХЛ.

Недавно всё снова вернулось к состоянию на 2018 год. Безжалостный потолок зарплат не дал продлить форвардов чемпионского состава, Ландеског не играет в хоккей полтора года, а летние подписания «Колорадо» оказались максимально спорными: Томаш Татар уехал в «Сиэтл» лишь после 27 матчей. Большую часть сезона не играет Арттури Лехконен, который в чемпионском плей-офф забил несколько важнейших голов и быстро влился в топ-6 команды. Удивительно, но при всём этом «Колорадо» все равно идёт наверху турнирной таблицы и по результативности идёт в тройке лучших НХЛ.

Этот успех во многом держится на одном Маккинноне. Связка с Рантаненом осталась, но в отсутствие шведского капитана третьим там пробуют либо Валерия Ничушкина (основной вариант), либо Джонатана Друэна. Вы могли забыть о существовании третьего номера драфта и человека, ради которого «Монреаль» (зря) расстался с Михаилом Сергачёвым, однако рядом со старым партнёром по молодёжному хоккею бывший талант снова показывает кое-какую продуктивность. Вариант первой тройки с Ничушкиным провёл в сезоне 309 минут и забросил 19 шайб, вариант с Друэном — соответственно 152 и 9, но главным действующим лицом тут остаётся №29.

Натан Маккиннон Фото: Julio Cortez/AP/ТАСС

С началом зимы лидер «Колорадо» набрал фантастическую форму. После 1 декабря Маккиннон с отрывом лидирует во всей НХЛ по набранным очкам, набрав 38 (14+24) баллов за 20 игр: для сравнения, у Макдэвида на этом же отрезке 26 очков в 15 матчах. Маккиннон успел побить своеобразный рекорд клуба: продлил свою результативную серию в домашних матчах до 23 игр и повторил рекорд Сакика, который сейчас занимает пост президента «Колорадо». Сейчас у Натана 67 очков после 42 игр: в пересчёте на полный сезон это рекордное для игрока 131 очко.

В принципе, игровой стиль Натана мы и так помним по прошлым годам — это взбесившаяся электричка, которая несётся не по рельсам и шпалам, а там, где хочет. Здесь ничего не поменялось: Маккиннон продолжает создавать моменты сам себе и другим, используя свою невероятную скорость. Она помогает не только продираться сквозь чужие оборонительные заслоны, но и создавать моменты на контратаках, которые зачастую завершают защитники, присоединяющиеся к атаке.

Это особенно важно на фоне того, что у «Колорадо» нет других центров, которые могли проявить себя в качестве плеймейкера. Кто-то надеялся на то, что Райан Джохансен, которого «Нэшвилл» сплавил почти бесплатно, станет таким — однако бывший большой талант за половину сезона сделал аж пять результативных передач и игрой подтверждает слухи о своей ленивости. Его обставил Росс Колтон, теперь ставший вторым центром команды, но бывший форвард «Тампы» — скорее трудяга, который помогает другим трудягам становиться лучше. Всё это вынуждает Маккиннона играть в режиме «я и лошадь, я и бык».

Продвинутая статистика показательна: Маккиннон идёт на пятом месте в лиге по количеству входов в чужую зону с контролем шайбы: а если брать те входы, которые закончились голами, то лидер «лавин» уступает только Джеку Хьюзу. «Для меня это импровизация. Хоккей настолько быстрая игра, что ты просто не можешь всё время полагаться на чёткий план: ты читаешь действия соперника и реагируешь на них», — сказал Маккиннон журналистам.

«Самое главное — это видеть разрывы в чужой защите. После этого ты понимаешь свои дальнейшие действия: можно пойти в быстрый прорыв или чуть замедлить игру для подключения партнёров. У меня в звене отличные крайние, которые помогают получать шайбу в нужных местах площадки — и если у тебя в звене нет хороших вингеров, то ты не сможешь часто прорываться в чужую зону», — продолжал свою мысль лучший бомбардир «Колорадо».

Натан Маккиннон Фото: David Zalubowski/AP/ТАСС

В неравных составах тренеры снова вынуждены нагружать Натана по максимуму: он играет почти пять минут за матч. Пока у Овечкина не идёт сезон, а всё большинство «Вашингтона» выглядит разобранным, Маккиннон перехватывает хлеб лучшего снайпера века и забивает голы из левого круга вбрасывания. Две шайбы против «Оттавы», в игре с которой Натан сделал свой пятый хет-трик в карьере, пришли именно из этой точки в большинстве. Из-за повышенной нагрузки в большинстве и отсутствия крутых партнёров Маккиннон играет по 23 минуты в среднем за матч — пока это личный рекорд форварда в карьере.

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Такое выступление делает Маккиннона одним из трёх фаворитов на приз MVP – и сложно сказать, влияние какого игрока на результаты команды больше. Если пользоваться формулировкой «игрок, который больше всего повлиял на результаты команды», то легко представить, что атака «Колорадо» без Натана развалится — впрочем, к обедневшей на имена «Тампе», которую тащит Никита Кучеров, это относится не в меньшей степени. Правда, западные аналитики отмечают, что без шайбы Маккинон полезнее русского форварда.

Правда, сможет ли «Колорадо» на плечах одной тройки успешно играть в плей-офф? В прошлом году «Сиэтл» сенсационно выбил чемпионов именно за счёт того, что у «лавин» вообще не было глубины за спиной лидеров. Сейчас ситуацию осложняют травмы и то, что годы погони за чемпионством сильно убили глубину системы «Колорадо»: разжиться хорошим центром на дедлайне будет сложнее. Маккиннону опять придётся играть за троих — а он уже и привык, кажется.