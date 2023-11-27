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Защитник «Колорадо» Самуэль Жирар столкнулся с депрессией и алкогольной зависимостью, реакция Беднара и журналистов

«Мозг излечить труднее, чем тело. Больно видеть». У чемпиона НХЛ серьёзные проблемы
Владимир Лаевский
У защитника «Колорадо» Жирара проблемы
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Ещё недавно Самуэль Жирар завоёвывал Кубок Стэнли, а теперь проигрывает битву собственному организму.

К сожалению, людям зачастую приходится сталкиваться с серьёзными проблемами – как физическими, так и ментальными. Несмотря на то что хоккеисты зарабатывают куда больше, чем большинство болельщиков, они тоже люди. И проблемы их также не обходят стороной.

На днях стало известно о серьёзных проблемах основного защитника «Колорадо», обладателя Кубка Стэнли – 2022 Самуэля Жирара.

Сначала клуб выпустил заявление, в котором отмечалось, что канадец попал в Программу помощи игрокам НХЛПА и НХЛ и не сможет играть за «Эвеланш» в течение неопределённого периода.

«По условиям совместной программы Жирар будет продолжать получать зарплату во время лечения. Он вернётся в клуб, когда администраторы программы допустят его к матчам НХЛ», — говорилось в сообщении.

Cамуэль Жирар

Cамуэль Жирар

Фото: Mark Zaleski/AP Photo/ТАСС

Затем отец Жирара Тони сделал заявление о своём сыне – было не очень понятно, но стало очевидно: проблема очень серьёзная.

«Друзья и люди со всего мира!

Ранее на этой неделе «Колорадо Эвеланш» выпустил пресс-релиз, в котором говорилось, что Самуэль будет отсутствовать по личным причинам. После этой публикации я хочу подчеркнуть, что только клубу разрешено комментировать ситуацию с Сэмом. Мы, родители, с уважением относимся к этому совету, зная, что Сэм в надёжных руках.

Однако просто чтобы успокоить всех, мы можем сказать вам, что поддерживаем с ним связь и ваши сообщения о скором выздоровлении очень трогают его. Наш парень — боец, великий боец, и он всегда будет чтить наш регион и весь Квебек. Хоккей по-прежнему его большая страсть!

Как только команда получит более подробную информацию о состоянии его здоровья, они сообщат вам. До тех пор мы просим вас, пожалуйста, уважайте Самуэля и нас и продолжайте посылать ему позитивные сообщения, надеясь, что он вернётся в игру как можно скорее», — говорилось в сообщении.

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Многие фанаты и журналисты стали активно обсуждать: что же случилось с лидером защиты «Эвеланш»? Издание TVA Sports раскрыло подробности, сообщив, что Жирар проходит обследование в специализированной клинике.

«Судя по всему, Жирар в течение некоторого времени страдал от периодических головных болей. В данный момент он проходит обследование в специализированной клинике в США. Сейчас слишком рано говорить, что это сотрясение мозга или другая проблема.

Тот же источник указал, что отсутствие Жирара на неопределённый срок строго связано со спортом и что он, возможно, слишком рано вернулся в игру.

Его тренер Джаред Беднар в среду объяснил отсутствие защитника личными причинами.

«Мы находимся в неведении, что, безусловно, вызывает беспокойство», — признался дядя Самуэля Роджер Бутен, который собирался сыграть свой матч в развлекательной лиге для взрослых», — сообщило TVA Sports.

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Однако достаточно быстро сам Жирар нарушил молчание. И рассказал о страшном – о том, что у него появились серьёзные ментальные проблемы, которые привели к злоупотреблению алкоголем.

«Я принял важное решение позаботиться о своём ментальном здоровье. Я пройду курс лечения от повышенной тревожности и депрессии, лечением которых не занимался слишком долго и которые привели к злоупотреблению алкоголем.

Забота о вашем психическом здоровье имеет первостепенное значение. Призываю всех высказаться и обратиться за помощью, если вы чувствуете, что нуждаетесь в ней.

Я хочу выразить благодарность своей жене, семье, друзьям, клубу, моим товарищам по команде и болельщикам за их терпение, понимание и постоянную поддержку», — написал Жирар.

***

Ещё 16 ноября Самуэль радовался своему первому голу в сезоне. Защитник отборолся на пятачке и пропихнул шайбу в ворота, положив начало разгрому «Анахайма» — 8:2.

«Очень доволен тем, как играю. Иногда случаются неудачные отскоки. Но я играл довольно хорошо», — сказал Жирар The Hockey News день спустя — 17 ноября…

Защитник, которому всего 25 лет, начал свой седьмой сезон в «Колорадо» — уже настоящий старожил и ветеран команды. Канадец отыграл в нынешнем сезоне 15 матчей, набрав 4 (1+3) очка при показателе полезности «-7».

Самуэль Жирар

Самуэль Жирар

Фото: Andy Clayton-King/AP Photo/ТАСС

«Жирар – важная часть нашей команды, нам будет его не хватать. Всем ребятам-защитникам действительно пришлось затянуть пояса, чтобы компенсировать его отсутствие», — сказал игрок обороны «Эвеланш» Боуэн Байрэм после таинственного исчезновения Самуэля из состава.

«19 июля 2019 года Жирар подписал семилетний контракт на сумму $ 35 млн с кэпхитом в $ 5 млн. Несмотря на его небольшие габариты, это быстрый защитник, который может легко извлекать пользу из предоставленных шансов и при этом использовать свои размеры против соперника. Он активно действует в защите, оказывает давление на соперника и помогает перевести игру в нападение благодаря точным броскам и хорошему видению площадки, которое позволяет находить возможности для передачи», — описывает Жирара The Hockey Writers.

Расцвет канадского защитника пришёлся на плей-офф-2022. Несмотря на всего семь сыгранных матчей, Жирар вовремя взял на себя лидерские обязанности и своей активной силовой игрой вдохновлял партнёров. Защитник даже получил тяжёлую травму в серии второго раунда с «Сент-Луисом», когда Иван Барбашёв применил против него жёсткий силовой приём. Жирара доставили в больницу, где ему поставили диагноз — перелом грудины.

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Плей-офф для Самуэля был завершён, но заслуга защитника в завоёванном Кубке Стэнли велика.

«Во время плей-офф 2022 года, когда «лавины» выиграли Кубок Стэнли, Жирар помог команде с точки зрения глубины состава во время этой неудачной короткой серии, набрав два очка в семи матчах. Он завершил сезон-2022/2023, в 76 встречах забив шесть голов и набрав 37 очков, а также напомнив, на что он способен, когда здоров и находится в своих лучших кондициях», — продолжает The Hockey Writers.

Теперь Жирару вновь предстоит лечение. Но на этот раз более серьёзное – ведь зачастую ментальные проблемы бьют сильнее физических.

***

«За всеми звёздными бросками в касание, ловким катанием и яркими сейвами скрывается и мрачная сторона в виде тяжёлых травм, которые могут серьёзно повлиять на карьеру и здоровье хоккеиста. Одно дело видеть, когда игрок получает ушибы или переломы разных частей тела, но видеть, что хоккеисту для выздоровления нужна не только физическая, но и моральная помощь, тоже больно. Мозг излечить труднее, чем тело, и зачастую требуется нечто большее, чем просто лекарства и восстановление.

Не так давно Боуэну Байрэму понадобилась Программа помощи игрокам, чтобы справиться со своими травмами и проблемами. Из-за множественных сотрясений мозга и серьёзных проблем с последствиями COVID-19 многие опасались за его ещё только начинавшуюся карьеру. Мы все надеемся, что Жирар получит помощь и заботу, необходимые ему, чтобы вернуться в хоккей ещё более крутым хоккеистом, чем когда-либо, и помочь «Эвеланш», как он делал это последние семь лет», — заключает The Hockey Writers.

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К счастью, в «Колорадо» относятся с пониманием к ситуации Жирара и стараются ему помочь, поддержать его.

«Когда ты находишься в центре внимания, ещё сложнее выйти и сказать, что тебе нужна помощь. Это ведь касается только тебя и твоей семьи. Когда все узнают об этом, требуется больше мужества.

Мы с ним. Мы полностью поддерживаем то, через что он проходит, а также его решение присоединиться к программе и получить помощь. Сначала нужно позаботиться о себе, прежде чем прийти и помочь команде. Мы скучаем по нему и очень рады, что он вернётся в будущем. Не знаем точно, когда это произойдёт, но будем поддерживать его. На данный момент у нас было не так много разговоров с ним или личного общения, но, надеюсь, это тоже произойдёт, чтобы он почувствовал себя частью нашей команды», — сказал главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар.

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Жирар к 25 годам уже отыграл более четырёх сотен матчей в НХЛ. На его счету 431 встреча и 185 (29+156) очков. «Колорадо» будет сложно без Самуэля.

Однако сейчас есть нечто более важное. Как для команды, так и для самого Жирара.

«Иногда в жизни есть вещи поважнее спорта. Ты, читатель, можешь определить свою позицию по этим особым вопросам, но одна проблема, которая, вероятно, будет повсеместно считаться более важной, чем спорт, — это проблема зависимостей и психического здоровья. Этот конкретный случай поднимает серьёзный вопрос, поскольку затрагивает «Колорадо» и одного из членов их семьи.

Хотя это оставляет дыру во второй защитной паре «Колорадо», бóльшую озабоченность, очевидно, вызывают здоровье и благополучие Сэмуэля, поскольку он будет отсутствовать неопределённый срок, чтобы получить необходимую помощь.

Игра в хоккей не так важна, как общее состояние здоровья Жирара, и мы желаем ему всего наилучшего в его борьбе. Независимо от того, вернётся ли он к игре в хоккей в этом сезоне, в следующем сезоне или когда-либо ещё, мы гораздо больше беспокоимся за Сэма как за человека и надеемся, что он получит необходимую помощь и сможет продолжать жить продуктивной и полноценной жизнью ради себя и своей семьи», — пишет Mile High Sticking.

Самуэль Жирар

Самуэль Жирар

Фото: Jeff Roberson/AP Photo/ТАСС

Всегда очень грустно читать о таких проблемах, в очередной раз осознавать, насколько серьёзными могут быть ментальные трудности.

Тем не менее именно такие печальные истории напоминают: игнорирование своих внутренних проблем приводит к ещё более серьёзным последствиям. Попытки заглушить их алкоголем только усугубляют ситуацию и усложняют лечение. И к тому же вызывают новые зависимости.

Конечно, многим людям не по карману заниматься качественным лечением. Никого не отпустят с работы — особенно у нас, где с ментальными заболеваниями до сих не считаются, где воспринимают людей с психологическими или психическими проблемами как ненормальных. И тем самым усложняют жизнь им, а также тем, кто чувствует, что что-то не так, но боится пойти к специалисту — лишь бы только его не заклеймили «психом».

Уж тем более никого не отпустят с сохранением зарплаты.

Но даже в таких условиях важно заботиться о своём ментальном здоровье. Бросить то, что усугубляет проблему – будь то раздражающая работа или вредная зависимость. Не пытаться решить сложности новыми вредными привычками. Просто делать то, что в твоих силах.

Не повторять ошибок Жирара.

И пожелать ему успешно справиться с тем кошмаром, с которым ему уже пришлось столкнуться и с которым ещё придётся столкнуться. Ну и последовать его совету — не боясь, попросить помощи, а также поддержать тех, кто проявил смелость, рассказав о своих внутренних проблемах и решив дать им отпор.

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