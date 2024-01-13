Рвут лигу в клочья. Пять лучших атакующих сочетаний этого сезона НХЛ

Кучеров и Панарин с партнёрами в рейтинге есть, а киборгов из «Эдмонтона» — нет.

Современные тенденции хоккея таковы, что тяжело встретить случай, когда три нападающих играют в одной тройке неизменно на протяжении долгого времени. Этому есть несколько объяснений: во-первых, в эпоху потолка зарплат сложно собрать мощное атакующее трио, которое неизменно давало бы результат, во-вторых, даже если такая возможность есть, то тренеры предпочитают использовать игроков в разных сочетаниях, чтобы создать несколько боеспособных звеньев, в-третьих, характеру современных тренеров присуща нетерпеливость, поэтому если тройка несколько матчей кряду не даёт результат, то её обычно разбивают.

Другое дело – атакующие связки, состоящие из двух игроков. В первую очередь, самая банальная причина: двух игроков с похожим видением хоккея найти легче, чем трёх. Во вторую очередь, это вариативность: в связку можно по ситуации подставлять разных игроков, и кардинально ситуация меняться не будет, важно лишь понимание роли третьего, будь то роль центрального, который отрабатывает в обороне за двумя креативными краями (например, Анисимов в «Чикаго», когда он центрил Панарина и Кейна) или нападающий, который действует в подыгровке и активно работает на пятаке (например, Ничушкин в сочетании с Маккинноном и Рантаненом).

История уже знает немало примеров, когда Кубок Стэнли выигрывался во многом благодаря наличию звёздной атакующей связки: Тэйвз и Кейн в «Чикаго», Кузнецов и Овечкин в «Вашингтоне», Кросби и Малкин в «Питтсбурге». Да, Кросби и Малкин по протоколу обычно играли в разных сочетаниях, но в критические моменты и в большинстве они почти всегда выходили в паре, где Евгений смещался на край.

Так давайте же посмотрим, какие атакующие связки в этом сезоне являются самыми эффективными, самыми яркими и самыми незыблемыми.

Джей Ти Миллер/Элиас Петтерссон («Ванкувер Кэнакс»)

Джей Ти Миллер — 42 матча, 58 (19+39) очков

Элиас Петтерссон — 42 матча, 57 (22+35) очков

Начнём с того, что Элиас Петтерссон один из лучших игроков лиги, который не получает той рекламы, которую он на самом деле заслуживает. Просто идеальный игрок для любого тренера: мастеровитый, работоспособный, коллективный, с задатками лидера. В сочетании с ним очень легко обрести себя, Андрей Кузьменко образца прошлого сезона является идеальным примером.

Джей Ти Миллер также является игроком, на которого слишком мало обращают внимание. Хотя в свой период выступлений за «Кэнакс» он почти всегда (за исключением одного сезона) набирает больше очка за игру. Но, по сравнению со своим партнёром по звену, такой стабильностью он всё-таки не обладает, зачастую чередуя фантастические матчи с посредственными.

Объединили их в этом сезоне не сразу. Напомню, Петтерссон начинал сезон с Кузьменко и Михеевым, но потом Андрей попал в немилость к главному тренеру, и их пришлось рассоединять, а Миллер играл в сочетании с Гарландом и Бёзером. Но, когда соединение произошло, началась услада для глаз, наблюдающих за ними. Оба очень тонких игрока, способные придумать момент на ровном месте, чего стоит их недавний совместный гол в ворота «Айлендерс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Рик Токкет определённо нашёл сочетание, которое должно повести «Ванкувер» не только на верх турнирной таблицы, но и в далёкий кубковый путь.

Никита Кучеров/Брейден Пойнт («Тампа-Бэй Лайтнинг»)

Никита Кучеров — 42 матча, 69 (28+41) очков

Брейден Пойнт — 43 матча, 44 (20+24) очка

А вот эта связка уже вместе повидала многое, в том числе и два кубка. И спустя столько лет они не перестают быть менее эффективными.

Наверное, надо уже давно признать, что Кучеров – лучший игрок поколения наряду с Коннором Макдэвидом. И что такой игрок может сыграться абсолютно с каждым. Но та «химия», которую они показывают в сочетании с Пойнтом, не образуется ни с каким другим партнёром. Болельщики, конечно, могут вспомнить шикарную тройку Панарин – Кузнецов – Кучеров на чемпионате мира 2017 года, где они рисовали такие комбинации, что глаза на орбиту лезли, но это всё-таки международный турнир, давайте не смешивать.

Брейден Пойнт и Никита Кучеров Фото: Chris O'Meara/AP Photo/ТАСС

Удивительно ещё и то, что им будто вообще без разницы, кто у них третий: Ник Пол, Брэндон Хагель или Стивен Стэмкос. Изменится лишь результативность третьего, которая стремительно возрастёт. Недавно Джон Купер, главный тренер «Тампы», даже рассоединял двух форвардов после серии неудач, но быстро понял, что затея бессмысленная, а где-то даже чреватая, и вернул всё на круги своя.

Сэм Райнхарт/Александр Барков («Флорида Пантерз»)

Сэм Райнхарт — 41 матч, 53 (30+23) очка

Александр Барков — 38 матчей, 45 (11+34) очков

Наверное, самая неоднозначная связка в данном рейтинге, но отнюдь не притянутая за уши. В прошлом сезоне Александра Баркова, по версии Ассоциации хоккеистов НХЛ (NHLPA), признали самым недооценённым игроком лиги, он получил 23% голосов. Для понимания, игрок на втором месте получил 4,3% голосов. Барков очень обученный хоккеист, который обычно заточен на передачу, поэтому ему нужен партнёр, способный ими пользоваться.

И главный тренер «пантер», Пол Морис, нашёл ему такого партнёра. Сэм Райнхарт бо́льшую часть карьеры провёл в «Баффало», который, напомню, уже больше 10 лет не попадал в плей-офф, поэтому в лучах славы он никогда не купался. Но «Флорида» бросила взор на него, выменяла его, а спустя пару лет получила в его лице главного снайпера команды.

Конечно, пара Райнхарт – Барков выглядит классической связкой диспетчера и наконечника, но это никак не умаляет заслуг двух прекрасных игроков, которые отлично чувствуют друг друга и добывают для команды очки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Артемий Панарин/Винсент Трочек («Нью-Йорк Рейнджерс»)

Артемий Панарин — 40 матчей, 58 (26+32) очков

Винсент Трочек — 40 матчей, 41 (13+28) очко

Панарин и Трочек второй год играют в одном звене, но в прошлом сезоне не было даже намёка на то, что это топовое сочетание. И в этом сезоне такую связку, по сути, Питер Лавиолетт не планировал использовать. «Не было бы счастья, да несчастье помогло», как принято говорить в таких случаях: Филип Хитил в начале сезона получил тяжёлую травму и выбыл на долгий срок, а место центрального нападающего в тройке с Панариным занял Трочек.

Артемий Панарин славится тем, что умеет уживаться с любыми партнёрами, попутно прокачивая их. А все ведь помнят разговоры о зависимости от Патрика Кейна в «Чикаго»? В период игры за «Рейнджерс» Панарин сменил не одну дюжину партнёров, но на его результативности это никак не отражалось.

Винсент Трочек сейчас идёт по показателю очко за игру, а до этого за ним такого не наблюдалось, приближался он к нему лишь один раз, и то было шесть лет назад во «Флориде». Американец не является каким-то особо мастеровитым игроком, но игроком умелым является на 100%. Чего стоит его игра на вбрасываниях: Трочек является лучшим игроком в НХЛ по игре на «точке», имея 61,8% выигранных единоборств.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Игра Панарина и Трочека – это не история про красивые комбинации и кружева. Во-первых, это вообще не про «Рейнджерс», во-вторых, им это не особо-то и нужно. Панарину важно дирижировать на площадке и иметь под боком партнёра, который будет уметь выигрывать борьбу, вбрасывания и по возможности завершать комбинации. Отличный тандем креативного и работоспособного форварда, который показывает свою эффективность на дистанции.

Артемий Панарин и Винсент Трочек Фото: Graham Hughes/AP Photo/ТАСС

Натан Маккиннон/Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш»)

Натан Маккиннон — 42 матча, 67 (22+45) очков

Микко Рантанен — 42 матча, 53 (21+32) очка

На данный момент это лучшая связка в НХЛ. И, скорее всего, за регулярку на двоих они «настреляют» больше 250 очков. По крайней мере, темп они такой и задали в первой половине чемпионата.

Сегодняшний Маккиннон — игрок, у которого очень мало слабых мест: потрясающая скорость, отменная техника, прекрасное видение площадки, очень хороший бросок. Так как Натана очень часто сравнивают с Макдэвидом, уподобимся этому и мы. В отличие от своего соотечественника, Маккиннон пребывает в куда более спокойной обстановке: у него отличная команда, есть кубок, да и публика в США не такая требовательная, как в Канаде. Нет такого давления, и именно это позволяет Натану играть на всю свою проектную мощность.

Рантанен является лучшим игроком нынешнего финского поколения. Может быть, вкусовщина, но всё же. А финская школа хоккея, напомню, заточена на системное построение игры. Ахо из «Каролины» и Барков из «Флориды» — самые яркие примеры. Но форвард «Колорадо» сделал себе имя за игру на половине противника, что его и отличает от соотечественников.

Натан Маккиннон и Микко Рантанен Фото: David Zalubowski/AP Photo/ТАСС

Главный тренер «лавин» Джаред Беднар очень часто ставил двух форвардов в разные сочетания, пытаясь сделать две сбалансированные тройки. Но спустя время объединил двух нападающих и не пожалел об этом. Крайнему нападающему, коим по природе является Рантанен, куда комфортнее играть именно на фланге, да ещё и с таким партнёром, как Маккиннон. В итоге получилось чуть ли не идеальное сочетание, в котором есть скорость, мощь, обученность и, главное, отличное взаимопонимание. Оба способны играть в обороне, убегать в контратаки, проводить затяжные позиционные атаки. Ещё в недалёком прошлом в звене с ними играл Ничушкин, который отлично их дополнял, но Беднар убрал Валерия во второе звено. А зря!