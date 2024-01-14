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Лидер «Салавата» Александр Хмелевски может вернуться в НХЛ, какие клубы заинтересованы, «Ванкувер»

КХЛ скоро лишится одной из главных звёзд? Клубы НХЛ серьёзно заинтересованы в Хмелевски
Дмитрий Сторожев
Александр Хмелевски
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Форвард «Салавата» может вернуться в США после двух лет по эту сторону океана.

Накануне дедлайна переходов в КХЛ информационное пространство взорвал слух о возможном рейде ЦСКА на «Салават Юлаев». Сообщалось, будто бы армейцы были готовы забрать лидеров уфимцев — голкипера Александра Самонова и форварда Александра Хмелевски. Вряд ли такой слух родился на пустом месте, но никаких реальных шагов «на флажке» красно-синими так и не было предпринято — и оба хоккеиста остались в столице Башкортостана, как и говорил генеральный директор клуба Ринат Баширов.

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С момента появления первых разговоров о так и не разорвавшейся трансферной бомбе прошёл почти месяц. За это время о фигуре Самонова в контексте возможного ухода из «Салавата» успели забыть — всё-таки у Александра ещё почти два с половиной года по действующему контракту, и его уход в ближайшее время кажется маловероятным.

А вот у Хмелевски, чьё соглашение с уфимским клубом истекает в конце сезона, ситуация другая. В начале этого года тот же Баширов подробно рассказывал о позиции по переговорам с форвардом и его представителями: «Мы разговаривали с ним в начале сезона, был вариант подписания двухлетнего контракта, но, учитывая внешние риски, несмотря на то что они всем удовлетворены, отложили процесс на конец сезона. У нас нет волнений, мы с Сашей и его стороной разговариваем. У нас нет беспокойства, что мы опоздаем, сторона Хмелевски – серьёзные люди. Не думаю, что кто-то будет вести переговоры у нас за спиной. Договорённости с обеих сторон соблюдаются.

Александр Хмелевски

Александр Хмелевски

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Пока ни с кем переговоры о продлении не ведём. Мы хотим, чтобы хоккеисты продолжали у нас играть. Пока мы не чувствуем, что надо кого-то хватать за ноги. Пока у нас нет ни по одному игроку тревожных моментов, которые вызывали бы беспокойство. В команде хорошая конкуренция».

Но вполне возможно, что всё пойдёт не так, как планируют в Уфе, а концовка сезона станет последними месяцами Хмелевски не только в «Салавате», но и во всей КХЛ. Вчера экс-голкипер ряда клубов НХЛ, а ныне инсайдер Кевин Уикс сообщил, что за океаном всерьёз рассматривают возможность вернуть Александра в главную хоккейную лигу в мире. Источники Уикса обычно оказываются надёжны — к примеру, он первым сообщил о желании Никиты Задорова покинуть «Калгари» по ходу нынешнего сезона.

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В Уфу Саша в своё время перебирался как раз из НХЛ — он получил возможность провести конец сезона-2021/2022 в основе «Сан-Хосе», который задрафтовал его в шестом раунде в 2017 году, и даже вполне неплохо провёл отрезок в 19 матчей, набрав восемь очков с полезностью «+2». Согласитесь, хороший результат для игрока из команды, которая уже не ставит перед собой никаких задач и просто доигрывает остаток регулярного чемпионата.

Тем не менее в Калифорнии Хмелевски не остался, зато в Башкортостане быстро стал своим. Первый сезон в КХЛ он завершил в качестве второго бомбардира и лучшего снайпера «Салавата», своей отдачей и желанием заслужив уважение и любовь болельщиков. «В этом сезоне я сделал хороший шаг в карьере, хочу играть в Уфе и в следующем году», — так форвард объяснял продление контракта ещё на один сезон в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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На второй год дела у американца с украинскими корнями пошли ещё лучше — теперь Александр не только самый забивной, но и самый результативный игрок своей команды. Ещё и один из самых результативных в лиге — Хмелевски делит 10-ю строчку среди лучших бомбардиров КХЛ с нападающим «Трактора» Максимом Шабановым, набрав 43 очка.

Неудивительно, что в Северной Америке проснулся интерес к праворукому центрфорварду, который сумел раскрыться и в полной мере показать свои сильные стороны в России. При этом с большой долей вероятности возвращение 24-летнего игрока за океан, если таковое случится, произойдёт не в «Сан-Хосе», который до сих пор владеет правами на Хмелевски, а в какую-нибудь другую команду.

По сообщениям того же Уикса, несколько клубов НХЛ заинтересованы в обмене прав на Александра, а его представители получили разрешение провести переговоры с потенциальными работодателями игрока. Как дополняет журналист The Athletic Рик Даливал, освещающий жизнь «Ванкувера», «косатки» являются одной из команд, которая проявляет интерес к нападающему. Независимо от того, кто составит конкуренцию «Кэнакс» в борьбе за Хмелевски, канадцев уже можно назвать одними из главных фаворитов на его подписание — интересы игрока представляет Дэн Мильштейн, который также является агентом Андрея Кузьменко, Никиты Задорова и Ильи Михеева. Хоккеистов «Ванкувера».

Впрочем, Кузьменко вполне может покинуть состав «Кэнакс»:
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Если дело дойдёт до конкретного предложения, то «Салавату» на 99% придётся смириться с потерей своего лидера и главной звезды команды. Два года назад Хмелевски переехал в КХЛ, не приняв новый контракт «Сан-Хосе». Сейчас предложение от потенциального нового клуба в его карьере обещает быть более достойным. Теперь Александр находится совершенно в ином статусе, нежели накануне отъезда из США — это, без преувеличения, одна из главных звёзд КХЛ. И вряд ли что-то сможет удержать его от возвращения в НХЛ.

Уфимскому клубу же в этой ситуации останется только одно — принять безвыходность положения и отпустить Хмелевски после двух лет достойной игры. Пока же у Александра есть ещё несколько месяцев, чтобы завершить пребывание в «Салавате» на высокой ноте.

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