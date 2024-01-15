Пора покорять НХЛ? Российские хоккеисты, которые могут уехать в Америку следующим летом

Обычно в середине и под занавес сезона в КХЛ всегда начинаются разговоры: какие игроки летом могут подписать контракты с клубами НХЛ и начать следующий сезон в Северной Америке. Ведь всем ясно, что российский рынок для НХЛ является одним из самых приоритетных, поэтому заокеанские скауты всегда держат ухо востро и смотрят, за кого же можно зацепиться.

Среди болельщиков и экспертов всегда разворачиваются горячие споры о том, в каком статусе нужно уезжать: первый лагерь всегда приводит в пример Тарасенко, Панарина и Капризова, утверждая, что нужно уезжать в Северную Америку готовыми игроками, мол, возиться с вами там не будут, а только будут ездить по ушам, как вы нужны для организации, а на деле вы будете прозябать в фарм-клубе. Второй лагерь приводит в пример Кучерова и Орлова, уповая, в свою очередь на то, что надо при первой возможности уезжать, в России никакого роста не будет, потому что в тепличных кахаэловских условиях игрок перестанет развиваться, а привыкнуть к североамериканскому хоккею в АХЛ есть хорошая идея, потому что преодоление трудностей закалит тебя как игрока и человека. Споры, в общем-то говоря, абсолютно бессмысленные, потому что слишком уж уникален и индивидуален каждый прецедент отъезда.

Вообще, что удивительно, претендентов на отъезд в этом году не так уж и много. Потому что лихая часть звёздных игроков этого сезона уже побывала за океаном, обожглась там и вернулась на Родину. Это и Гусев, и Голдобин, и Ткачёв (тот, что омский).

Но давайте всё-таки посмотрим, у кого наибольшие шансы начать сезон по ту сторону океана и какие перспективы их ждут. Игроков, которые находятся в аренде, таких, как Коваленко и Морозов, в этом списке не будет.

Артур Каюмов («Локомотив»)

Наверное, самый явный претендент на отъезд, который к тому же может с ходу закрепиться в основном составе. Нападающий ярославского клуба был задрафтован ещё в 2016 году «Чикаго» во втором раунде под общим 50-м номером. И на сегодняшний день пребывание в стане «Блэкхоукс» выглядит идеальным вариантом для Артура. Команда только вступила в стадию перестройки, собрала множество пиков на драфте и будет строить команду преимущественно из игроков, которые находятся в системе клуба.

Артур Каюмов Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

А игрока первого звена лидера КХЛ, имеющего опыт игры на Олимпиаде, руководство «ястребов» оторвёт с руками. К тому же один из многочисленных плюсов Каюмова – это двусторонний характер игры. Артур будет полезен на обеих сторонах площадки, а за океаном такое всегда ценят. Да и конкуренция сейчас в «Чикаго» такая низкая, что можно попробовать стать игроком топ-6 нападения.

Этот год – последний по контракту с «Локомотивом», и, кажется, это лучшая возможность попробовать свои силы в НХЛ. Другой уже может и не предоставиться.

Максим Цыплаков («Спартак»)

Недавно в СМИ прошла информация, что Цыплаковым интересуются аж 12 клубов НХЛ. Больше похоже, конечно, на игру агента по выбиванию лучших условий для своего клиента, но, что интерес из-за океана действительно был, сомневаться не приходится. Максим идёт в лидерах снайперской гонки и уже поставил личный рекорд по набранным очкам за сезон в КХЛ.

Максим Цыплаков Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

И, что самое главное, Цыплакова не выбирали на драфте, что означает полную свободу выбора команды. Есть хорошие кейсы Панарина и Кузьменко, которые выбрали подходящие клубы, а после закреплялись в них и получали хорошие контракты. Но Цыплаков, давайте признаемся честно, не разрывает так лигу, как перед отъездом Артемий и Андрей. Поэтому, чтобы иметь хоть теоретическую возможность попасть в топ-6 нападения, надо выбирать вариант по типу «Сан-Хосе».

Если Цыплаков готов соприкоснуться с трудностями и доказать себе и окружающим, что он может быть жизнеспособным на уровне НХЛ, то надо пробовать сейчас же. Возраст и ситуация благоволят к этому.

Материалы по теме Агентство Winners назвало клубы НХЛ, заинтересованные в форварде «Спартака» Цыплакове

Данила Юров («Металлург»)

Юров мог отправиться за океан и раньше, потому что не чувствовал должного доверия со стороны бывшего главного тренера «Магнитки», Ильи Воробьёва, и готов был пробиваться в НХЛ через фарм-клуб. Но приход Андрея Разина в команду и личный разговор с ним убедили его остаться ещё минимум на год в России.

Данила Юров Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Нападающий «Металлурга» был задрафтован «Миннесотой» в первом раунде под общим 24-м номером. И статус игрока, выбранного в первом раунде, может сыграть на Юрова. А если посмотреть на ростер «Уайлд» в последние годы, то уж тем более. Сильно давит на «Миннесоту» выкуп контрактов Сутера и Паризе, из-за которых в Миннеаполисе не могут собрать по-настоящему боеспособную команду. Третий критерий, который пойдёт в плюс Юрову, это желание менеджмента доказать, что они не ошиблись на драфте. Репутацию им явно нужно восстанавливать, потому что, когда твой лучший выбор на драфте за последние годы произошёл в пятом раунде под общим 135-м номером, у вас явно что-то идёт не так.

Юров весной признавался: «Я еще не показал себя в КХЛ. Надо хотя бы очков 35-40 набрать». На данный момент в его активе 37 (16+21) очков в 46 матчах. Получается, можно весной паковать чемоданы?

Марат Хуснутдинов (ХК «Сочи»)

Читатель может задать логичный вопрос: как игрок, набравший 12 очков в этом сезоне, может претендовать на отъезд за океан? И на вопрос последует мгновенный ответ: а вы помните, при каких условиях уезжал в НХЛ Кирилл Марченко? А уезжал он, проведя концовку сезона в ВХЛ, в фарм-клубе «СКА».

Марату летом исполнится только 22 года, он ещё продолжает расти и развиваться. И именно возрастом можно объяснить нестабильную игру в этом сезоне: став одним из лучших бомбардиров лидера КХЛ в прошлом сезоне, он вдруг оказался не нужен команде уже после шестой игры в этом сезоне и был обменян в клуб, который является главным аутсайдером лиги последних лет. Ситуация не из приятных.

Марат Хуснутдинов Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Хуснутдинов был задрафтован «Миннесотой» во втором раунде под общим 37-м номером. И здесь ситуация, аналогичная Юрову: в основу «дикарей» пробиваться можно и нужно по причине того, что они испытывают острый дефицит креативных игроков в атаке. Марат доказал в прошлом сезоне, игроком какого уровня он является, поэтому не исключено, что после провального сезона он плюнет на всё и поедет пробовать мечту на вкус.