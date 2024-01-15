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Результаты матчей КХЛ 15 января, турнирная таблица и расклады на плей-офф, видео, обзоры, расписание матчей 16 января

Суперкамбэк «Автомобилиста», ЦСКА готовится начать плей-офф в гостях. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 15 января
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«Лада» засушила «Барыс» и оторвалась от «Ак Барса» в таблице.

15 января в рамках регулярки КХЛ состоялось две игры. Коротко подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2024, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
0 : 3
Лада
Тольятти
0:1 Попугаев (Сафин) – 10:59 (5x5)     0:2 Алтыбармакян (Михайлов, Березин) – 30:39 (5x5)     0:3 Джозефс (Кугрышев, Бородкин) – 38:19 (5x5)    

В Астане «Барыс» принимал «Ладу», которая ещё не гарантировала себе место в плей-офф и нуждается в набранных очках после не слишком удачного отрезка на стыке календарных годов. Тольяттинцы открыли счёт в середине первого периода – отличился недавно восстановившийся после травмы Никита Попугаев. А во втором отрезке «Лада» щепетильно подошла к своим моментам и предрешила исход игры благодаря ещё двум шайбам в исполнении Алтыбармакяна и Джозефса.

«Барыс» выглядел небезнадёжно, создавал острые моменты, но Владислав Подъяпольский сегодня предстал стеной для казахстанского нападения. Голкипер «Лады» отразил 25 бросков, внеся большой вклад в итоговый успех.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2024, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Каменев – 09:51 (5x5)     1:1 Мэйсек (Широков, Валк) – 13:14 (5x5)     1:2 Окулов (Нестеров, Классон) – 14:40 (5x5)     2:2 Обидин (Хрипунов, Журавлёв) – 53:24 (5x5)     3:2 Баранцев (Бывальцев, Блэкер) – 56:04 (5x4)    

«Автомобилист» и ЦСКА уже в первом периоде забили три гола на двоих. У армейцев отличились Каменев и Окулов, классно подставивший клюшку под бросок Нестерова, а единственную шайбу хозяев в этом отрезке забросил Мэйсек. До перерыва немец отметился ещё и яркой дракой с Барабошей: бой форвард «Автомобилиста» проиграл, зато вступился за партнёра, которого Барабоша снёс до этого подножкой.

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Видео
19-летний защитник ЦСКА Барабоша провёл яркий бой с нападающим «Автомобилиста» Мэйсеком

Во втором и третьем периоде ЦСКА старался грамотно играть по счёту, и большую часть времени у армейцев это получалось, но в концовке «Автомобилист» перевернул всё с ног на голову. На 54-й минуте Обидин забил Федотову с пятачка, замкнув классный пас Хрипунова. А затем уральцы получили большинство, и на его исходе шикарный бросок с ходу удался Денису Баранцеву. В оставшееся время «Автомобилист» сумел практически без нервотрёпки довести дело до победы, ЦСКА уступил во второй встрече подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Что изменилось в турнирной таблице

«Барыс» остался на последнем месте Востока, сохраняя лишь теоретические шансы на плей-офф. «Лада» поднялась на пятую позицию в конференции, обойдя «Трактор» и увеличив отрыв от «Ак Барса». Впрочем, по потерянным очкам тольяттинцы остаются седьмыми. «Автомобилист», победив, не дал «Ладе» обойти и себя, а также на расстояние одного очко приблизился к топ-3 Востока, который замыкает «Салават Юлаев». При этом у уфимцев сыграно на три матча меньше.

Турнирная таблица КХЛ

На Западе ЦСКА упустил возможность обойти «Северсталь» и остался на седьмом месте конференции, при этом уже имея одинаковое количество матчей с череповчанами. Всё реальнее становится вероятность того, что действующие чемпионы начнут плей-офф не на домашней площадке.

Матчи 16 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2024, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2024, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2024, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2024, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2024, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Ак Барс
Казань
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
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Московская область
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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