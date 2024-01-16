Два главных дерби КХЛ уже в первом раунде Кубка Гагарина? Расклады перед плей-офф

Немногим больше месяца остаётся до старта плей-офф КХЛ, и сейчас многие матчи регулярки приобретают особое значение, заставляя считать разного рода расклады перед первым раундом Кубка Гагарина.

Западная конференция: кому выпадет ЦСКА в первом раунде?

На Западе давно известны восемь команд, которые сыграют в плей-офф, но также с большой долей вероятности можно назвать и четыре клуба, которым предстоит начать матчи на вылет на своей площадке. Это московское «Динамо», «Локомотив», СКА и «Спартак». Понятно, что самые большие сомнения по красно-белым, угодившим в глубокое пике и страдающим от переполненного лазарета. Но, во-первых, вряд ли кризис подопечных Алексея Жамнова будет длиться до самого конца регулярки. Во-вторых, команду обязательно взбодрит скорое возвращение в строй ведущего центрфорварда Ивана Морозова. В-третьих, ближайший преследователь «Спартака» в таблице «Торпедо» само переживает не лучшие времена, а отрыв от «Северстали» и ЦСКА составляет 10 и 11 очков соответственно. Гандикап для двухочковой системы начисления очков немаленький, и красно-белым нужно буквально проигрывать всем подряд в основное время, чтобы потерять место в топ-4.

В нижней части кубковой восьмёрки наиболее интригует позиция ЦСКА. К середине января армейцы до сих пор показывают, что далеки от своей лучшей, прежде всего психоэмоциональной формы, и уже можно довольно смело говорить, что действующий чемпион начнёт плей-офф в гостях. Вероятнее всего, это будет шестое-седьмое место в конференции (хотя ещё непонятно, насколько затянется кризис идущего на пятой строчке «Торпедо»), и если исходить из этого, то существует немаленькая вероятность увидеть армейское дерби уже в первом раунде.

И вряд ли это предпочтительный вариант для СКА, где могут сколько угодно бравировать и крепиться, но ЦСКА – это ЦСКА. Тот самый клуб, который пять лет подряд останавливал петербуржцев на стадии финала конференции. Понятно, что в нынешней регулярке у москвичей много проблем, которые могут не решиться к плей-офф, но всё же в Кубке Гагарина всё начнётся заново, а с мотивацией на главного соперника у ЦСКА наверняка всё будет в порядке.

Поэтому уверен, что СКА будет изо всех сил стремиться выиграть Запад, чтобы в первом раунде получить безопасный вариант в виде минского «Динамо». Но конкуренты армейцев – «Динамо» московское и «Локомотив» — тоже вряд ли горят желанием начинать плей-офф с испытывающим трудности, но максимально опытным соперником, тренер которого пока ничего не знает о проигранных сериях Кубка Гагарина. Так что гонка за первое место конференции ожидается ожесточённой.

«Динамо» (Москва) — СКА Фото: vk.com/dynamo_ru

Восточная конференция: «Нефтехимику» и «Амуру» нужен подвиг, «Ак Барс» точно будут избегать

На Востоке тоже есть команда, которой опасаются больше по привычке, ожидая чудесного преображения в плей-офф – это «Ак Барс». Казанцы идут седьмыми в конференции, но отрыв от конкурентов не так велик, как у ЦСКА на Западе. Собственно, по потерянным очкам «Ак Барс» вообще четвёртый, но много ли получится наверстать у подопечных Билялетдинова, вымучивая по одной шайбе за матч?

Вопрос открытый. Казань на финише регулярки может преобразиться, а может, и нет. В любом случае есть немаленькая вероятность того, что «Ак Барс» закончит на шестой-седьмой строчке, что будет означать встречу с другим топ-клубом в первом же раунде. И представители «Магнитки», «Авангарда», «Салавата» могут сколько угодно говорить, что им без разницы, с кем играть, ведь все соперники сильные, но я уверен, что в этих клубах максимально постараются избежать столь ранней дуэли с самой опытной командой Востока.

скамейка «Ак Барса» Фото: vk.com/hcakbars

Самое прекрасное, что всем перечисленным командам для этого не нужно играть в поддавки, а наоборот – изо всех сил бороться за первое место. Уж на восьмую-то строчку Казань не упадёт. По результатам последних матчей в фавориты в битве за регулярочную корону Востока выбились «Металлург» и «Авангард», и им, кстати, ещё предстоит трижды сыграть друг с другом в феврале. Вот где будет рубка!

«Салават», «Автомобилист», «Лада», «Трактор» отстают не так что уж сильно, но, как показывает практика, при двухочковой системе весьма трудно отыграть отставание в 6+ баллов в концовке регулярки, если, конечно, оппонент не начнёт жутко проваливаться. А к этому предпосылок не видно ни у магнитогорцев, ни у омичей. Так что в первом раунде вполне возможно ещё одно супердерби – «Салават – «Ак Барс». Представляете, два главных дерби КХЛ на старте плей-офф. Это будет шикарное зрелище, настоящая битва принципиальных соперников за право не провалить вдрызг сезон со всеми вытекающими последствиями.

Ну а победитель конференции, вероятнее всего, сыграет с кем-то из троицы «Сибирь», «Амур», «Нефтехимик». Эти клубы ведут сейчас борьбу за последнюю путёвку, и это всё очень увлекательно, но надо понимать, что победитель, по сути, решит свою главную задачу на плей-офф и вряд ли будет всерьёз конкурентоспособен в первом раунде.

Скамейка ХК «Сибирь» Фото: РИА Новости

Лидирует в этой гонке за выживание сейчас «Сибирь», причём с неплохим по нынешним временам отрывом в четыре очка, однако в концовке регулярки у новосибирцев большинство матчей на выезде. Впрочем, и у «волков» с «тиграми» календарь финиша – далеко не сахар. Честно говоря, в подвиг «Нефтехимика» и уж тем более «Амура» верится с трудом, так что нынешний небольшой задел «Сибири» может сыграть для неё решающую роль