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Результаты матчей КХЛ 20 января, обзоры игр, видео голов, турнирная таблица, расписание на 21 января

Гусев переписал историю «Динамо», «Трактор» разбил «Сочи» за 83 секунды. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 20 января
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Бело-голубые стали третьими участниками Кубка Гагарина, «Лада» и «Витязь» всё решили в серии буллитов.

20 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три матча. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2024, суббота. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Гусев (Уил, Прибыльский) – 24:10 (5x5)     1:1 Коробов (Энас, Волков) – 34:44 (5x5)     2:1 Римашевский (Гусев, Прибыльский) – 37:56 (5x5)     3:1 Пыленков (Гусев, Римашевский) – 41:10 (5x4)     4:1 Уил (Гусев, Римашевский) – 58:02 (5x5)    

На матч с минскими одноклубниками московское «Динамо» вышло без ряда лидеров. В частности, встречу пропускали два канадских легионера Седрик Пакетт и Эрик О’Делл. На беду «зубров», никуда не делся Никита Гусев, который сегодня просто уничтожил белорусскую команду. На счету лучшего бомбардира КХЛ — гол, ассистентский хет-трик и куча переписанных рекордов. Гусев поучаствовал во всех четырёх голах бело-голубых и помог своей команде стать третьим участником предстоящего Кубка Гагарина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

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Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2024, суббота. 15:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
6 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Бурдасов (Яруллин) – 06:11 (5x4)     1:1 Тянулин (Крощинский, Попов) – 22:10 (5x5)     2:1 Бурдасов (Сошников, Карпухин) – 33:24 (5x5)     3:1 Рыков (Робинсон, Попов) – 34:33 (5x5)     4:1 Шабанов (Юртайкин, Ткачёв) – 34:47 (5x5)     5:1 Попов (Рыков) – 38:37 (5x5)     6:1 Кравцов (Телегин, Дер-Аргучинцев) – 47:54 (5x5)    

Первый период не предвещал никакого разгрома — «Трактор» ушёл на перерыв при минимальном преимуществе, а по броскам в створ и вовсе было равенство. Южане сравняли счёт вскоре после выхода из раздевалок, чем и разбудили медведя — в середине второй двадцатиминутки челябинцы трижды поразили ворота соперника, затратив на это всего 83 секунды. От такого удара гости уже не оправились, пропустив ещё по шайбе в оставшееся время второго и третьего периодов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2024, суббота. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 1
Б
Витязь
Московская область
1:0 Космачук (Сафин, Волгин) – 02:15 (5x4)     1:1 Воробьёв (Бусыгин) – 30:25 (5x5)     2:1 Алтыбармакян – 65:00    

«Лада» довольно быстро вышла вперёд — первую шайбу после возвращения после травмы забросил Скотт Космачук, реализовавший большинство уже на третьей минуте встречи. Гости перехватили инициативу во втором периоде и воплотили преимущество в гол — Иван Воробьёв сравнял счёт в середине игрового отрезка. В третьем периоде и в овертайме команды не смогли выявить победителя, а в серии послематчевых бросков чуть удачливее оказались тольяттинцы — решающую попытку реализовал Андрей Алтыбармакян.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 21 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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