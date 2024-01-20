Гусев переписал историю «Динамо», «Трактор» разбил «Сочи» за 83 секунды. Итоги дня в КХЛ

Бело-голубые стали третьими участниками Кубка Гагарина, «Лада» и «Витязь» всё решили в серии буллитов.

20 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три матча. Подводим их итоги.

На матч с минскими одноклубниками московское «Динамо» вышло без ряда лидеров. В частности, встречу пропускали два канадских легионера Седрик Пакетт и Эрик О’Делл. На беду «зубров», никуда не делся Никита Гусев, который сегодня просто уничтожил белорусскую команду. На счету лучшего бомбардира КХЛ — гол, ассистентский хет-трик и куча переписанных рекордов. Гусев поучаствовал во всех четырёх голах бело-голубых и помог своей команде стать третьим участником предстоящего Кубка Гагарина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

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Первый период не предвещал никакого разгрома — «Трактор» ушёл на перерыв при минимальном преимуществе, а по броскам в створ и вовсе было равенство. Южане сравняли счёт вскоре после выхода из раздевалок, чем и разбудили медведя — в середине второй двадцатиминутки челябинцы трижды поразили ворота соперника, затратив на это всего 83 секунды. От такого удара гости уже не оправились, пропустив ещё по шайбе в оставшееся время второго и третьего периодов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Лада» довольно быстро вышла вперёд — первую шайбу после возвращения после травмы забросил Скотт Космачук, реализовавший большинство уже на третьей минуте встречи. Гости перехватили инициативу во втором периоде и воплотили преимущество в гол — Иван Воробьёв сравнял счёт в середине игрового отрезка. В третьем периоде и в овертайме команды не смогли выявить победителя, а в серии послематчевых бросков чуть удачливее оказались тольяттинцы — решающую попытку реализовал Андрей Алтыбармакян.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

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