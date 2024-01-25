На «Вашингтон» больно смотреть. Маккиннон оформил покер, разорвав клуб Овечкина в одиночку

Натан в один присест обогнал Кучерова в бомбардирской гонке сезона. Ови отдал голевую передачу, но у «Кэпиталз» всё плохо.

«Колорадо» и «Вашингтон» — это сейчас команды кардинально разного уровня, и матч в Денвере имел ярко выраженного фаворита и не сулил ничего хорошего нестабильной и возрастной команде Спенсера Карбери. И всё случилось так, как и можно было предположить.

«Лавины» разнесли гостей, причём фактически усилиями одного хоккеиста. Видимо, Натан Маккиннон воспринял как личный вызов тот факт, что Никита Кучеров вчера оформил хет-трик и первым в сезоне достиг отметки в 80 очков.

И сегодня канадский лидер «Колорадо» превзошёл сам себя. Он не приложил руку только к первому голу «Эвеланш», который Кейл Макар провёл в меньшинстве. Кстати, защитник забил уже 76-й гол в карьере, став лучшим снайпером среди игроков обороны в истории франшизы.

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А вот затем за дело взялся Маккиннон: за девять с небольшим минут во втором периоде Натан оформил натуральный хет-трик. Первые два гола канадец забил абсолютно одинаковыми бросками из круга вбрасывания после блестящих передач партнёров, а затем играючи реализовал выход «один в ноль» с Чарли Линдгреном.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

4:0 к середине матча. Игра была сделана, и вторая половина встречи не принесла каких-то существенных изменений. На 48-й минуте «Кэпиталз» лишили «сухаря» Александра Георгиева: Дилан Строум реализовал большинство. В этом эпизоде второстепенную передачу заработал Александр Овечкин, что позволило ему набрать 684-е очко в карьере за голевой пас, обойти Брэда Парка и выйти на чистое 65-е место в НХЛ по ассистам.

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Но этот гол не помог «Вашингтону» сохранить лицо в Денвере, а, скорее, наоборот. Вскоре неугомонный Маккиннон помог отличиться Рантанену, а затем и вовсе оформил покер. Лидеру «Колорадо» вновь позволили совершенно беспрепятственно бросать с чистого льда, а Натан сегодня был в настроении наказывать оборону гостей за все оплошности.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Окончательный счёт в матче установил Строум, оформивший дубль. «Вашингтон» потерпел третье поражение подряд, ещё более усложнив себе задачу выхода в плей-офф: на данный момент «столичные» отстают от зоны уайлд-кард уже на три очка. «Колорадо» же догнал «Виннипег», находящийся на первом месте Центрального дивизиона.

Увы, продолжается и падение Овечкина. Он не забивает восемь матчей кряду, сегодня у Александра нет ни одного броска в створ и «-2» в графе полезности.