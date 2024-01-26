650 млн в трубу? У «Амура» появились деньги, а результат по-прежнему как у бедняков

Весеннее межсезонье прошло под знаком «Амура». Хабаровский клуб получил приличное финансирование и стал отправлять весомейшие предложения всем значимым свободным агентам. Результат больше напомнил игру за аутсайдера Football Manager: если у вашего клуба там низкая репутация, то никакие покупки виртуальным шейхом не могут поднять её в одночасье, и игроки будут отказываться ехать в ваш нежданно ставший олигархом камышинский «Текстильщик».

Несмотря на то что от поездки в Хабаровск отказались Толчинский, Антипин, Чибисов и ещё несколько известных игроков, «Амур» всё-таки заполучил пару громких имён. На Дальний Восток отправился Алекс Бродхёрст, которого «Авангард» хотел оставить, но на пересменке менеджмента уже была достигнута договорённость с Либором Шулаком, из Ярославля на перезагрузку отправился переставший попадать в состав «Локомотива» Егор Коршков. Наконец, перед самым стартом сезона «Амур» пополнил один из лучших бомбардиров прошлого сезона Александр Хохлачёв, который не смог получить от «Спартака» желаемый контракт.

Кроме того, «Амур» подписал на рынке несколько крепких защитников и вернул в клуб главного тренера Андрея Мартемьянова, при котором в последний раз на данный момент попадал в плей-офф. Всё это пока не помогает: клуб, который тратит на зарплаты 630 млн рублей, идёт по графику 50% набранных очков и пока проигрывает в борьбе за восьмую строчку Востока более скромному «Нефтехимику». На фоне этого вчера долетел инсайд, что «Амур» в следующем году будет готов тратить вплоть до 900-миллионного потолка. Как же начал свою жизнь Хабаровск в роли условного богача?

Алекс Бродхёрст Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

Если провести аудит средств, которые Хабаровск потратил в межсезонье, то ситуация неутешительная. В начале сезона Мартемьянов свёл трёх своих самых известных игроков в одно звено, и тройка Коршков — Бродхёрст — Хохлачёв выглядела неплохо и давала огня в большинстве. Однако уже в третьей игре сезона американский центр получил травму и выбыл: сначала сообщалось, что он вернётся через шесть недель, потом срок сдвинулся до ноября. В результате Алекс до Нового года сыграл только в Магнитогорске, после чего снова слёг с тяжёлым ОРВИ. Так Хабаровск вместо лидера получил «Хо-Сэнга» №2, хотя Алекс, в отличие от легенды «СЮ», имеет репутацию рабочего парня — не повезло.

Вторым по именитости центром «Амура» был Пётр Хохряков, который получал 40 млн (здесь и далее — данные «СЭ»). Пётр даже начинал сезон с капитанской нашивкой, но после полученной в октябре травмы выбыл сразу до конца сезона. Всё это оставило «Амур» с очень бедной линейкой центров: Грачёв все последние годы играл в нижних звеньях, но стал первым, а Барулин и Шевченко большую часть своей карьеры провели на фланге, но вынужденно заняли места в центре.

Подписание Яниса Калниньша на 35 млн при нынешнем лимите изначально казалось странноватым — и латвиец в итоге проиграл конкуренцию Дмитрию Лозебникову. После 1 октября Калниньш провёл лишь один матч в КХЛ и сейчас является самым дорогим третьим вратарём лиги. Хохлачёв после обмена в Хабаровск словно получил желаемое и в этом году больше отметился легендарным прыжком по машине, чем хоккеем: стоит отметить, что после скандала продуктивность форварда возросла, но ненадолго. Наконец, половину сезона лечился опытный Анатолий Никонцев, получивший 35 млн — вот так и получилось, что половина из 10 самых жирных контрактов не сыграла и близко.

При этом стоит отметить: несмотря ни на что, очень многие игроки в «Амуре» проводят свои лучшие сезоны в карьере — и не всегда те, от которых этого могли ожидать. Егор Коршков сразу попал к тренеру, у которого мог бы раскрыться, но при этом начало сезона один из героев МЧМ-2016 вдрызг провалил, промахиваясь даже из вернейших ситуаций. Сейчас Егор, как ни удивительно, идёт на лучший сезон в карьере, набирая 34 очка в 54 играх, его звено со Станиславом Бочаровым и Владиславом Барулиным давно стало самым стабильным поставщиком шайб для «Амура» в равных составах. Дмитрий Шевченко впервые в карьере пробил 10 голов, удачно играя на подставлениях и создавая трафик перед воротами. Игорь Бобков показывает лучший карьерный процент сейвов в карьере, хотя иногда допускает ошибки из разряда «хоть стой, хоть падай».

Егор Коршков Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

Неудачная игра лидеров закономерно ведёт к тому, что просаживается и большинство, которое пока занимает пятое с конца место в КХЛ — а может быть, связь у этих событий обратная. Чудесный «Амур»-2018 во многом творила огненная спецбригада, которую Константин Шафранов вывел на четвёртое место в лиге. После этого тренер успел стать спецом по настройке большинства и ушёл в СКА, а в штабах Мартемьянова трижды менялся ассистент по атаке. Тренер не раз говорил в интервью, что доверяет ассистентам — но зачастую это становится слабостью, а не силой.

Очень много критики прилетает в адрес главного тренера — на фоне того, что тренд в лиге поменялся в сторону атаки, Мартемьянова зачастую изображают замшелым сторонником того, чтобы не вылезать из своей зоны. Однако парадокс как раз в том, что «Амур» проиграл немало матчей в сезоне, действуя первым номером: просто Хабаровск предпочитал в чужой зоне вертикальный хоккей, нацеленный на ворота, показывая при этом худшую реализацию бросков в лиге. Периодически «Амур» может хорошо поддавливать оппонента прессингом: пассивной эту команду назвать точно нельзя. В принципе, игра «5 на 5» у Хабаровска в целом организована неплохо, и восстановление Бродхёрста и Хохлачёва после болезни может помочь команде сделать спурт в концовке.

Говоря про будущий сезон, «Амур» и 900 млн — история из разряда «Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?». Не забывайте: география — это судьба. Даже «Виннипег», который в этом сезоне прёт, лишь двух игроков основы подписал в качестве неограниченно свободных агентов. А для Хабаровска имеет важную роль не только география, но и репутация организации, созданная в прошлые годы. Вспомните, как два года назад клуб скандально увольнял Владимира Воробьёва, пытаясь придумать тренеру «прогул», чтобы не платить компенсацию — это вопиющий, но не единственный пример.

Андрей Мартемьянов Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Пожалуй, образцом селекции для бедного клуба можно назвать «Нефтехимик»: после неудачного старта команда наполовину обновила атаку. Удачно получилось выцепить у «Сибири» Никиту Сетдикова, которого прекрасно знает главный тренер Леонтьев, пришёл пересидевший в омской «вышке» Дмитрий Соколов, не подходящий под стиль «Торпедо» Кирилл Ураков — и эти парни, которым есть, что доказывать, моментально влились в состав. Так бы мог поступать и «Амур», давая солидные контракты легионерам, которым иногда без разницы, где получать деньги, при этом параллельно вкладываясь в выкуп нераскрывшихся ограниченно свободных агентов.

Допустим, у «Амура» всё-таки не получится выйти в восьмёрку — и тогда можно легко ожидать, что у команды снова сменится главный тренер. Статистика Хабаровска поражает: в последний раз два полных сезона подряд во главе команды один и тот же тренер проводил… в середине 90-х. Менеджмент на Дальнем Востоке меняется куда реже и не отличается эффективностью.

И если «Амур» реально хочет, чтобы в клуб в следующем году поехали игроки, которые будут стоить потраченных на них 900 млн, то топ-клубом в первую очередь должен стать в организационных моментах, а не только в бюджете зарплат. Пока за одно межсезонье сделать такую перемену не получилось.