Панарин оправдывает восхищение американцев! Уничтожил «Оттаву», набрав три очка

Накануне матча «Оттава» — «Рейнджерс» журналист The Athletic Артур Стэйпл восхищённо высказался об игре Артемия Панарина в этом сезоне, заявив, что он стабильно проводит сезон и является двигателем атак «Рейнджерс».

«Оттава» и «Рейнджерс» встречались в этом сезоне один раз, и тогда победу праздновали «Сенаторз» со счётом 6:2.

Первый период получился скомканным для обеих команд, они почти не создавали опасных моментов, если и нанося броски, то совершенно не опасные. Но хозяева смогли выжать преимущество из такой игры: Клод Жиру обокрал К’Андре Миллера, а Брэди Ткачук мастерски разобрался с вратарём.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В начале второго периода «Оттава» получила большинство и сразу же его реализовала: Дрейк Батерсон сделал передачу под бросок Джейкобу Чикрану, и тот отменно воспользовался возможностью. Но дальше последовал перформанс нападения «Рейнджерс».

Начал камбэк Лафреньер, который после броска Панарина первым нашёл шайбу за спиной Корписало.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Сравнял счёт Крис Крайдер, который, как добрый мо́лодец, умчался в зону соперника и застал вратаря врасплох не самым сложным броском. Меньше чем через 40 секунд гости уже были впереди: Артемий Панарин отдал шикарную передачу на дальнюю штангу, откуда Зак Джонс не промахнулся.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

До перерыва «синерубашечники» ещё дважды поразили ворота «Сенаторз»: сперва Джонни Бродзински подставил шайбу на пятаке, а затем Блейк Уилер завершил комбинацию первого звена.

В третьем периоде хозяева предпринимали попытки вернуться в игру, увеличили бросковую активность, но успеха это не принесло. В концовке Лафреньер перехватил передачу Тарасенко и отдал пас Панарину, который поразил пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но даже это была не точка, Каапо Какко через 35 секунд забил ещё раз, установив финальный счёт.

Таким образом, «Рейнджерс» взяли реванш за декабрьское поражение, прервав серию из двух проигрышей. А «Оттава» уступает в третьем матче на своей площадке подряд.