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«Двигатель нападения». Журналист The Athletic назвал Панарина MVP сезона в «Рейнджерс»

«Двигатель нападения». Журналист The Athletic назвал Панарина MVP сезона в «Рейнджерс»
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Журналист The Athletic Артур Стэйпл высоко оценил вклад 32-летнего российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в результаты команды в нынешнем сезоне, назвав его наиболее ценным игроком клуба.

«Панарин – в десятке лучших лиги по результативным действиям и голам. Всего на три заброшенные шайбы он отставал от своего лучшего результата в карьере перед игрой с «Вегас Голден Найтс». Невероятная стабильность с начала сезона. Артемий являлся двигателем нападения ещё тогда, когда вратари «синерубашечников» не выручали. Да здравствует Хлебушек!» — заявил Стэйпл.

Напомним, в нынешнем сезоне Панарин принял участие в 48 матчах в составе «Рейнджерс», в которых отметился 63 (29+34) результативными действиями при показателе полезности «-4».

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