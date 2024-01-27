«Двигатель нападения». Журналист The Athletic назвал Панарина MVP сезона в «Рейнджерс»

Журналист The Athletic Артур Стэйпл высоко оценил вклад 32-летнего российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в результаты команды в нынешнем сезоне, назвав его наиболее ценным игроком клуба.

«Панарин – в десятке лучших лиги по результативным действиям и голам. Всего на три заброшенные шайбы он отставал от своего лучшего результата в карьере перед игрой с «Вегас Голден Найтс». Невероятная стабильность с начала сезона. Артемий являлся двигателем нападения ещё тогда, когда вратари «синерубашечников» не выручали. Да здравствует Хлебушек!» — заявил Стэйпл.

Напомним, в нынешнем сезоне Панарин принял участие в 48 матчах в составе «Рейнджерс», в которых отметился 63 (29+34) результативными действиями при показателе полезности «-4».