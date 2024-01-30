«Они не хотят играть за этих менеджеров и тренеров». Команда НХЛ окунулась в хаос

Кажется, уже ничего не изменит положение «Коламбуса» в таблице. Несмотря на решительные ходы от менеджмента летом, всё это только ухудшило положение команды, которая замыкает таблицу Востока. Даже от предпоследнего места дивизиона «мундиры» отстают на 11 очков: теперь они могут насладиться только очередным высоким драфт-пиком, который надо ещё правильно использовать.

Среди немногих парней, которые в этом составе не разочаровывают — русская молодёжь. Кирилл Марченко продолжил прогрессировать после феерического появления в основе в прошлом сезоне, Дмитрий Воронков поразил лигу своими габаритами, которые он ещё и умеет применять в деле, Егор Чинахов после пары лет адаптации наконец-то раззабивался и сейчас стал вторым снайпером в команде с 14 шайбами. Показательно, что все эти хоккеисты приехали в Америку уже готовыми игроками, успев провести минимум один сезон на взрослом уровне в КХЛ, и «Коламбус» уже не принимал большого участия в их развитии.

Коламбус традиционно считался одним из тех городов НХЛ, где не хотят задерживаться игроки — окончательно все утвердились в этом мнении, когда из команды синхронно ушли Артемий Панарин и Сергей Бобровский. Переход Джонни Годро, которого вообще никто не мог представить в штате Огайо, вроде бы это реноме чуть-чуть улучшил — однако в этом году вокруг «Коламбуса» происходит слишком много такой дичи, которую чисто географическим местоположением уже не объяснить.

Все началось в сентябре с исторического увольнения Майка Бэбкока, который даже в тренировочный лагерь после заключения контракта летом не успел приехать. Саму историю с тренером, который лазит по чужим телефонам, уже успели обсудить прошлой осенью, здесь вопросы уже другие. Понимали ли в «Коламбусе», что нанимают человека, методы которого в нынешней карамельной американской медиаобстановке могут вызвать бурю, которая приведёт к увольнению? А если понимали, то смогла бы организация хотя бы избежать самой возможности появления таких сливов? В любом случае отставка Бэбкока превращала в ошмётки весь план подготовки к сезону — приходилось срочно перетряхивать весь штаб.

Майк Бэбкок Фото: Bruce Bennett/Getty Images

На амбразуру срочно кинули Паскаля Венсана — человека, который уже очень давно входил в списки будущих главных тренеров НХЛ. Случайным назначением это назвать было нельзя, однако Венсан ворвался на новое место работы с любопытством ребёнка, которому дали неизведанную игрушку. «Блендер» Венсана приобрёл невиданные черты: игроки менялись не только местами в звеньях, но и могли получить совершенно новую позицию в звене или тактическую роль, что только увеличивало хаос. Самое стабильное звено у «Коламбуса» — русское, Марченко — Воронков — Чинахов.

Логично, что о желании уйти в январе публично заявил латвийский вратарь Элвис Мерзликин. Когда-то Элвис мощнейше ворвался в НХЛ — уже в первом сезоне игрок занял пятое место в голосовании за «Везину» и, как показалось, достойно заменил Бобровского. Даже провальный для «мундиров» ковидный сезон латвиец провёл хорошо. Однако 4 июля 2021-го случилась трагедия: во время празднования свадьбы одноклубник и соотечественник Элвиса Матис Кивлениекс закрыл Мерзликиина и его жену своим телом от попадания петарды, но погиб сам, получив ожоги лёгкого и сердца. Сложно представить, что это не повлияло на Мерзликина: именно после этого его статистика рухнула, и в прошлом году Элвис был третьим с конца вратарём лиги по проценту сейвов.

В этом году Элвис начал в старте 27 матчей из 49, показал статистику лучше конкурентов (в том числе Даниила Тарасова), однако в каких-то матчах не был заявлен даже вторым голкипером. ««Я хочу, чтобы ко мне относились как к первому номеру. Я не собираюсь быть третьим номером, могу вас в этом заверить. Особенно с учётом морально и физически тяжёлой работы, которую я проделал этим летом», — говорил Мерзликин прессе, а вскоре публично заявил о том, что попросил об обмене. Претендентов на вратаря, который получает $ 5 млн в год, пока не наблюдается.

Давид Иржичек (слева) Фото: Codie McLachlan/Getty Images

А вот теперь и шестой номер драфта-2022 Давид Иржичек наехал на клуб после того, как молодого защитника отправили в АХЛ. «То, где я должен быть, – это НХЛ. Я смотрю на ребят с того же драфта – на таких, как Шимон Немец и Кевин Корчински. Они получили шанс играть в большинстве. Они проводят много времени на льду в НХЛ», — скромно заявил чех. Правда, Иржичек не сказал, что партнёры Корчински в «Чикаго» не играли бы в основе в абсолютном большинстве клубов лиги, а Немец пробился в основу «Дэвилз» только после пары травм. С другой стороны, потенциал чеха несомненно выше, чем у тех взрослых ребят, что сейчас есть у «Коламбуса», а целей в сезоне у клуба уже нет.

У «Коламбуса» этот сезон начинали восемь защитников с односторонними контрактами: причём двое из них, Проворов и Сиверсон, были получены в межсезонье. У шести защитников «мундиров» есть контракты на следующий год, при этом прямо сейчас в фарм-клубе, кроме Иржичека, сидит целая толпа интересных оборонцев: первораундники Матейчук и Кулеманс, уже выигравший олимпийскую медаль Княжко, шикарно смотревшийся на прошлом МЧМ Свозил. Не все они станут игроками НХЛ — но рано или поздно для них надо будет расчищать место. А как его расчистить, если наверху занято?

И в этом вся проблема нынешнего «Коламбуса» — кирпичей у команды полно, но построить из них нечто, хотя бы приблизительно напоминающее дом, пока не получается. В атаке мы наблюдаем точно такую же переполненность, из-за которой высоко выбранные на драфте Кент Джонсон и Коул Силлинджер успели съездить в АХЛ после того, как сильно показали себя в основе. Развитию это их никак не помогло — впрочем, это касается и взрослых игроков клуба. Надо было очень сильно постараться, чтобы и Джонни Годро, и Патрик Лайне одновременно захандрили: один сейчас сидит на «-21», а второй был неудачно попробован на позиции центра, куда изначально не подходил.

Совсем недавно главная проблема «Коламбуса» была чётко обозначена. «Люди вовсе не избегают игры в «Коламбусе». Хоккеисты не хотят играть там из-за их менеджмента и тренерского штаба», — недвусмысленно заявил инсайдер Фрэнк Серавалли. И если позиции генменеджера Ярмо Кекяляйнена, который занимает свой пост 11 лет, и так казались довольно шаткими, то после таких слов его увольнение весной выглядит неизбежным.

Ярмо Кекяляйнен Фото: nhl.com

Стоит отметить, что финн в своё время хотя бы превратил «Коламбус» в команду, за которую не было стыдно: на его счету удачные обмены Артемия Панарина, Сета Джонса, рискованные шаги на дедлайне-2019, когда появление в команде Мэтта Дюшейна помогло сенсационно вынести «Тампу» в первом раунде. Однако прямо сейчас вокруг клуба происходит лавина разнообразных ЧП — и они были бы не так страшны, если бы результаты клуба не были настолько депрессивными.

Повторимся: у «Коламбуса» тонна отличных активов. У них в составе три игрока из топ-10 последних драфтов, и скоро к ним наверняка присоединится четвёртый, в загашниках есть тонна перспективной молодёжи на всех позициях. Проблема в том, что прямо сейчас эта молодёжь сидит друг у друга на головах, мешая развитию, а тренерский штаб ситуацию только усугубляет. Кажется, владельцам пора сказать спасибо менеджеру и нанять человека, который поможет превратить перспективную команду в реальную силу.