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«Сибирь» обыграла «Амур» и продолжила борьбу за плей-офф, отчёт о матче, видеообзор, 2 февраля 2024 года

«Сибирь» всё-таки хочет в плей-офф? Судьбу матча с конкурентом решил невероятный гол
Павел Панышев
«Сибирь» всё-таки хочет в плей-офф?
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Игорь Бобков пропустил очень курьёзную шайбу.

«Как переношу результативные ошибки, как в матче с «Авангардом»? Не первый раз уже, к сожалению. Когда делаешь хороший сейв, ты же не ходишь и не радуешься весь день, не говоришь: «Смотрите, как классно шайбу поймал!» Почему после ошибок нужно ходить и гнобить себя? Да, я ошибся, я это знаю и признаю. Сделал выводы, двигаюсь дальше. В любом случае нужно ловить следующий бросок. Ошибки всегда бывают. К сожалению, именно эта привела к голу. А если бы была точно такая же ошибка, но игрок не попал бы по воротам? Считалось бы, что я так сильно ошибся? Другое бы отношение было к этому. Было очень много моментов, когда я ошибался за воротами, у соперника был стопроцентный момент, но игрок то в штангу попадёт, то в шнурок, то защитник подчистит. После игры уже никто не говорит о том, что вратарь ошибся за воротами. Ошибся, и бывает. Здесь такая грань, где нужно понимать — да, ошибся, но ничего не поделать. Движемся дальше», — говорил Игорь Бобков в большом эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Полная версия интервью с Игорем Бобковым:
«Почему нужно гнобить себя из-за ошибок?» Откровенный разговор с Бобковым
Эксклюзив
«Почему нужно гнобить себя из-за ошибок?» Откровенный разговор с Бобковым

Бобков – замечательный, добродушный и общительный человек. Что, кстати, для вратарей большая редкость. Обычно спортсмены с данным амплуа достаточно закрытые, все в себе, а вытащить из них яркие выражения и заставить откровенничать – задача не из лёгких.

Да и вратарь Игорь неплохой. Рослый, габаритный в самом расцвете сил, с опытом выступления за национальную команду. Не зря Бобкова в своё время часто сравнивали с Василием Кошечкиным. Но если Вася, как по-доброму называли завершившего карьеру голкипера, всегда отличался стабильностью и надёжной игрой, то вратарю «Амура» подобных качеств не хватает.

Сегодня хабаровчане гостили в Новосибирске, где проводили важнейший в плане турнирной точки зрения матч. Напомним, именно «Амур» и «Сибирь», а также «Нефтехимик» сохраняют самые реальные шансы на восьмое место (оно позволяет выйти в плей-офф) в Восточной конференции.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2024, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 3
Б
Амур
Хабаровск
1:0 Андреофф (Коротков) – 00:45 (5x5)     1:1 Балдаев – 09:35 (5x5)     1:2 Коршков (Балдаев, Бочаров) – 23:04 (5x5)     1:3 Гуркин (Дрозг) – 34:02 (5x4)     2:3 Климович (Аланов, Гоголев) – 36:23 (5x5)     3:3 Аланов (Хамидуллин, Андреофф) – 43:43 (5x5)     4:3 Назаров – 65:00    

К началу третьего периода гости вели со счётом 3:2, но вдруг случился курьёзный эпизод. Защитник новосибирского клуба Егор Аланов броском из средней зоны пробил вратаря хабаровского клуба Игоря Бобкова, попав в самую девятку и сделав счёт 3:3. Далее встреча перешла в овертайм, а затем и в серию буллитов, по итогам которой победа досталась новосибирскому клубу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Мой гол? В ворота просто бросал. Так получилось, везение очень сильное. Слава богу, что так везёт и, надеюсь, также и продолжится», — прокомментировал Егор заброшенную шайбу.

В результате команда Андрея Мартемьянова довольствовалась лишь одним набранным баллом, в то время как коллектив Сергея Кривокрасова сперва вернулся в игру, а затем заработал два очка. Таким образом, теперь у «Сибири» всего на одно очко меньше, но и на одну встречу больше, чем у «Амура». Интрига накаляется до предела. Эх, если бы не то злосчастное для новосибирцев «дело Гордеева»… Сейчас всё могло бы складываться совершенно иначе.

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