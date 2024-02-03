Лучший момент в истории Олимпиад с хоккеистами НХЛ

НХЛ официально объявила об участии в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. Если ничего не сорвётся, как в 2022-м, это будет большим событием для мирового хоккея, который не видел международных турниров с участием сильнейших игроков мира с 2016 года. Вспомним десятку лучших моментов в истории Олимпиад с участием энхаэловцев, проходивших в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах. А какой из них является лучшим среди лучших — решать вам.
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Пента-трик Павла Буре в полуфинале-1998
На первой Олимпиаде с участием игроков НХЛ по разным причинам не смогли присутствовать многие звёзды сборной России. Однако состав всё равно был мощным, а её лидером и капитаном был Павел Буре. Русская Ракета стал лучший снайпером того турнира, забросив девять шайб, бо́льшая часть которых пришлась на один матч.
В полуфинале россияне встречались с командой из Финляндии, с которой подопечные Владимира Юрзинова помучились во время группового этапа. Буре тогда стал автором первого гола нашей сборной, и во второй игре он оказался настоящим кошмаром для Суоми. Павел сделал то, чего никому не удалось провернуть ни до, ни после него — легендарный форвард забросил пять шайб в ворота финнов, практически в одиночку протащив сборную России в финал Олимпиады, где наши хоккеисты уступили чехам.
Гол Владимира Копатя и сенсационная победа Беларуси в четвертьфинале-2002
На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити белорусская команда ожидаемо проиграла все три матча группового этапа — трудно было на что-либо рассчитывать в коллективе с Россией (4:6), Финляндией и США (по 1:8). Однако тогда все восемь команд-участниц выходили в плей-офф, и в четвертьфинале подопечных Владимира Крикунова ждали победители соседней группы из Швеции. «Тре Крунур», естественно, предвкушали лёгкую победу и за это поплатились.
Игра была напряжённой на протяжении всех 60 минут — скандинавы быстро открыли счёт, но к концу первого периода проигрывали 1:2. Во второй двадцатиминутке счёт стал равным, а в начале третьего команды ещё раз обменялись голами. Шведы владели подавляющим преимуществом и должны были забирать матч, но за две с половиной минуты до финальной сирены случилось невероятное — шальной бросок Владимира Копатя из средней зоны застал врасплох голкипера «Тре Крунур» Томми Сало, который пропустил шайбу себе за шиворот, а белорусов — в полуфинал олимпийского турнира. И хоть Беларусь в итоге не добралась даже до бронзы, тот момент стал самым ярким в истории национальной команды.
Игра Николая Хабибулина в четвертьфинале-2002
Четвертьфинал в Солт-Лейк-Сити свёл финалистов предыдущей Олимпиады — у России появилась отличная возможность вернуть должок чехам за обидное поражение в решающем матче в Нагано. И кто знает, смогли бы россияне это сделать, не находись у них в воротах Николай Хабибулин.
Действующие чемпионы с первых же минут принялись штурмовать ворота команды под руководством Вячеслава Фетисова, но каждый раз упирались в Булинскую Стену. Во втором периоде Максим Афиногенов открыл счёт, и этот результат Хабибулину и команде пришлось оборонять ценой невероятных усилий. На последних секундах в воротах сборной России была буквально вся пятёрка вместе с Николаем — 41 сейв последнего и самоотверженная игра полевых хоккеистов помогли оформить сухую победу и пройти в полуфинал.
Силовой приём Александра Овечкина против Яромира Ягра на ОИ-2010
После двух выигранных чемпионатов мира сборная России ехала в Ванкувер за золотыми медалями Олимпиады. И после группового этапа шансы на них оставались неплохими — пусть россияне провели и не идеальный предварительный раунд, но всё же вышли в плей-офф с первого места.
За лидерство в квартете В подопечные Вячеслава Быкова спорили со сборной Чехии. К началу третьего периода преимущество россиян было минимальным, и «народны тим» было необходимо отыгрываться. Это и пытался сделать Яромир Ягр, потащив шайбу в сторону ворот российской сборной. Однако у красной линии его уже ждал Александр Овечкин, который мощнейшим силовым приёмом отправил легендарного форварда в нокдаун. Шайба тут же досталась Александру Сёмину, который быстро нашёл Евгения Малкина, а тот в касание поразил ворота.
Гол Сидни Кросби в овертайме финала-2010
На домашней Олимпиаде от канадской сборной не ожидали ничего, кроме золота. Но путь к нему получился тернистым — в группе «кленовые» заняли только второе место, пропустив вперёд соседей из США. Пришлось играть один лишний матч, но после побед в матчах с Германией, Россией и Словакией канадцев от заветных медалей отделяла всего одна игра. А в финале — вновь американцы, выигравшие встречу в группе со счётом 5:3.
Но на этот раз практически весь матч хозяева контролировали ситуацию — бо́льшую часть времени Канада вела в счёте и могла решать всё в основные 60 минут. Не хватило всего 25 секунд — Зак Паризе восстановил равновесие за 25 секунд до сирены, повергнув в шок публику в Ванкувере. Национальным героем стал Сидни Кросби — форвард «Питтсбурга» получил шайбу от упавшего Джерома Игинлы и в мгновение ока отправил её в «домик» Райану Миллеру. Впоследствии этот гол в Канаде нарекут «золотым» и будут считать его одним из лучших моментов в истории местного спорта.
«Сухая» серия Хенрика Лундквиста
Сборная Швеции была далеко не самой надёжной на Олимпиаде-2006 в Турине, но смогла добраться до финального матча, где столкнулась с отлично защищающейся и при этом хорошо атакующей сборной Финляндии. И здесь один из главных матчей в карьере провёл голкипер «Тре Крунур» Хенрик Лундквист. Король Хенрик стал едва ли не главным героем шведов, отразив 25 бросков финнов, включая невероятный сейв клюшкой за 15 секунд до конца встречи, не дав сопернику перевести игру в овертайм.
Во втором периоде финала началась рекордная «сухая» серия Лундквиста — спустя четыре года на Олимпиаде в Ванкувере Хенрик оформил два шат-аута на групповом этапе и в следующий раз пропустил только во втором периоде четвертьфинального матча со Словакией. Его серия продлилась 172 минуты и 32 секунды — таким результатом не может похвастаться ни один вратарь.
Игра Доминика Гашека в плей-офф-1998
Золото первой Олимпиады с участием игроков НХЛ в Нагано вполне могло достаться сборной России — наша команда дошла до финала без поражений и в решающем матче встречалась с Чехией, которую успела переиграть во время группового этапа.
На беду россиян, в воротах чехов находился лучший голкипер в мире того времени — Доминик Гашек. Доминатор набрал феноменальную форму в плей-офф, потащив 38 бросков в четвертьфинале с США (4:1) и остановив канадцев в борьбе за выход в финал (2:1). И если североамериканцы смогли хотя бы по разу огорчить Гашека, то в финале он был непробиваем — благодаря его 20 сейвам и шат-ауту его соотечественникам оказалось достаточно забросить всего одну шайбу для завоевания золота.
Буллиты Ти Джея Оши в матче Россия — США на ОИ-2014
Домашняя Олимпиада в Сочи не удалась сборной России, и неприятности для неё начались ещё по ходу группового этапа. Первое место в группе наша команда проиграла в матче со сборной США, концовка которого стала бенефисом будущего одноклубника Александра Овечкина. В основное время команды по разу выходили вперёд и отыгрывались, в овертайме выявить сильнейшего также не получилось.
А в серии буллитов у «звёздно-полосатых» и нашлось секретное оружие по имени Ти Джей Оши. Форвард из четвёртого звена реализовал первую попытку, которая могла бы стать победной, не сравняй Илья Ковальчук счёт последним броском. После основного круга у американцев исполнял буллиты только Оши — сперва он спас свою команду, ответив на точные броски Дацюка и Ковальчука, а затем принёс США победу, реализовав четыре из шести попыток.
Первое олимпийское золото Канады за 50 лет на ОИ-2002
Сборная Канады приехала в Солт-Лейк-Сити после полувека без золота олимпийского турнира. Да и после группового этапа ничего не предвещало прерывания «засухи» — «кленовые» вышли в плей-офф только с третьего места, закончив предварительный раунд с отрицательной разницей заброшенных и пропущенных шайб. Но в плей-офф всё пошло куда лучше: 2:1 с Финляндией, 7:1 с сенсационно пробившейся в полуфинал Беларусью — и вот канадцы в финале.
Соперник — хозяева турнира, которые до этого не проиграли ни одного матча и выбили сборную России на предыдущем этапе. Они же и открыли счёт, но к концу периода вели уже канадцы. США сравняли под конец второго периода, но затем забивали только родоначальники хоккея — бенефис Джо Сакика, оформившего 2+2, помог сборной Канады победить со счётом 5:3 и завоевать первое за 50 лет золото Олимпиады.
Победный гол Теэму Селянне в четвертьфинале-2014
До четвертьфинала домашнего турнира в Сочи сборной России пришлось добираться через 1/8 — второе место в группе с США, Словакией и Словенией вынудило хозяев площадки играть дополнительный раунд с норвежцами. Финны же стали лучшей сборной среди команд, занявших вторые места на групповом этапе, и уже поджидали россиян.
Матч начался с гола Ильи Ковальчука, но уже через полторы минуты от преимущества России не осталось и следа, а в конце первого периода Суоми и вовсе вышли вперёд. Автором победной, как оказалось позже, шайбы стал ветеран Теэму Селянне, переписавший свой же рекорд как самый возрастной снайпер в истории Олимпиады. Спустя несколько дней он проделает подобный трюк в матче за третье место и станет также самым возрастным медалистом — в 43 года и 234 дня.