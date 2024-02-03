Лучший момент в истории Олимпиад с хоккеистами НХЛ

НХЛ официально объявила об участии в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. Если ничего не сорвётся, как в 2022-м, это будет большим событием для мирового хоккея, который не видел международных турниров с участием сильнейших игроков мира с 2016 года. Вспомним десятку лучших моментов в истории Олимпиад с участием энхаэловцев, проходивших в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах. А какой из них является лучшим среди лучших — решать вам.

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