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Результаты матчей КХЛ 4 февраля, обзоры игр, видео голов, турнирная таблица, расписание на 5 февраля

«Локомотив» совершил суперкамбэк, «Торпедо» проиграло пятый матч подряд. Итоги дня в КХЛ
Владимир Лаевский
Итоги дня в КХЛ
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ЦСКА опять проиграл без Сергея Фёдорова, а СКА едва не упустил преимущество в четыре шайбы.

4 февраля в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоялось семь матчей. Коротко подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 3
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Старченко (Скленичка, Апальков) – 04:14 (5x4)     1:1 Бродхёрст (Мищенко, Хохлачёв) – 26:58 (5x5)     1:2 Дрозг (Щемеров, Шевченко) – 48:09 (5x5)     2:2 Шестаков (Оберг, Скленичка) – 51:35 (5x5)     2:3 Барулин (Коршков, Мищенко) – 60:16 (4x3)    

В стартовом матче дня «Барыс» и «Амур» устроили «догонялки». Сначала астанинцы вышли вперёд, потом хабаровчане дважды забили, затем хозяева сравняли счёт. В конце концов Владислав Барулин в овертайме принёс победу «Амуру». Хабаровчане продолжают борьбу за плей-офф!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 4
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Уилсон (Барак) – 10:20 (5x5)     1:1 Локхарт (Броссо, Челиос) – 13:07 (5x5)     1:2 Локхарт (Вон, Броссо) – 22:35 (5x5)     2:2 Угольников (Козлов, Галузин) – 23:39 (5x5)     2:3 Граовац (Смит, Меркли) – 28:59 (5x4)     2:4 Вон – 59:57 (en)    

«Витязь» открыл счёт в середине первого периода. «Куньлунь» к началу второго игрового отрезка уже вёл в счёте — 2:1. Хозяева быстро сравняли счёт, но голы Тайлера Граоваца и Тайлера Вона помогли «Ред Стар» одержать четвёртую победу в пяти матчах.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зыков (Глотов, Хайруллин) – 05:16 (5x4)     0:2 Глотов (Грицюк, Хайруллин) – 16:33 (5x4)     0:3 Толчинский (Никишин, Бардаков) – 31:24 (5x5)     0:4 Воробьёв (Нугманов, Толчинский) – 33:41 (5x5)     1:4 Шаров (Ливо, Хмелевски) – 40:41 (5x4)     2:4 Шаров (Мелош, Шмелёв) – 45:28 (5x4)     3:4 Хафизуллин (Шмелёв, Шаров) – 51:47 (5x5)    

В одном из центральных матчей дня СКА в гостях огорошил «Салават» четырьмя голами в исполнении Валентина Зыкова, Василия Глотова, Сергея Толчинского и Михаила Воробьёва за первые 34 минуты встречи.

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Юлаевцы в третьем игровом отрезке начали камбэк. Александр Шаров оформил дубль менее чем за пять минут, на 52-й минуте Динар Хафизуллин сократил отставание до минимума. Но на большее «Салавата» всё же не хватило.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Фирстов – 06:23 (5x5)     1:1 Аймурзин (Пилипенко, Ярош) – 09:14 (5x5)     2:1 Виноградов – 32:04 (5x5)     2:2 Степанов (Иванцов, Давыдов) – 55:29 (5x5)     2:3 Абросимов (Коростелёв, Ярош) – 59:40 (5x5)    

«Торпедо» быстро открыло счёт, но так же быстро и пропустило — 1:1 к 10-й минуте. На 33-й минуте Егор Виноградов вновь поразил ворота «Северстали». Дело шло к долгожданной победе «Торпедо», но на 56-й минуте Егор Степанов сравнял счёт, а за 20 секунд до завершения третьего периода Руслан Абросимов вывел череповчан вперёд. Нижегородцы потерпели уже пятое поражение подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 5
Б
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Романцев (Каштанов) – 05:18 (5x5)     1:1 Слепышев (Карнаухов, Светлаков) – 07:16 (5x5)     1:2 Широков (Мэйсек, Аликин) – 11:40 (5x5)     2:2 Мингачёв (Абрамов, Полтапов) – 13:33 (5x5)     2:3 Да Коста (Широков) – 20:52 (5x4)     2:4 Бывальцев (Обидин, Голышев) – 34:15 (5x4)     3:4 Слепышев (Григоренко) – 45:51 (5x5)     4:4 Карнаухов (Мамин, Соркин) – 54:55 (5x5)     4:5 Да Коста – 65:00    

ЦСКА вновь оказался без Сергея Фёдорова на тренерском мостике. За первый период команды дважды обменялись голами. К концу второго периода «Автомобилист» благодаря шайбам Стефана Да Косты и Алексея Бывальцева уже выигрывал — 4:2. ЦСКА в третьей 20-минутке дважды забил и сравнял — постарались Антон Слепышев и Павел Карнаухов. Однако в серии буллитов Да Коста вырвал победу и нанёс армейцам очередное поражение.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2024, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Сотишвили (Стась, Жихарев) – 01:43 (5x5)     2:0 Мороз (Меркли) – 13:20 (5x5)     3:0 Меркли (Волков, Хэмилтон) – 40:09 (5x4)     4:0 Меркли (Волков) – 41:50 (5x4)    

Минское «Динамо» хотело взять реванш за два поражения подряд и открыло счёт уже на второй минуте. На 14-й минуте Вадим Мороз забил второй гол. В третьем периоде Ник Меркли забросил две шайбы за 101 секунду и помог минчанам одержать важную победу. — 4:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
Б
Локомотив
Ярославль
1:0 Пакетт (Менелл, Гусев) – 08:49 (5x4)     2:0 Пакетт (Менелл, Гусев) – 13:00 (5x4)     3:0 Пакетт (Готовец, Гусев) – 14:59 (5x5)     3:1 Гернат (Сергеев, Берёзкин) – 30:04 (5x4)     3:2 Бут (Гернат, Андронов) – 38:39 (5x5)     3:3 Никулин (Иванов, Алексеев) – 50:28 (5x5)     3:4 Никулин – 65:00    

В заключительном матче игрового дня также оказалось много интриги. «Динамо» быстро захватило инициативу — да ещё как! Седрик Пакетт за шесть минут 10 секунд оформил хет-трик (!) — всё в первом периоде. Казалось, что москвичи должны довести дело до спокойной победы, однако во втором игровом отрезке Мартин Гернат и Даниил Бут сократили отставание до минимума. А на 51-й минуте Степан Никулин сравнял счёт. В итоге судьба встречи решилась в серии буллитов, где тот же Никулин успешно завершил камбэк «Локомотива» и принёс ярославцам победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 5 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2024, понедельник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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