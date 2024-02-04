«Локомотив» совершил суперкамбэк, «Торпедо» проиграло пятый матч подряд. Итоги дня в КХЛ

ЦСКА опять проиграл без Сергея Фёдорова, а СКА едва не упустил преимущество в четыре шайбы.

4 февраля в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоялось семь матчей. Коротко подводим их итоги.

В стартовом матче дня «Барыс» и «Амур» устроили «догонялки». Сначала астанинцы вышли вперёд, потом хабаровчане дважды забили, затем хозяева сравняли счёт. В конце концов Владислав Барулин в овертайме принёс победу «Амуру». Хабаровчане продолжают борьбу за плей-офф!

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«Витязь» открыл счёт в середине первого периода. «Куньлунь» к началу второго игрового отрезка уже вёл в счёте — 2:1. Хозяева быстро сравняли счёт, но голы Тайлера Граоваца и Тайлера Вона помогли «Ред Стар» одержать четвёртую победу в пяти матчах.

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В одном из центральных матчей дня СКА в гостях огорошил «Салават» четырьмя голами в исполнении Валентина Зыкова, Василия Глотова, Сергея Толчинского и Михаила Воробьёва за первые 34 минуты встречи.

Юлаевцы в третьем игровом отрезке начали камбэк. Александр Шаров оформил дубль менее чем за пять минут, на 52-й минуте Динар Хафизуллин сократил отставание до минимума. Но на большее «Салавата» всё же не хватило.

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«Торпедо» быстро открыло счёт, но так же быстро и пропустило — 1:1 к 10-й минуте. На 33-й минуте Егор Виноградов вновь поразил ворота «Северстали». Дело шло к долгожданной победе «Торпедо», но на 56-й минуте Егор Степанов сравнял счёт, а за 20 секунд до завершения третьего периода Руслан Абросимов вывел череповчан вперёд. Нижегородцы потерпели уже пятое поражение подряд.

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ЦСКА вновь оказался без Сергея Фёдорова на тренерском мостике. За первый период команды дважды обменялись голами. К концу второго периода «Автомобилист» благодаря шайбам Стефана Да Косты и Алексея Бывальцева уже выигрывал — 4:2. ЦСКА в третьей 20-минутке дважды забил и сравнял — постарались Антон Слепышев и Павел Карнаухов. Однако в серии буллитов Да Коста вырвал победу и нанёс армейцам очередное поражение.

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Минское «Динамо» хотело взять реванш за два поражения подряд и открыло счёт уже на второй минуте. На 14-й минуте Вадим Мороз забил второй гол. В третьем периоде Ник Меркли забросил две шайбы за 101 секунду и помог минчанам одержать важную победу. — 4:0.

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В заключительном матче игрового дня также оказалось много интриги. «Динамо» быстро захватило инициативу — да ещё как! Седрик Пакетт за шесть минут 10 секунд оформил хет-трик (!) — всё в первом периоде. Казалось, что москвичи должны довести дело до спокойной победы, однако во втором игровом отрезке Мартин Гернат и Даниил Бут сократили отставание до минимума. А на 51-й минуте Степан Никулин сравнял счёт. В итоге судьба встречи решилась в серии буллитов, где тот же Никулин успешно завершил камбэк «Локомотива» и принёс ярославцам победу.

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Матчи 5 февраля

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