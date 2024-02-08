«Авангард» с треском проигрывал «Спартаку»! А затем едва не выдал потрясающий камбэк

Прошлый матч со СКА получился для «Авангарда» действительно историческим: ещё никогда армейский клуб не пропускал в КХЛ девять шайб за игру. Голы в ворота гостей залетали на любой вкус, Рид Буше оформил хет-трик, а уже после встречи долго обсуждали (и продолжают обсуждать) момент с силовым приёмом Холодилина на Толчинском, после которого Сергей получил травму. Правда, никакого дополнительного наказания, кроме двух минут за последующую драку с Гальченюком, Никите не выписали.

«Я не вижу нарушения правил со стороны Холодилина в эпизоде с Толчинским. Обоюдное удаление Гальченюка и Холодилина – это правильное решение судей, а вот по две или по пять минут – здесь возможны варианты», — сказал нам известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд. И оказался прав, так как его слова подтвердило официальное решение СДК КХЛ.

Уже сегодня «ястребы», воодушевлённые столь яркой и значимой для себя во всех смыслах победой (не будем забывать, что друг с другом встречались лидеры КХЛ), совсем иначе выглядели в матче со «Спартаком». По всей видимости, команда Михаила Кравца просела физически, а также отдала много эмоций. Действительно, со СКА омичи буквально летали по льду, а вот со «Спартаком» не были похожи сами на себя.

Очередной гол Буше под конец спартаковского большинства во втором периоде – единственное светлое пятно для «Авангарда» за 40 минут игрового времени. Первый период для хозяев и вовсе получился провальным: голкипер омского клуба Илья Проскуряков был заменён после трёх пропущенных шайб (постарались Галимов, Принс и Вишневский) к середине стартового отрезка. Место в воротах «ястребов» занял Андрей Мишуров, но и он без пропущенных шайб со льда не ушёл. Беляев выиграл борьбу у лицевого борта, вылез на пятак и низом отправил шайбу в дальний угол.

На лице Михаила Кравца была то ли задумчивость, то ли недоумение. Тренерский штаб сибиряков попросту не понимал, что происходит и как такое вообще возможно.

Кто должен спасать команду в подобных сложных ситуациях? Конечно, лидеры и признанные мастера. В самом начале третьего периода Шарипзянов и Спунер в две передачи вывели Буше на бросок с пятака — и американец направил шайбу под перекладину. Рид забил 44-й гол в регулярке и продолжил погоню за рекордом Мозякина, составивший 48 шайб в сезоне-2016/2017!

Затем Ткачёв на отличной скорости заехал в зону атаки и сделал своевременный прострел на пятак, где Спунер, опередив защитника, протолкнул шайбу за линию ворот. Теперь уже время задуматься пришлось Алексею Жамнову. Главный тренер «Спартака» ухмыльнулся и взял 30-секундный перерыв.

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Овертайм? Нет, до него дело не дошло. Максим Цыплаков забросил 30-ю шайбу и стал вторым после Николая Голдобина игроком «Спартака» в регулярном чемпионате сезона-2023/2024, забросившим 30+ шайб.

Это третий случай в истории, когда два игрока одного клуба забрасывали минимум 30 шайб за один регулярный чемпионат. Первыми стали игроки «Ак Барса» Алексей Морозов (32) и Данис Зарипов (34) в сезоне-2008/2009, затем игроки СКА Илья Ковальчук (32) и Евгений Дадонов (30) в сезоне-2016/2017.

5:3 – победа «Спартака». Красно-белые заставили понервничать своих болельщиков, но всё же довели дело до победного конца. Проиграть встречу, ведя 4:0, – это было бы слишком.