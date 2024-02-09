Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ 9 февраля, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, календарь на 10 февраля

«Сибирь» побеждает за секунду до конца игры, молодёжь тащит «Торпедо». Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
«Сибирь» побеждает за секунду до конца игры
Аудио-версия:
Комментарии
Борьба за восьмое место на Востоке становится всё более запутанной.

9 февраля в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось два матча. Кратко подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 февраля 2024, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Шафигуллин (Ди, Дергачёв) – 23:45 (5x5)     1:1 Андреофф (Бек, Хамидуллин) – 39:23 (4x4)     1:2 Андреофф (Бутузов, Мёрфи) – 64:59 (4x3)    

Если верить инсайдерам, и у «Нефтехимика», и у «Сибири» за победу руководители обещали повышенные премиальные. Как и ожидалось, матч двух команд, которые бьются за восьмое место в плей-офф, был упорным: получше выглядела команда из Нижнекамска, но Антон Красоткин не раз спасал «Сибирь». У сибирской команды героем стал Энди Андреофф, оформивший дубль и забросивший победную шайбу за секунду до конца овертайма. «Сибирь» пока отстаёт от восьмого места, но судьба четырёх очков всё ещё непонятна: заседание палаты ФХР и КХЛ перенесено на понедельник.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 февраля 2024, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
5 : 3
ХК Сочи
Сочи
1:0 Артамонов – 23:00 (5x5)     2:0 Веряев (Белевич, Орлов) – 25:03 (5x5)     2:1 Мичков (Тянулин, Хуснутдинов) – 37:12 (5x5)     2:2 Сероух (Чебыкин) – 41:38 (5x5)     3:2 Артамонов (Виноградов) – 44:04 (5x4)     4:2 Линч (Веряев, Ли) – 44:57 (5x5)     5:2 Бреус (Виноградов) – 50:57 (5x5)     5:3 Тянулин (Мичков) – 52:41 (5x5)    

Несмотря на то что «Торпедо» в последних матчах попало в яму, а «Сочи» слегка подсластил концовку очередного провального сезона, фаворитом оставалась команда Игоря Ларионова. Тренер «Торпедо» свёл в одном звене 18-летних Кирилла Свищёва и Никиту Артамонова — второй отметился дублем. Кроме того, пятый гол нижегородцев на счету 19-летнего игрока сборной Казахстана Дмитрия Бреуса. «Сочи» от потери математических шансов на плей-офф отделяет один матч: не помог и гол Матвея Мичкова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Игры 10 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2024, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2024, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android