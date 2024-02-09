«Сибирь» побеждает за секунду до конца игры, молодёжь тащит «Торпедо». Итоги дня в КХЛ

9 февраля в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось два матча. Кратко подводим их итоги.
Если верить инсайдерам, и у «Нефтехимика», и у «Сибири» за победу руководители обещали повышенные премиальные. Как и ожидалось, матч двух команд, которые бьются за восьмое место в плей-офф, был упорным: получше выглядела команда из Нижнекамска, но Антон Красоткин не раз спасал «Сибирь». У сибирской команды героем стал Энди Андреофф, оформивший дубль и забросивший победную шайбу за секунду до конца овертайма. «Сибирь» пока отстаёт от восьмого места, но судьба четырёх очков всё ещё непонятна: заседание палаты ФХР и КХЛ перенесено на понедельник.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.
Несмотря на то что «Торпедо» в последних матчах попало в яму, а «Сочи» слегка подсластил концовку очередного провального сезона, фаворитом оставалась команда Игоря Ларионова. Тренер «Торпедо» свёл в одном звене 18-летних Кирилла Свищёва и Никиту Артамонова — второй отметился дублем. Кроме того, пятый гол нижегородцев на счету 19-летнего игрока сборной Казахстана Дмитрия Бреуса. «Сочи» от потери математических шансов на плей-офф отделяет один матч: не помог и гол Матвея Мичкова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.
Игры 10 февраля
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