Шестёркин показал бойцовский дух! Отлупил американского ветерана и сделал 28 сейвов

Сегодня в Чикаго встретились главный аутсайдер Запада и один из главных фаворитов Востока. В ворота «Рейнджерс» вернулся Игорь Шестёркин, который не играл с 26 января.

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«Блэкхоукс» не стушевались перед фаворитом и уже в начале встречи открыли счёт: Алекс Власик неудобно бросил под ловушку Игорю Шестёркину. Но «синерубашечников» это ничуть не демотивировало, и уже через две минуты они разыграли шикарную трёхходовку, которую завершил Алекси Лафреньер. Артемий Панарин отметился результативной передачей.

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А ещё через полторы Адам Фокс выдержал МХАТовскую паузу и вложил шайбу в клюшку Крису Крайдеру, который отправил её в пустые ворота.

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Далее «Чикаго» повысил активность, в том числе на пятаке, что очень не понравилось Игорю Шестёркину, который ударил несколько раз блином Ника Фолиньо.

Во втором периоде царил академичный хоккей, в котором «Рейнджерс» чувствуют себя как рыба в воде. И по итогам периода гости забросили ещё раз: Джонни Бродзински первым нашёл бесхозную шайбу на пятаке и отправил её в сетку.

В третьем периоде ситуация до поры до времени не менялась, пока Ник Фолиньо не вернул должок российскому вратарю, найдя отскок на пятаке.

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После этого хозяева встрепенулись и нашли силы для финального штурма, который привёл к успеху: Джейсон Дикинсон подставил клюшку под наброс Сета Джонса и сравнял счёт за минуту до конца третьего периода.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но в овертайме уже солировали гости, которые победу и вырвали: Крис Крайдер отдал отличную передачу на Мику Зибанеджада, которому оставалось просто не промахнуться.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Таким образом, «Рейнджерс» одержали четвёртую победу подряд, а «Чикаго» уступили в шестой игре кряду. Игорь Шестёркин совершил 28 спасений, одержав первую победу с 21 января.