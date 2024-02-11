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Результаты матчей КХЛ 11 февраля, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, календарь, кто сыграет 11 февраля

Разгром в сибирском дерби, Фёдоров снова на скамейке ЦСКА. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 11 февраля
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Комментарии
Андрей Разин извинился перед вратарём, а Игорь Ларионов недоволен стилем соперника.

11 февраля регулярный чемпионат КХЛ продолжился шестью матчами. Подводим итоги игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
7 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Назаров (Ахияров) – 02:13 (5x5)     1:1 Ткачёв (Шарипзянов, Буше) – 15:37 (5x4)     1:2 Михеев (Андреофф) – 20:13 (4x5)     2:2 Ткачёв (Шарипзянов) – 21:53 (5x4)     3:2 Николишин (Рейнгардт, Шарипзянов) – 26:44 (5x5)     4:2 Пьянов (Ткачёв, Буше) – 29:10 (5x4)     5:2 Спунер (Пьянов, Ткачёв) – 30:06 (5x4)     6:2 Прохоркин (Чмыхов, Киселевич) – 37:48 (5x5)     7:2 Рейнгардт (Абросимов, Чмыхов) – 51:37 (5x5)    

Дебют сибирского дерби был ознаменован нелепым голом, который Илья Проскуряков пропустил из средней зоны — такое «алаверды» Никите Серебрякову, который пропустил в схожих обстоятельствах. Ещё раз «Сибирь» порадовала своих болельщиков в начале второго периода, когда забила «2 в 0» при игре в меньшинстве — после этого на льду оставался только «Авангард», лидеры которого укатали гостей, четырежды забив в большинстве. А ведь в дело не вступал Рид Буше, который постоянно огорчает «Сибирь».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
Б
Динамо М
Москва
1:0 Гребёнкин – 13:05 (5x5)     2:0 Гераськин (Вовченко) – 16:27 (5x5)     2:1 Ильенко (Рашевский, Пыленков) – 24:29 (5x4)     2:2 Каблуков (Гусев) – 37:16 (5x5)     2:3 Рашевский – 51:53 (5x5)     3:3 Акользин (Пресс, Юров) – 59:27 (6x5)     3:4 Гусев – 65:00    

«Динамо» получило отдых в несколько дней после серии не самых удачных матчей и увезло победу из Магнитогорска. «Металлург» вёл 2:0, но пропустил три шайбы подряд, причём одна из них залетела в ворота рикошетом от ноги Валерия Орехова. Однако на последней минуте хозяев спас другой бывший игрок «Барыса» Павел Акользин. В серии буллитов Андрей Разин неожиданно заменил Никиту Подскребалина, а вышедший на замену Илья Набоков дважды пропустил от Никиты Гусева. После матча Разин извинился перед вратарём.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 4
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Белозёров (Сетдиков, Сериков) – 06:57 (5x4)     1:1 Белевич (Фирстов, Воронин) – 35:58 (5x5)     1:2 Ди (Шафигуллин, Ураков) – 36:31 (5x5)     2:2 Ларионов (Бреус, Артамонов) – 36:57 (5x5)     2:3 Жукенов (Митякин, Брюквин) – 44:29 (5x4)     3:3 Коваленко (Фирстов) – 54:34 (5x4)     3:4 Ураков – 62:05 (3x3)    

«Скажу честно, для меня это утопический хоккей. Хоккей, который убивает зрелищность», — неожиданно жёстко прошёлся по сопернику Игорь Ларионов после игры с «Нефтехимиком». Борющаяся за восьмую строку команда бо́льшую часть матча вела в счёте и выиграла в овертайме благодаря голу Кирилла Уракова: форварда, который в Нижнем Новгороде становился чемпионом МХЛ и провёл в «Торпедо» семь с половиной сезонов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
0:1 Волков (Меркли) – 20:06 (5x5)     1:1 Аймурзин (Барберио, Давыдов) – 28:22 (5x5)     2:1 Грудинин (Моисеев) – 36:46 (5x5)     3:1 Степанов (Абросимов, Ярош) – 54:07 (5x3)     3:2 Горбунов (Волков, Меркли) – 58:24 (5x5)    

У «Северстали» всё ещё отсутствовал на скамейке Андрей Козырев, кроме того, не играл лидер команды Кирилл Пилипенко. Всё это не помешало обыграть набравшее отличный ход к концовке регулярки минское «Динамо». Победа над командой Дмитрия Квартальнова стала 33-й для «Северстали» в регулярном чемпионате сезона, это новый рекорд клуба в КХЛ. В сезоне-2020/2021 было одержано 32 победы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Соркин (Классон) – 04:21 (4x5)     0:2 Диц (Григоренко, Соркин) – 21:07 (5x5)     0:3 Карнаухов (Нестеров, Светлаков) – 23:31 (5x5)     0:4 Светлаков (Плотников, Классон) – 27:32 (5x5)     1:4 Гончаров – 35:59 (5x5)     1:5 Мингачёв (Полтапов, Классон) – 45:43 (5x5)    

Если «Северсталь» ненадолго потеряла главного тренера, то ЦСКА его снова обрёл — Сергей Фёдоров снова появился на скамейке своего клуба в Балашихе. Возможно, это стало важным фактором того, что чемпионы, которые в последнее время играют через пень-колоду, довольно быстро повели в счёте, а к середине матча уже сняли все вопросы о победителе, поведя 4:0. За «Витязь» отличился форвард Никита Гончаров, который не забивал с ноября 2022-го, а 500-е очко Сергея Плотникова отмечал весь ЦСКА, вышедший на лёд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
8 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Толчинский (Федотов, Сапего) – 00:40 (5x5)     2:0 Гальченюк (Рендулич, Воробьёв) – 22:17 (5x4)     2:1 Сероух (Ибрагимов, Чебыкин) – 24:51 (5x5)     3:1 Глотов (Хайруллин, Зыков) – 34:55 (5x5)     4:1 Толчинский (Поляков) – 41:23 (5x5)     5:1 Хайруллин (Воробьёв, Фальковский) – 44:26 (4x5)     6:1 Гальченюк (Земчёнок, Бардаков) – 45:30 (5x5)     7:1 Земчёнок (Никишин, Глотов) – 47:44 (5x5)     8:1 Хайруллин (Выдренков) – 59:03 (5x5)    

Новую арену СКА открывало множество почётных гостей и даже Алина Загитова, которая прокатилась перед официальной церемонией. «Сочи» в такой атмосфере мог выступать только в роли массовки — и Михаил Бердин пропустил уже на первой минуте. Максимум, что смогли сделать «леопарды» — достойно продержаться 40 минут, гости развалились в третьем периоде. Марат Хайруллин, Алекс Гальченюк и Сергей Толчинский оформили по дублю.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Как открывали «СКА Арену»:
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Турнирная таблица КХЛ

Игра 12 февраля

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12 февраля 2024, понедельник. 19:30 МСК
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