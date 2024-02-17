Что будет делать «Вашингтон», где ждать Тарасенко? Восток НХЛ перед дедлайном

Продолжаем исследовать, каких шагов ждать от клубов НХЛ перед дедлайном переходов. Вчера мы разобрали Западную конференцию, на очереди — Восток, где играет большинство русских звёзд.

Всё на продажу

«Коламбус»

Достаточно оптимистичное межсезонье «Коламбуса» привело к полному краху — увольнение Майка Бэбкока сразу задало тон сезону, где «мундиры» обнаружили себя на последнем месте Востока. Внутренний хаос стоил места генеральному менеджеру Ярмо Кекяляйнену, который был уволен после 10 лет в клубе. Вряд ли стоит ждать от временных властей команды резких шагов на дедлайне — они уже опровергли то, что капитан команды Бун Дженнер, к которому проявляют интерес, куда-то перейдёт. Неограниченно свободный агент у команды только один — переставший прогрессировать в последнее время форвард Джек Рослович.

«Оттава»

Второй подряд сезон больших надежд «сенаторов» оборачивается только большим пшиком — здесь тоже потеряли работу генменеджер и главный тренер, причём не только из-за места в таблице. Конечно же, больше всего нас здесь интересует судьба Владимира Тарасенко, который второй год подряд может поменять команду на дедлайне. Говорилось, что форвард уже немного прикипел в Оттаве, и опция полного запрета на обмен даёт Владимиру возможность самому выбирать свою судьбу: он может никуда не уходить или согласиться на переход только в какой-то конкретный клуб.

Судя по тому, что Тарасенко снова сменил агента, какая-то работа ведётся — но сам нападающий недавно попросил говорить о возможном трансфере чуть поменьше. «Я думаю о сегодняшнем дне и о завтрашней игре. Когда ты слишком сильно фокусируешься на прошлом или будущем, то теряешь настоящее, чаще переживаешь стресс. Я не читаю хоккейные новости — знаю, что многие любят, но я стараюсь этого не делать», — сказал игрок TSN. Интерес к форварду якобы проявляют «Айлендерс» и «Колорадо».

Владимир Тарасенко Фото: Jeffrey T. Barnes/AP/ТАСС

Кроме того, «Оттава» может обменять Джейкоба Чикрана, за которого заплатила немало на дедлайне-2022. Резкий прогресс Джейка Сандерсона, который уже получил продление контракта на $ 8 млн, отправил Чикрана в третью пару — контракт игрока истекает через год, и вряд ли его устраивает такое положение. Публично, конечно, защитник опровергает всё, но интерес на рынке есть — в числе прочих его якобы проявляют «Лос-Анджелес» и «Детройт».

«Баффало»

«Клинки» очень близки к печальному достижению — 13-му сезону подряд без плей-офф. За это время команда сменила три костяка, и такими темпами скоро будет менять и нынешних лидеров — впрочем, явно не на этом дедлайне. Инсайдеры говорили об интересе к Кейси Миттельштадту, который пока является лучшим бомбардиром команды на контракте ОСА, но менеджеры эти слухи опровергли. В плане «ренталов» «Баффало» может предложить несколько ветеранов, но имена Кайла Окпосо и Эрика Джонсона были куда актуальнее 10 лет назад, чем сейчас.

«Монреаль»

«Канадиенс» продали свой самый выгодный актив в лице Шона Монахана и остались с пачкой молодых игроков и не менее большой пачкой плохих контрактов. На этом дедлайне клуб могут поменять два человека — Таннер Пирсон, который выигрывал Кубок Стэнли с «Лос-Анджелесом», но сдал после множества травм, а также вратарь Джейк Аллен. Опытный голкипер пока оказывается третьим лишним на фоне прогресса более молодых вратарей, и о его потенциальном обмене менеджеры клуба говорят вполне открыто.

«Вашингтон»

На бумаге положение «Вашингтона» не так критично, команда отстаёт от зоны плей-офф лишь на шесть очков — однако у «столичных» вылетели два основных центра, что ударило по и так проседающей атаке. Разница шайб команды ужасна (-37): с такой в кубковую весну не проходят. Математическая модель портала MoneyPuck отводит «Кэпиталз» лишь 2,2% на попадание в плей-офф — так что всё указывает на то, что надо продавать.

Энтони Манта Фото: Ashley Landis/AP/ТАСС

Активы для этого у команды есть. Энтони Манта, несмотря на гигантские проблемы «Вашингтона» с результативностью, проводит этот год удачно и может выбить 30 шайб в сезоне: проблема только в очень большом контракте на $ 5,7 млн. Зато у опытного домоседа Джоэля Эдмундсона, совсем недавно игравшего в двух финалах Кубка, довольно терпимые $ 1,75 млн в платёжке — это привлекает многие клубы. Сам же «Вашингтон» на рынке будет просить скорее не драфт-пики, а уже готовых для НХЛ игроков: свита для «Последнего танца» Овечкина вряд ли будет королевской, но должна быть достойной.

На перепутье

«Питтсбург»

Летнее перелопачивание глубины Кайлом Дубасом не привело ни к чему. По продвинутой статистике «Пингвины» в порядке, создают много моментов, а по реальным голам идут шестыми с конца в лиге — и это на фоне того, как местные журналисты кричали при смене менеджмента, что «Питтсбургу» нужно всегда думать об атаке. Пока это не помогло: удивительно, но большинство «пингвинов» с кучей звёзд идёт на 30-м месте в НХЛ, что во многом и привело к этим проблемам.

Нет никаких индикаторов того, что «пингвины» будут покупателями на дедлайне, тем более пик первого раунда они уже отдали летом при обмене Эрика Карлссона. Вопрос в другом — будут ли они продавцами? Медиа долго мусолили потенциальный обмен Джейка Гюнцеля в «Ванкувер», называлась даже конкретная цена, но лучший вингер «пингвинов» на днях получил травму, которая выбила его из строя на месяц и затруднила обмен. Теперь всё зависит от здоровья американца.

«Филадельфия»

У любимых соседей «Питтсбурга» история другая — никто не ждал эту команду в плей-офф, но прямо сейчас «Филадельфия» там идёт, да ещё и с небольшим запасом, хотя все ждали от неё борьбы за очередной высокий пик. Теперь вопрос в том, будут ли «лётчики» продавцами — и критической здесь становится судьба пары Ник Силер — Шон Уокер, которая под руководством Джона Тортореллы стала одной из самых надёжных в лиге.

Вряд ли Уокер сам ожидал, что его имя будет склоняться на всех углах на дедлайне — однако внезапный прогресс 29-летнего праворукого защитника сделал его целью для многих команд. Сошлось много факторов: хват, удобный контракт ($ 2,65 млн), силовой стиль игры. Генменеджер Дэнни Бриер был довольно уклончив в общении с прессой, но известно, что Бриер говорил с агентами Уокера о потенциальном продлении. Вопрос в том, какие активы предложат покупатели — защитником интересуются шесть-семь команд. Обмен может отложить то, что Расмус Ристолайнен получил травму и глубина «Филадельфии» стала меньше.

Шон Уокер Фото: ETHAN CAIRNS/AP/ТАСС

«Детройт»

Год назад «крылья» шли по сезону почти с теми же показателями, что и сейчас. Однако тогда Восток был в целом сильнее, и для попадания в плей-офф этого не хватало — поэтому после пары болезненных поражений Стив Айзерман принял решение «резать к чёртовой матери», и клуб продал своих свободных агентов. Сейчас история другая: «Детройт» заметно усилился летом, и для этого костяка уже важнее зайти в плей-офф, чем искать очередной драфт-пик. У команды куча места под потолком, на месте свои драфт-пики и активы — и вроде бы турнирное положение указывает на то, что сильно спешить не надо, но Айзерман умеет удивлять, а из его офиса редко утекает информация о планируемых обменах. Ждать тут можно чего угодно.

«Нью-Джерси»

После выхода во второй раунд в прошлом году молодая команда вроде бы должна была прогрессировать, но вместо этого пока сидит вне восьмёрки. Причин множество: очередная эпидемия травм, которая выкосила и форвардов, и защитников, ожидаемо слабая игра вратарской бригады, высокооплачиваемые Майер и Палат играют ниже ожиданий. Однако в первую очередь «Дэвилз» нужно укрепление тыла — поэтому команду связывают и с Маркстрёмом, переход которого пока затруднён, и со всеми доступными на рынке защитниками. Прямо сейчас у «Нью-Джерси» в защите два 20-летних игрока — и при всём таланте Шимона Немеца и Люка Хьюза в плей-офф с этим идти рано.

«Тампа-Бэй»

«Молнии» едут в плей-офф на плечах космического Никиты Кучерова, который набирает на 35 очков больше, чем второй бомбардир команды, а также на шикарном большинстве. Глубина состава минимальна, её подорвали большие продления контрактов и странные менеджерские решения а-ля «пять драфт-пиков за игрока, который набрал 12 очков в сезоне» (речь про Тайлера Жанно). Травма Михаила Сергачёва оставила команду с тремя более-менее опытными защитниками, но чуть освободила место под потолком. Есть ощущение, что один обмен всех проблем команд не решит, но «Тампа» наверняка попытается хотя бы заткнуть дыру.

Косметический тюнинг

«Рейнджерс»

Летом в Нью-Йорк переехали несколько ветеранов: и вот Ник Бонино уже расторг контракт с командой, а Блейк Уилер выбыл до конца регулярки и рискует вообще закончить с хоккеем. Вряд ли сыграет в этом сезоне и центр Филип Хитил — всё это делает разрыв между топ-6 и боттом-6 в «Рейнджерс» слишком уж большим. Это не мешает команде с отрывом лидировать в дивизионе, но для плей-офф нужна глубина. Команду не просто так связывают со вторым подряд обменом Владимира Тарасенко — тогда можно будет вернуть Алекси Лафреньера в третье звено.

Игроки «Рейнджерс» Фото: Erin Hooley/AP/ТАСС

«Флорида»

Вы могли пропустить, а «пантеры» пока являются самой горячей командой Востока в календарном 2024-м — они выиграли больше игр, чем «Бостон», и уже догнали «мишек» по очкам. Грамотная летняя работа позволила создать очень глубокий состав без явных провисаний, особенно на самых дефицитных позициях. У «Флориды» много места под потолком, но распродано много активов, поэтому клуб будет скорее искать решение подешевле. Возвращение того же Дюклера из «Сан-Хосе» видится рабочим вариантом, а ведь команду связывают и с Александром Барабановым, и с Тарасенко.

«Бостон»

Инсайдеры пишут, что планов у «мишек» немало — однако их осуществлению мешает место под потолком. Бонусы «последнего танца» Бержерона и Крейчи оставляют свободной смешную сумму — менее миллиона. Конечно, в потенциальном обмене может быть задействован кто-то из игроков на минимальной зарплате, но и тогда большую рыбку в Массачусетс не привезти. Очевидная позиция для усиления — центрфорварды: громко заявивший о себе Мэттью Пойтрас выбыл до конца сезона с травмой. Один из вариантов, всплывающих в СМИ — Алекс Веннберг из «Сиэтла».

Ва-банк

«Айлендерс»

Казалось бы, а что в этой категории делают «Айлендерс», которые пока идут вообще вне зоны плей-офф? Всё просто: тактика Лу Ламорелло говорит о том, что он будет выжимать все соки из этого костяка, пока возможно — и пик первого раунда «Айлс» почти наверняка будет обменян, как это происходит уже четыре сезона подряд. «Островитяне» выглядят как раз той командой, которая может переплатить за Адама Хенрика из «Анахайма» — это старый знакомый Ламорелло по «Дэвилз», который играет надёжно. Не исключают инсайдеры возвращения и другого знакомого «Айлс» игрока — Эберле. Только вот поможет ли?

«Торонто»

Ситуация «Торонто» очень напоминает положение «Тампы», только замените фамилию «Кучеров» на «Мэттьюс». Почти все летние подписания «листьев» дружно и синхронно провалились, а защита команды, которая и так не выглядела оплотом надёжности, постоянно теряет людей из-за травм и дисквалификаций. Несмотря на всю шаткость нынешнего положения «листьев» в таблице, они готовы использовать пик первого раунда этого года в обмене и в первую очередь интересуются защитниками. Упоминаются вообще все имена, которые вы ранее могли встречать в тексте — Танев, Уокер, Каррье и многие другие. Но помогут ли они «Торонто»?

Остон Мэттьюс Фото: Arlyn McAdorey/AP/ТАСС

«Каролина»

Долгое время «ураганы» считались молодой командой, а сейчас пришли к тому, что сразу 10 контрактов истекают этим летом. Зная жёсткую позицию менеджмента «Каролины» в плане продления НСА, потери команда понесёт — и наилучший шанс выиграть что-то у этого костяка есть в этом году. Несмотря на то что «Каролина» при Роде Бриндаморе традиционно имела огромные проблемы с забиванием голов в плей-офф, слухи пока не связывают команду с поисками чистого снайпера. А вот чего ждут от «Каролины», так это покупки вратаря — в состав скоро должен вернуться Фредрик Андерсен, но он пропустил немало времени, поэтому в «Харрикейнз» отправляют и Флёри, и того же Маркстрёма.