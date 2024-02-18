СКА совершил мощный камбэк, аутсайдер уничтожил «Трактор». Итоги дня в КХЛ

«Амур» ещё на балл увеличил отрыв от девятого места, а «Сибирь» закончила сезон.

18 февраля регулярный чемпионат КХЛ продолжился пятью матчами. Подводим итоги игр.

«Амур» идеально завершил ключевую домашнюю серию: с первых же минут команда Андрея Мартемьянова обрушила на ворота Андрея Шутова град бросков, 22 раза попала в створ за 20 минут, но забить смогла только в концовке периода — отличился Кирилл Слепец. Во втором периоде Александр Хохлачёв забил с пятака — и, несмотря на пропущенный в меньшинстве гол, «Амур» спокойно довёл матч до победы и сохранил отрыв от девятого места, одновременно официально выбив из гонки за плей-офф «Сибирь».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Казалось, трудная победа на последней минуте должна была придать «Трактору» уверенности на второй матч с «Адмиралом». Однако повторная игра обернулась настоящей катастрофой: «Трактор» пропустил уже на первой минуте и полностью развалился во втором периоде, который проиграл 0:4. Хет-трик оформил Антон Берлёв, которому впервые покорилось такое достижение на уровне КХЛ. «Трактор» смог ответить лишь одним голом и уже вряд ли поднимется выше шестого места Востока.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Большую часть матча в Екатеринбурге «Автомобилист» бился в оборону «Сочи», которая отдала сопернику инициативу, но при этом не пускала чужих игроков в опасные зоны. Николай Заварухин после матча посетовал на мнимое преимущество и на то, что броски шли не из тех зон, откуда надо было забивать. Лишь в концовке Степан Хрипунов успешно сыграл на подправлении и принёс команде довольно вымученную победу, которая увеличила шансы сыграть с «Ак Барсом» в первом раунде.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Любое поражение для «Нефтехимика» может означать конец сезона, поэтому нижнекамская команда вышла на матч в Череповце максимально заряженной и к концу первого периода вела 2:0. Однако «Северсталь», которая за матч провела 20 минут в зоне атаки, сравняла счёт благодаря удачной игре в большинстве. В овертайме Андрей Белозёров буллитом мог принести победу «Нефтехимику», но промахнулся — а вскоре Кристиан Ярош забил победный гол для «Северстали». За три матча до конца «Нефтехимик» отстаёт от «Амура» на четыре очка, при этом при равенстве очков дальше проходит «Амур».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

«Торпедо» недавно проиграло два матча «Сочи» и вдрызг провалило первый период в Петербурге: СКА перебросал оппонентов 17-3, хотя отличился лишь раз. Игра полностью перевернулась во втором периоде, где «Торпедо» воспользовалось шансами в большинстве, а в третьем периоде забило третий гол. СКА после этого выпустил в ворота не игравшего с декабря Юхана Маттссона, и при нём был оформлен камбэк. Победный гол на счету Максима Федотова, который летом сменил «Торпедо» на СКА вместе с братом.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Матчи 19 февраля