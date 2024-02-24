«Его выбор в 4-м раунде — кража». Воронков покоряет НХЛ и обгоняет главного новичка лиги

Наверняка многие из вас ещё не успели забыть, как тяжело Дмитрию Воронкову давалась адаптация к Национальной хоккейной лиге. Габаритный форвард начинал регулярку в составе фарм-клуба «Коламбуса» в АХЛ, даже несмотря на неплохую предсезонку, во время которой Дмитрий собрал немало комплиментов от местной прессы, и получил вызов в основу «Блю Джекетс» только благодаря повреждению Патрика Лайне.

Воронков ярко дебютировал в НХЛ, подравшись и совершив голевую передачу в матче с «Монреалем», однако через некоторое время стало известно, что россиянин плохо чувствует себя в Америке и хочет вернуться домой. Тем не менее форвард смог справиться с внутренними проблемами и остался в Огайо, чему сейчас должны быть рады все — и болельщики, и клуб, и сам игрок.

Сегодняшний матч с «Баффало» стал для Дмитрия уже 50-м в НХЛ, и 23-летний нападающий отметил его подобающим образом — в середине первого периода он открыл счёт, реализовав большинство «мундиров» с передач соотечественников Проворова и Марченко. Этот гол стал для него 15-м в свитере «Коламбуса» — бо́льшим количеством на этом отрезке в истории клуба мог похвастаться только тот же Марченко, который за первый полтинник забросил 20 шайб.

При этом Дмитрий вышел на первое место в лиге по количеству голов в большинстве среди новичков — это уже его четвёртый гол при розыгрыше лишнего. Столько же лишь у защитника «Нью-Джерси» Люка Хьюза, а у главного претендента на «Колдер» Коннора Бедарда таких всего два. Кто-то скажет, что сравнивать показатели Воронкова и Бедарда будет некорректно, ведь канадец сыграл меньше матчей из-за травмы. Однако в спецбригадах он появлялся несравнимо чаще: до сегодняшнего дня его игровое время в большинстве составляло 149 минут и 2 секунды, в то время как у Воронкова было 108 минут и 33 секунды — полчаса разницы. К слову, Хьюз и вовсе получил почти 190 минут при розыгрыше лишнего.

Всего же на счету Дмитрия уже 28 очков в 50 матчах — это четвёртый показатель среди новичков после Бедарда (39), Марко Росси и Брока Фэйбера (по 33). Понятно, что Воронков едва ли будет претендовать на приз лучшему новичку сезона, но, учитывая трудности при адаптации и команду, в которой играет россиянин — «Коламбус» проиграл «клинкам» и ещё больше осел на дне Восточной конференции — это довольно-таки неплохие показатели.

К слову, на четвёртом месте Дмитрий находится и в списке бомбардиров «Блю Джекетс» — сегодня он обошёл соотечественника Егора Чинахова, а больше него в команде набирают только Кирилл Марченко (29), Зак Веренски (33) и Джонни Годро (40). А по полезности в «Коламбусе» Воронкову и вовсе нет равных — в составе «мундиров» сейчас всего четыре игрока с положительным показателем, и возглавляет этот список именно экс-игрок «Ак Барса» с его «+6».

Если болельщики «Коламбуса» и могут быть кем-то (или чем-то) рады в нынешних обстоятельствах, то они рады именно наличию Воронкова: «Выбор Дмитрия Воронкова в четвёртом раунде драфта должен войти в историю как явная кража», — написал журналист официального сайта НХЛ, приближённый к «Коламбусу», Джефф Свобода. Нападающий продолжает покорять лигу — сердца поклонников «мундиров» он уже точно покорил.