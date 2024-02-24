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Никита Гусев побил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков в регулярке КХЛ

Никита Гусев побил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков в регулярке КХЛ
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31-летний российский нападающий московского «Динамо» Никита Гусев покорил рекорд экс-форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина по количеству очков за один регулярный чемпионат, отметившись результативной передачей на Джордана Уила в овертайме домашней встречи с «Адмиралом» (4:3 ОТ).

Гусев набрал 86-е (23+63) очко в 67-й игре сезона, в то время, как у Мозякина было 85 (48+37) очков в 60 встречах сезона-2016/2017.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Всего за карьеру в КХЛ Гусев провёл 622 матча, в которых отметился 598 (215+383) результативными действиями при показателе полезности «+150». Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 апреля нынешнего года.

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