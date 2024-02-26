«Магнитка» не стала убегать от «Амура»! Выиграла решающий матч на Востоке без кучи лидеров

Удивительно, как угадали составители календаря КХЛ на нынешний сезон. В далёком уже июле 2023-го они поставили в последний игровой день регулярки матч «Металлурга» и «Авангарда», будто бы что-то зная о том, что именно эти команды будут до последнего сражаться за лидерство на Востоке. К шестой за сезон очной встрече «Магнитка» подошла с преимуществом в одно очко над «ястребами», так что «Авангард» на первое место выводила только победа в основное время в Магнитогорске.

Впрочем, расклад на первый раунд Кубка Гагарина, кажется, внёс коррективы в это соперничество. Первое место – это прекрасно, но на старте плей-офф оно неумолимо выводило на разогнавшийся под конец регулярки хабаровский «Амур». На седьмой же позиции расположилась не менее колючая, но всё-таки не такая далёкая географически «Лада». Не знаю, действительно ли тренерские штабы «Магнитки» и «Авангарда» не обращали на это никакого внимания, отказываясь играть в угадайку и выбирать соперника. Вполне возможно, так и было, однако на последний матч регулярки омичи выставили сильнейший состав, включая Буше, Шарипзянова и Хомченко, отдохнувших в Челябинске. А вот Андрей Разин решил обойтись без услуг огромного количества своих лидеров: Набокова, Пресса, Яковлева, Маклюкова, Зернова, Михайлиса, Акользина, Джонсона, Карпова. Впрочем, главный тренер «Металлурга» ещё давно говорил, что на последнюю игру регулярки, какое бы значение она ни имела, оставит в запасе возрастных хоккеистов, даст им отдых. Да и кто сказал, что с Юровым, Гребёнкиным, Гераськиным и Вовченко «Магнитке» нельзя было рассчитывать хотя бы на ничью в основное время в домашнем матче? А именно такого результата магнитогорцам было достаточно, чтобы окончательно зафиксироваться на первом месте Востока.

И значительно омолодившийся «Металлург» открыл счёт уже на первой минуте игры. Никита Гребёнкин, ставший самым молодым капитаном в истории «Магнитки», доработал момент на пятачке и завёл шайбу за спину Павлу Хомченко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

После этой быстрой шайбы инициатива отошла к «Авангарду», чему способствовали два подряд удаления у «Металлурга». Но второе большинство сезона КХЛ отработало эти четыре минуты вхолостую, а самый реальный момент упустил подзабывший, как забивать голы, Рид Буше, угодивший в штангу.

В равных составах омичи всё равно выглядели острее, но пороли один момент за другим: Ткачёв не забил с пятачка, Спунер в быстром отрыве решил затянуть атаку и явно прогадал. При этом с угрозами «Авангарда» вынужден был справляться 20-летний голкипер «Магнитки» Александр Смолин. На 13-й минуте стартовый вратарь хозяев Никита Подскребалин получил травму в игровом эпизоде, похоже, дёрнул мышцу на перемещении.

Гости были близки к голу, но в концовке периода вторую шайбу в контратаке забросили хозяева. Правда, тренерский штаб «Авангарда» взял челлендж на помеху вратарю, и судьи после видеоповтора признали, что Александр Петунин помешал Хомченко отразить бросок.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Но во втором периоде «Магнитка» своего добилась и сделала счёт 2:0 на 30-й минуте. «Авангард» заигрался в атаке, провалился, и Гребёнкин чуть ли не с середины площадки вывалился «1 в 0» с Хомченко. При этом Павел справился и с первым броском, и с добиванием, но подоспевший Владислав Ерёменко всё-таки отправил шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Во втором отрезке уже никакого преимущества у «Авангарда» не было и в помине. Напротив, гости стали ощутимо уступать «Магнитке» в движении, хозяева частенько запирали «ястребов» в их зоне, накрывали на выходе, следствием чего стали колоссальные проблемы «Авангарда» с конструктивом. На индивидуальном мастерстве игроков гости что-то создавали, но молодой Смолин в воротах уральцев действовал блестяще.

В начале третьего периода гости всё-таки сумели забить, причём довольно быстро. На второй минуте отрезка Прохоркин замкнул передачу Юрчо на дальней штанге.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Этот гол вдохнул жизнь в «ястребов», которые сразу же провели несколько хороших смен, но «Металлург» не допустил паники, отбился, а затем и отодвинул игру от своих ворот. Великолепно действовал Гребёнкин, регулярно убегавший к воротам Хомченко, но стабильно проигрывавший дуэль омскому вратарю.

В концовке же отрезка «Магнитка» играла эталонно. Держала шайбу, заставляя бегать за ней соперника, и в результате «Авангард» даже не помышлял об осмысленных атаках. Активность Гребёнкина же в итоге привела к удалению Дамира Шарипзянова за минуту до сирены. И за пять секунд до сирены «Металлург» поставил красивую точку в матче – Игорь Гераськин завёл шайбу за спину Хомченко, реализовав большинство.

3:1 в пользу «Металлурга», магнитогорский клуб занял первое место в Восточной конференции, получив в соперники по первому раунду Кубка Гагарина «Амур». «Авангард» же начнёт плей-офф противостоянием с «Ладой».