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Домашнюю игру «Куньлуня» на «СКА Арене» посетило 21 128 зрителей. Это новый рекорд клуба

Домашнюю игру «Куньлуня» на «СКА Арене» посетило 21 128 зрителей. Это новый рекорд клуба
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«Куньлунь Ред Стар» обновил рекорд посещаемости домашних матчей клуба в игре регулярного чемпионата КХЛ с санкт-петербургским СКА (3:2), прошедшей на «СКА Арене». Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Отмечается, что игру посетило 21 128 зрителей. Это новый рекорд посещаемости домашних матчей китайской команды в КХЛ. Предыдущий рекорд был установлен 17 декабря 2016 года в Пекине (Китай) – 8300 зрителей.

Напомним, «Куньлунь», набрав 54 очка в 67 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Уже завтра, 26 февраля, китайский клуб, возглавляемый латвийским специалистом Виктором Игнатьевым, завершит сезон домашней игрой на «Арене Мытищи» с подмосковным «Витязем» (начало игры – 19:30 мск.).

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