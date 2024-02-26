ЦСКА ушёл от СКА, «Авангард» сыграет с «Ладой». Все пары первого раунда плей-офф КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ – всё! Впереди плей-офф, и многие пары определились только в заключительный игровой день. Рассказываем, кто с кем сыграет в первом раунде.

Западная конференция

«Динамо» Москва (1) – «Динамо» Минск (8)

Матчи: 1, 3, 5, 7 и, если понадобится, 9, 11, 13 марта (вероятен перенос матчей на 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 марта)

За одну только регулярку «Динамо» может занести этот сезон себе в актив, что, конечно, не отменяет того факта, что цели команды простираются гораздо дальше. Никита Гусев побил рекорд Сергея Мозякина по очкам, а бело-голубые завоевали Кубок Континента, которым на протяжении последних девяти лет владели исключительно армейские команды. После вылета в прошлом году в первом раунде Алексей Кудашов, несомненно, чувствовал большое давление, которое теперь должно уйти.

Минское «Динамо» провело первый сезон под руководством Дмитрия Квартальнова, который сменил отработавшего в столице Беларуси четыре года Крэйга Вудкрофта. Состав также претерпел сильные изменения, ушли лидеры – Спунер, Пакетт, Алистров, но им на замену нашлись новые. Звёзд с неба минчане, может, и не хватают, но в плей-офф попали вполне уверенно, отрыв от девятого места на Западе составил 13 очков.

СКА (2) – «Торпедо» (7)

Матчи: 1, 3, 5, 7 и, если понадобится, 9, 11, 13 марта

СКА со старта сезона бодро рухнул вниз, но сумел так же бодро и вовремя выправить положение и уверенно устремился ввысь. Серьёзным усилением стал переход Никиты Серебрякова из «Адмирала» — после притирки к новой команде он стал стабильно показывать высокий уровень игры, даря уверенность в последнем рубеже обороны. По-новому раскрылся Алистров, берут новые рубежи Грицюк, Глотов и другие. До последнего СКА шёл за Кубком Континента, но неожиданно уступил его «Динамо», проиграв в заключительном матче регулярки «Куньлуню».

«Торпедо», которое начинало сезон одним из лидеров, закончило 12 поражениями в 14 матчах. С одной стороны, сказались травмы лидеров, с другой – ужасная игра в обороне, с третьей – внутренние конфликты. Команда Игоря Ларионова заняла седьмое место, и в первом раунде ей снова играть со СКА. В прошлом году они закончили серию 0-4.

«Локомотив» (3) – ЦСКА (6)

Матчи: 29 февраля, 2, 4, 6 и, если понадобится, 8, 10, 12 марта

Главная сила «Локомотива» — это стабильность. Пусть многим хоккей ярославцев не по душе, но эффективности у него не отнять. Когда других топов на Западе (не считая «Динамо») бросало то в жар, то в холод, команда Игоря Никитина прошла сезон ровно и долгое время боролась за победу в регулярном чемпионате, в итоге заняв третье место.

Впервые за последние 10 лет ЦСКА опустился ниже третьего места на Западе по итогам регулярки. После двух Кубков Гагарина подряд армейцы словно выдохлись и потеряли мотивацию, которая раньше позволяла им вытаскивать тяжелейшие матчи и даже финалы. Многие весь год ждали, что команда Сергея Фёдорова вот-вот проснётся и вернёт былую форму, но этого так и не случилось. Однако благодаря победе над «Динамо» в заключительном матче ЦСКА ушёл от встречи со СКА в первом раунде.

«Спартак» (4) – «Северсталь» (5)

Матчи: 29 февраля, 2, 4, 6 и, если понадобится, 8, 10, 12 марта

Алексей Жамнов преобразил «Спартак» до неузнаваемости, создав одну из главных сенсаций первой половины сезона. Новички не просто успешно влились в команду, а стахановскими темпами принялись перекрывать личные рекорды результативности, как, например, Голдобин, Морозов и Порядин (одна из лучших троек лиги в этом сезоне). Внушительный задел, заработанный в первые месяцы, позволил «Спартаку» переживать кризисы, не беспокоясь за своё место в плей-офф, и даже обеспечить себе преимущество домашней площадки.

«Северсталь» после ухода Андрея Разина не оскудела на яркий хоккей и не стала слабее. Вставший у руля Андрей Козырев начал строить молодую команду, которая дорожит шайбой и берёт своё за счёт движения, рисуя кружева в атаке, при этом не забывая и об обороне. После Нового года череповчане разыгрались настолько, что одержали 16 побед в 23 матчах.

«Спартак» — «Северсталь» Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

Восточная конференция

«Металлург» (1) – «Амур» (8)

Матчи: 1, 3, 5, 7 и, если понадобится, 9, 11, 13 марта

Вишенкой на торте регулярки «Металлурга» стала победа в матче за первое место Востока с «Авангардом», причём сделано это было без лидеров и с капитаном Гребёнкиным. Команда первый сезон под руководством Андрея Разина в принципе блестяще прошла эту стадию чемпионата. Серьёзно обновились, омолодилась, на первые роли вышли те же Юров, Гребёнкин, смогла избежать серьёзных спадов, вовремя решая возникающие проблемы, и к плей-офф набрала шикарный ход.

Андрей Мартемьянов вернулся в Хабаровск, а вместе с ним и плей-офф. Именно этот специалист был последним, кто выводил «Амур» в кубковую весну в далёком 2018 году. Весь год его подопечные держались на плаву, выцарапывали очки в том числе и у «Магнитки», «Динамо» и «Ак Барса», а в концовке выдали мощнейшую серию из семи побед, за счёт которой смогли оставить за бортом «Сибирь» и «Нефтехимик».

«Авангард» (2) – «Лада» (7)

Матчи: 1, 3, 5, 7 и, если понадобится, 9, 11, 13 марта

Летом в «Авангарде» произошли революционные изменения: покинул клуб Александр Крылов — человек, который и строил этих «ястребов», уехали в Петербург Грицюк, Толчинский, Найт отправился в Европу, с главным тренером определились только ближе к лету, состав набирали по остаточному принципу. Неудивительно, что на старте сезона омичей прилично потряхивало и едва не выбивало из зоны плей-офф. Но во многом благодаря тройке Ткачёва (самой результативной в КХЛ в этом году) и активной работе в дедлайн (чего только обмен Жафярова стоит!) вырулили из пике и под конец бились уже за победу в конференции, но в итоге заняли второе место.

Возвращение «Лады» в КХЛ после пятилетнего перерыва уже можно назвать огромным успехом. В клубе без больших бюджетов и без больших звёзд смогли собрать крепкий рабочий коллектив, который выдавал одну успешную серию за другой и стал сенсацией первой половины регулярки. Какое-то время команда Олега Браташа даже лидировала на Востоке, но, конечно, удержать эти позиции не смогла, а в феврале и вовсе выдала серию из семи поражений.

«Авангард» — «Лада» Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

«Салават Юлаев» (3) — «Трактор» (6)

Матчи: 29 февраля, 2, 4, 6 и, если понадобится, 8, 10, 12 марта

«Салават Юлаев» по ходу этого сезона смог преобразиться из скучной и несуразной команды в более чем боеспособный коллектив, где лидеры проявляют себя настоящими лидерами, а молодёжь продолжает уверенно прогрессировать. При этом уфимцы обладают большим стилевым арсеналом — могут играть и в размашистую атаку, и ставить забор у своих ворот. Регулярку команда Виктора Козлова прошла в целом ровно (лишь один раз проигрывали более двух матчей подряд) и в итоге заняла третье место.

На шестом месте – «Трактор», который ещё в начале октября отправил в отставку Анвара Гатиятулина и доверил руководство Алексею Заварухину. При новом тренере челябинцы заметно оживились и раскрепостились. Под конец не обошлось без серьёзного спада (шесть поражений в семи матчах), такого, что даже руководству пришлось вмешиваться в тренировочный процесс. Но закончили регулярку тремя победами.

«Ак Барс» (4) – «Автомобилист» (5)

Матчи: 29 февраля, 2, 4, 6 и, если понадобится, 8, 10, 12 марта

В этом году «Ак Барс» уже не лидер конференции, а закончил на четвёртом месте, но не стоит делать из этого далеко идущие выводы. Это всё тот же старый добрый «Ак Барс», да и Зинэтула Билялетдинов никуда не делся. Опытные, не раз проверенные в сражениях бойцы, которые год назад дошли до финала Кубка Гагарина.

«Автомобилист», как обычно, бо́льшую часть сезона плясал от печки, то есть от обороны (и закончил регулярку в топ-5 по пропущенным шайбам и лучшим по игре в меньшинстве). Далеко не всегда хоккей екатеринбуржцев выглядит привлекательным, но место в плей-офф он обеспечил. Более того, удалось пройти гладкий чемпионат без затяжных серий поражений, как было в прошлом году, и в итоге занять пятое место.