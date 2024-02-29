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Панарин повторил достижение Мессье и Гилберта в «Рейнджерс»

Панарин повторил достижение Мессье и Гилберта в «Рейнджерс»
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
29 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3-й период
3 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Панарин (Трочек) – 27:17     2:0 Фокс (Крайдер) – 34:19 (pp)     2:1 Силлинджер (Сиверсон) – 43:24     3:1 Крайдер – 59:07    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. В этой встрече гол забил российский нападающий Артемий Панарин. Таким образом, ему удалось набрать 80 (34+46) очков в нынешнем сезоне. Панарин провёл свой четвёртый сезон с 80 и более очками в составе «Рейнджерс».

Единственными игроками, которые провели столько же или больше сезонов с 80+ очками за «Рейнджерс» являются Марк Мессье (5) и Род Гилберт (4).

Всего за карьеру в НХЛ Панарин провёл 650 матчей, в которых забил 250 голов и сделал 491 результативную передачу.

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