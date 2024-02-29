Панарин повторил достижение Мессье и Гилберта в «Рейнджерс»

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. В этой встрече гол забил российский нападающий Артемий Панарин. Таким образом, ему удалось набрать 80 (34+46) очков в нынешнем сезоне. Панарин провёл свой четвёртый сезон с 80 и более очками в составе «Рейнджерс».

Единственными игроками, которые провели столько же или больше сезонов с 80+ очками за «Рейнджерс» являются Марк Мессье (5) и Род Гилберт (4).

Всего за карьеру в НХЛ Панарин провёл 650 матчей, в которых забил 250 голов и сделал 491 результативную передачу.