Русский в НХЛ навалял за русского! Воронков проучил канадца из «Рейнджерс» за жёсткий хит

«Коламбус Блю Джекетс» — не только беспросветный аутсайдер Восточной конференции НХЛ, но и одна из самых интересных для российского хоккейного болельщика американских команд. Ведь за нынешних «жакетов» играют сразу четверо наших парней – Иван Проворов, Егор Чинахов, Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко. А когда в воротах появляется Даниил Тарасов, так и вовсе получается полноценная русская пятёрка.

Правда, вскоре наша диаспора в штате Огайо всё-таки может поредеть. Клубы, которые, вероятно, будут играть в плей-офф активно интересуются защитником Проворовым. В числе главных претендентов называются «Эдмонтон», где традиционно не хватает толковых дефов, а также «Тампа», которой надо как-то заменить выбывшего надолго Михаила Сергачёва.

Дедлайн в НХЛ 8 марта, пока же Проворов играет по 20 минут за матч за «Коламбус», являясь важной частью команды. Об этом сегодня во время встречи с «Рейнджерс» в лишний раз напомнил Дмитрий Воронков. На 56-й минуте Проворов угодил под жёсткий (в классификации Романа Ротенберга – так и вовсе «попытка убийства») приём Уилла Кайлли. Российский нападающий «Блю Джекетс» находился рядом, сразу же подъехал к канадцу и устроил драку.

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По ударам, пожалуй, ничья, зато габаритный Воронков быстро заставил Кайлли опуститься на колени, после чего в разборку вмешались рефери.

Дмитрий – четвёртый бомбардир «Коламбуса», при этом у Воронкова уже третья драка в НХЛ. В октябре и ноябре он устраивал кулачные поединки с соперниками, пробиваясь в лучшую лигу мира, и вот сейчас воспользовался случаем и встал на защиту партнёра и соотечественника.

«Коламбус» этот матч уверенно проиграл, но россияне продолжают делать шоу в «Блю Джекетс».