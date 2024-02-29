Опасения разрушены. Перекрёстный плей-офф сейчас — идеальное решение КХЛ

СКА и ЦСКА точно не сыграют между собой в финале, но есть и другие плюсы.

На днях закончился 16-й регулярный чемпионат КХЛ. Все места распределены, пары известны. Вообще, этот регулярный чемпионат получился если не лучшим, то одним из лучших точно. В лиге появилось ещё больше команд с характерным, приятным глазу стилем игры, раскрылись с несколько десятков игроков. Последние финалисты Кубка Гагарина испытывали большие проблемы на протяжении гладкой части чемпионата, чем многих повергли в шок. Но когда присутствие интриги вредило?

Но дело обстоит, как в известной поговорке – встречают по одёжке, провожают по уму. Или если переводить на хоккейный язык – встречают по регулярке, провожают по плей-офф. Поэтому при отсутствии интриги в матчах на вылет, при нехватке сенсаций и семиматчевых противостояний регулярку просто забудут.

С этого сезона в лиге действует система перекрёстного плей-офф – со второго раунда Запад начнёт противостоять Востоку и наоборот. Когда изначально эта информация была подтверждена лигой, у всех на устах крутился один вопрос: теперь мы будем смотреть на две армейские команды не в финале конференции, а в финале Кубка Гагарина? И вопрос вполне логичный, потому что с сезона-2014/2015 команды лишь раз не встретились на данной стадии (недоигранный плей-офф из-за пандемии в счёт не идёт).

Но после завершения регулярного чемпионата можно сказать, что это решение явно пойдёт на благо. И не по одной причине. Давайте посмотрим же, по каким.

Неприевшиеся противостояния

По той причине, что не все клубы лиги способны хотя бы раз в несколько лет не то чтобы проходить одну или несколько стадий плей-офф, а банально в него попасть, каждый год мы видим приевшиеся противостояния, начиная со второго раунда. Меняется одна или, в редких случаях, две команды. Даже потолок зарплат не может пока решить эту проблему, потому что разница всё равно остаётся громадная.

«Салават Юлаев» — СКА Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Поэтому получить со второго раунда плей-офф условное противостояние СКА и «Салавата Юлаева», «Спартака» и «Магнитки» – это глоток свежего воздуха. У команд нет никакой предыстории в очных встречах в плей-офф, но, возможно, именно в этом году будет посеяно зерно для новых классных противостояний, что поможет сделать рекламу как лиге, так и клубам.

Ответ на вопрос, кто сильнее (лучше): Восток или Запад

Споры вокруг этого вопроса, может быть, не такие громкие, но они всё равно остаются. Кто-то начинает считать сумму кубков, которые уехали на Восток и Запад (сейчас равенство), кто-то говорит о том, что кубки не показатель, а значение имеют интрига, которой всегда был больше одарён Восток, кто-то приводил количество топов в каждой из конференций. В общем говоря, сколько людей, столько и аргументов.

Игроки «Металлурга» с Кубком Гагарина Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

И в этом году после окончания плей-офф можно будет ответить на этот вопрос, приводя не доводы, взятые из воздуха, а факты. Потому что мы получим минимум четыре противостояния между конференциями, что явно позволит узнать побольше, чем из одного только финала. Да и финал, откровенно говоря, никогда показателем не являлся.

Мы не увидим финала СКА — ЦСКА

Пожалуй, перейдём к вишенке на торте наших размышлений. Как уже было сказано, этот вопрос волновал всех без исключения, и многие (очень многие) не хотели бы видеть такую вывеску в финале кубка. Причин этому предостаточно. Во-первых, это противостояние на одной и той же стадии всем порядком надоело, потому что это противостояние откровенно изжило себя, ничего кардинально нового оно не несёт из года в год. Во-вторых, людям хочется интриги, хочется увидеть новые команды, которые завоюют или приблизятся к кубку. В-третьих, обе команды являются самыми одиозными организациями в лиге, чьё доминирование тяжело воспринимается на психоэмоциональном уровне.

Ситуация в последний день регулярки была максимально близка к тому, что команды схлестнутся уже в первом раунде, но «Динамо» выиграло у ЦСКА только в овертайме, а «Торпедо» вновь отдало преимущество в две шайбы «Ладе». Но и без этого можно почти наверняка заключить, что в этом году команды не пересекутся, и опасения всех разобьются о кризис ЦСКА и их стартовую позицию.