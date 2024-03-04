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Драка Евгения Тимкина с Чарльзом Робинсоном в матче плей-офф КХЛ Трактор — Салават Юлаев, видео, 4 марта 2024 года

Американца из «Трактора» призвали к ответу за избиение Панина! Но месть получилась вялой
Павел Панышев
Драка Евгения Тимкина с Чарльзом Робинсоном
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Евгений Тимкин не сумел проучить Чарльза Робинсона, а «Салават» проиграл в Челябинске.

После прошлого матча между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым» в Уфе мало у кого оставались сомнения, что юлаевцы постараются отомстить американцу Чарльзу Робинсону за удар в лицо капитану башкортостанского клуба Григорию Панину. Хоккеисту челябинцев, к слову, СДК КХЛ не выписал ни одного матча дисквалификации, ограничившись штрафом. Наличие в составе гостей на третью встречу габаритного форварда Евгения Тимкина лишь подтверждало догадки о грядущем бое. И он состоялся!

На шестой минуте второго периода в кулачном поединке на радость публике сошлись обидчик Панина по прошлой игре – 32-летний Робинсон – и 33-летний Тимкин. Оба моментально сбросили перчатки и провели честную мужскую драку, в которой не оказалось явного победителя. Как следует проучить Чарльза у Евгения не вышло.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В результате драки оба хоккеиста обменялись несколькими ударами, но остались на льду. Арбитры выписали обоим игрокам по большому пятиминутному штрафу. Ребята выпустили пар и придали дополнительных эмоций своим командам. Такой и должна быть настоящая серия плей-офф.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
04 марта 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Телегин (Бурдасов, Дер-Аргучинцев) – 00:27 (5x5)     1:1 Хмелевски (Дроздов, Ливо) – 05:31 (5x4)     2:1 Дер-Аргучинцев (Карпухин) – 09:31 (5x5)     3:1 Ткачёв (Шабанов, Телегин) – 13:57 (5x5)     3:2 Дроздов (Хмелевски, Василевский) – 30:31 (5x5)    

Что касается непосредственно результата, то счёт в матче был открыт уже на 27-й секунде нападающим «Трактора» Сергеем Телегиным. Однако спустя пять минут уфимцы ответили на это своей заброшенной шайбой в исполнении Александра Хмелевски. К середине этой же двадцатиминутки Семён Дер-Аргучинцев вновь вывел челябинцев вперёд, а Владимир Ткачёв через несколько минут укрепил преимущество – 3:1. В середине встречи хоккеисты «Салавата» сумели сократить отставание благодаря голу Ивана Дроздова. Финальный штурм на последних минутах встречи при пустых воротах не принёс «Салавату Юлаеву» успеха, челябинцы одержали победу (3:2) и вышли вперёд в серии (2-1).

Но, судя по накалу и напряжённости, это противостояние получится длинным. Обе команды хорошо подготовились и здорово разобрали сильные стороны друг друга. Решать исход каждой встречи будут мелочи, а также игра вратарей. Продолжаем наслаждаться одной из самых ярких серий первого раунда Кубка Гагарина! Всё самое главное ещё впереди.

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