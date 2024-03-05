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Какие игроки поменяют команды в НХЛ, чьих обменов ждать в НХЛ в дедлайн-2024, что произойдёт в дедлайн НХЛ

Русский снайпер, вингер Кросби, недовольный швед: 10 главных фигур дедлайна НХЛ
Родион Власов
Чьих обменов ждать в НХЛ в дедлайн-2024
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Переходы в главной хоккейной лиге закрываются уже в эту пятницу, и почти все важные игроки ещё не сменили команды.

Дедлайн НХЛ — уже в эту пятницу, а команды непривычно молчаливы на трансферном рынке. В последние годы самые вкусные лоты дедлайна разлетались уже за несколько дней до часа Х, да и сейчас казалось, что ранние обмены Элиаса Линдхольма и Шона Монахана снова станут показателями ранней трансферной активности. Однако после этого команды из «ренталов» сменили только Крис Танев и Илья Любушкин, почти все остальные доступны для перехода.

Как месяц назад мы оценивали нужды клубов НХЛ на дедлайне:
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Достойны упоминания: з. Мэтт Дамба («Аризона»), н. Джордан Эберле («Сиэтл»), з. Ник Силер («Филадельфия»), н. Микаэль Гранлунд («Сан-Хосе»), н. Макс Пасиоретти («Вашингтон»)

10. н. Павел Бучневич («Сент-Луис»)

Павел Бучневич

Павел Бучневич

Фото: Scott Kane/AP/ТАСС

Начнём с череповецкого Бучинатора: хотя его контракт действует ещё год, а «Сент-Луис» находится в гонке за плей-офф, «Блюз» проводят неспешную перестройку без ухода в слив сезона. Генменеджер Даг Армстронг довольно жёстко ведёт контрактные переговоры со своими лидерами, и, если прогресса нет, он готов их обменять. Бучневич проводит лучший сезон в карьере, набрал 48 очков в 58 матчах и показал умение играть как на фланге, так и в центре. Прямо сейчас его цена на пике, а «Блюз» могут не захотеть давать большой контракт почти 29-летнему форварду, чья сделка истекает через год.

Сообщения инсайдеров об обмене разнятся: одни считают, что «Блюз» торопиться не будут, а другие говорят, что Армстронг уже готов выслушать предложения. Бучневич в теории может пригодиться не только команде-претенденту, но и условному «Баффало», которому надо добавлять в состав опытных игроков. У Павла есть частичный запрет на обмен со списком из 12 нежелательных команд, и свою судьбу он контролирует частично.

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9. н. Алекс Веннберг («Сиэтл»)

Веннберг, пожалуй, далеко не самый звёздный игрок — но он центрфорвард, а игроки этого амплуа на дедлайне всегда стоят подороже. С учётом того, что этот дедлайн в принципе беден на доступных центров, швед становится одним из лучших вариантов, хотя это скорее третий центр для чемпионской команды. Веннберг — надёжный оборонительный форвард, который получает много времени в меньшинстве и блокирует немало бросков. Имя шведа связывают с «Бостоном», «Рейнджерс» и «Колорадо», которым как раз не хватает глубины в центре.

8. н. Ник Дауд («Вашингтон»)

Ник Дауд

Ник Дауд

Фото: Mary Altaffer/AP/ТАСС

После триумфа «Тампы» за счёт связки Коулман – Гудроу менеджеры лиги теперь рыщут на дедлайне в поисках игроков с похожими навыками, а цена на них подскочила. Дауд стал полноценным игроком НХЛ только в 26 лет в «Лос-Анджелесе» Саттера — а этот тренер имеет вкус на боевитых чекеров. В «Вашингтоне» вокруг Дауда одно время существовало очень классное четвёртое звено с Хэтэуэем и Хагелином на фланге, которое давало бешеную энергию в чужой зоне. В принципе, форвард «Вашингтона» делает почти всё, что и обычные центры четвёртого звена, но делает это очень хорошо, даже в нынешнем кислом «Вашингтоне» имея положительную полезность.

7. н. Райлли Смит («Питтсбург»)

Чемпион-2023 и важнейший игрок первого состава «Вегаса» был обменян клубом ради того, чтобы сохранить в составе Ивана Барбашёва. Ничего личного, просто бизнес — «Вегас» уже не раз показывал такое отношение к любым игрокам. Смит должен был стать важной частью перезагрузки «пингвинов» и очень классно начинал сезон на фланге Евгения Малкина, в первый месяц сезона набирая очко за игру — однако после этого атакующая продуктивность как Смита, так и команды в целом сдулась. Есть подозрения, что это больше проблема команды, а не игрока, сам Смит остаётся человеком с отличным плей-оффным реноме и стилем, подходящим для матчей на вылет. Инсайдеры полагают, что «Вегас», пока страдающий от травм, может вернуть экс-игрока.

6. з. Шон Уокер («Филадельфия»)

«Филадельфия» остаётся в зоне плей-офф даже после того, как потеряла основного вратаря — система Джона Тортореллы позволяет выжимать максимум из имеющихся бойцов. Однако генменеджер Дэнни Бриер на днях подтвердил, что любой ценой его команда заходить в плей-офф не будет. Впрочем, легенда «Филадельфии» сказал, что «лётчики» не будут продавать своих игроков ради того, чтобы просто продать: «Если другие команды не сделают предложение, которое мы считаем справедливым, то мы оставляем всех на местах и готовимся к игре в плей-офф — я вижу это так». Однако праворукий домосед Уокер — редкий лот на рынке, которым интересуется шесть-семь команд: на таком рынке сложно представить, что Бриер не получит желаемого.

5. н. Владимир Тарасенко («Оттава»)

Если верить зарубежной прессе, то генменеджер «сенаторов» Стив Стэйос уже определил цену на русского вингера — пик второго раунда и молодой игрок. Это не самая большая плата за человека, который стабильно показывал свой уровень в плей-офф, но проблема в том, что у потенциальных претендентов не может быть и такого пакета. У «Бостона», например, который давно облизывается на Русского Танка, пик второго раунда есть только в 2026-м. Никогда не стоит сбрасывать со счёта «Айлендерс», где Лу Ламорелло готов отдавать активы даже в той ситуации, когда его команда в зоне плей-офф не идёт. В целом на Тарасенко могут претендовать до 10 команд.

Владимир Тарасенко

Владимир Тарасенко

Фото: PATRICK DOYLE/AP/ТАСС

4. н. Адам Хенрик («Анахайм»)

Ситуация за месяц не поменялась: Хенрик, который играл ещё в финале-2012 вместе с Ильёй Ковальчуком, является лучшим из доступных центров на рынке, хотя его карьерный потолок — 50 очков. Хенрик будет шикарным третьим центром для любой команды плей-офф, и здесь круг претендентов такой же, как и на Веннберга — «Бостон», которому нужна глубина, оставшиеся без Филипа Хитила «Рейнджерс» и «Колорадо», у которых провалился эксперимент с Райаном Джохансеном. Адам — не самый скоростной, но надёжный и умный форвард, который в лучшие сезоны выигрывал и 55% на «точке». Благодаря этому «Анахайм» может озолотиться и получить не только пик первого раунда, но и активы сверху.

3. в. Якоб Маркстрём («Калгари»)

«Рад ли я сложившейся ситуации? Нет, я недоволен и думаю, что руководство клуба могло бы многое сделать иначе». Для энхаэловской манеры общения игроков с прессой слова шведского вратаря «огоньков» — это настоящая бомба. Давно шли слухи о том, что «Калгари», которому надо омолаживаться, обсуждает обмен 34-летнего шведа с «Нью-Джерси», где очень давно есть острая нужда в опытном вратаре, но обмен заглох. Маркстрём, в отличие от большинства людей в этом списке, связан контрактными обстоятельствами до 2026-го — но вратарь «Нью-Джерси» очень нужен уже сейчас. Если верить Эллиотту Фридману, если «дьяволы» не смогут получить шведа на дедлайне, то займутся этим делом в межсезонье.

2. з. Ноа Хэнифин («Калгари»)

Ноа Хэнифин

Ноа Хэнифин

Фото: Erin Hooley/AP/ТАСС

«Калгари» хотел сохранить защитника, который находится в лучшем возрасте для этой позиции — но вскоре после 0:5 от «Детройта» Хэнифин окончательно решил, что продлевать контракт он не будет. Хэнифин пополнил череду крутых американских игроков, которые не захотели играть в Канаде, и очередь на универсального праворукого защитника будет гигантской. Шли слухи о «Тампе», где нужна помощь в защите, но у «молний» очень мало хороших активов для того, чтобы заполучить такую фигуру. В засаде может сидеть «Детройт», у которого есть предостаточно молодых игроков — но вряд ли Стив Айзерман будет разбрасываться проспектами, если Хэнифин не договорится сразу о продлении контракта на новом месте.

1. н. Джейк Гюнцель («Питтсбург»)

Вряд ли кто-то мог предположить перед началом сезона, что давний вингер звена Сидни Кросби будет главной фигурой на дедлайне — однако «пингвины» ужасно реализовывают свои моменты, мало забивают и к началу марта находятся вне зоны плей-офф. Игры в запасе и хорошая продвинутая статистика вроде бы говорят, что шансы у команды ещё есть — однако прямо сейчас «Питтсбург» подходит к дедлайну с тремя поражениями подряд. Для «Питтсбурга» выгоднее и логичнее будет продать свой лучший актив.

Сам Гюнцель, как сообщают инсайдеры, не хочет быть в команде, которая уходит в перестройку, и из-за этого не торопился продлевать контракт с «Питтсбургом». Теперь генменеджер Кайл Дубас получает кучу звонков — и «пингвины» якобы просят от потенциальных покупателей молодых игроков, а не драфт-пики. Логика понятна: «Питтсбург» всё равно пытается устроить для своих легенд очередной «последний танец», и для этого нужны люди, которые уже сейчас могут давать результат. Три команды, которые называются основными претендентами — «Вегас», «Флорида» и «Каролина».

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