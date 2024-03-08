Американец из «Трактора» решил не драться, а забивать! Теперь Уфу спасёт только чудо

Серия между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором» наверняка станет одной из самых жёстких и огненных за всю историю КХЛ. Достаточно посмотреть на лицо и руки капитана уфимцев Григория Панина, а ведь позади всего четыре встречи. Значит, всё самое яркое ещё впереди!

По качеству хоккея, конечно, могут возникать вопросы. Вот, например, мнение заслуженного тренера России Владимира Плющева.

«Я бы не сказал, что вижу в серии между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором» что-то выдающееся в плане исполнительского мастерства. Ребята бьются за выход в следующий раунд плей-офф, не более того. Ничего восхитительного в плане игры обе команды не показывают. Быстро бегают, толкаются, иногда видим грязные приёмы. Судьям нельзя распускать всё это дело, чтобы не доходило до массовок, иначе в последних матчах серии может случиться всё что угодно. Я наблюдаю в этой серии откровенную борьбу, но, повторюсь, никакой фантастической игры», — заявил Плющев.

Но в желании, настрое и спортивной злости обеим командам точно не откажешь, именно таким и должен быть настоящий плей-офф. Искры летят из глаз в буквальном смысле слова.

На пятый матч в Уфе в состав гостей вернулся силовой форвард Чарльз Робинсон, но и нападающий хозяев Евгений Тимкин оказался в заявке юлаевцев. Оказывается, согласно регламенту на автоматическую дисквалификацию он ещё не наиграл, что не могло не радовать болельщиков «Салавата Юлаева».

Первый период прошёл в невысоком темпе, моментов было совсем немного. Команды действовали осторожно и не раскрывались. Слишком возрастала цена ошибки в сложившейся ситуации. Устраивать каждую встречу кулачные поединки слишком рискованно для итогового результата.

Во второй двадцатиминутке случилось невиданное: челябинцы наконец-то реализовали большинство, впервые в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина! Бурдасов прокатился за воротами и прострелил на пятак, а Робинсон в касание отправил шайбу в дальний угол. Так что американец умеет не только драться, но и забивать.

Свой результативный легионер был и в обойме Уфы. Дроздов навязал борьбу у лицевого борта, Хмелевски подхватил шайбу и прострелил на пятак, а Ливо ювелирно бросил в дальнюю девятку. Бросков и моментов стало больше, игра более-менее раскрылась, но главное всё равно случилось позднее.

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Когда, казалось, дело шло к овертайму, ближе к концу третьей двадцатиминутки гости отличились в формате «четыре на четыре». Челябинцы организовали контратаку, Ткачёв на рывке ушёл от Панина, ворвался в зону и прострелил на пятак, а Шабанов классно замкнул в касание.

«Салават» попытался устроить решающий штурм, но свою команду подвёл Мелош, схлопотавший удаление за подножку. 2:1 в матче и 3-2 в серии в пользу «Трактора». Команды возвращаются в Челябинск, а юлаевцев теперь спасёт только чудо. Дома «Трактор» готов рвать и метать, настрой у команды Алексея Заварухина будет запредельный.