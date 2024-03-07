Жена Панина показала фото защитника «Салавата» со шрамами после четырёх игр с «Трактором»

Жена защитника «Салавата Юлаева» Григория Панина Александра на своей странице в соцсети показала фото хоккеиста после четырёх матчей с «Трактором» (2-2) в рамках серии Кубка Гагарина — 2024.

Фото: Страница Александры Паниной в соцсети

Напомним, в последней встрече Панин подрался с Сергеем Телегиным. По итогам потасовки оба хоккеиста получили по большому штрафу за драку, а Телегин получил малый штраф как зачинщик и 10-минутный дисциплинарный штраф.

Во второй встрече между командами Панин получил жёсткий удар от нападающего «Трактора» Чарльза Робинсона и упал.

Отметим, что за четыре встречи между командами Григорий отметился одной результативной передачей. Пятая встреча между уфимцами и челябинцами состоится завтра, 8 марта. Игра на «Уфа-Арене» начнётся в 14:30 мск.