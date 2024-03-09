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Колорадо — Миннесота — 2:1ОТ, Валерий Ничушкин вернулся в состав и забил победный гол, реакция зрителей, видео

Ничушкин вернулся! Забил победный гол в овертайме, поставив на уши 18 тысяч американцев
Лев Лукин
Отчёт «Колорадо» — «Миннесота»
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Хочется верить, что все проблемы любимца местной публики и важнейшего игрока «Колорадо» остались позади.

Перед матчем «Колорадо» и «Миннесоты» пришла новость, что в состав «лавин» возвращается Валерий Ничушкин – российский форвард удивительной судьбы. Челябинец проводил блестящий сезон, шёл на лучшие цифры статистики в карьере и вдруг в середине января обратился в Программу помощи хоккеистам НХЛ. Как обычно бывает, подобная история обросла слухами и домыслами, но окружению Ничушкина и клубу удалось сохранить конфиденциальность, и в массы не утекли никакие подробности проблем Валерия.

Что было известно о ситуации с Ничушкиным:
Русский лидер «Колорадо» обратился за помощью на пике карьеры. Что случилось с Ничушкиным?
Русский лидер «Колорадо» обратился за помощью на пике карьеры. Что случилось с Ничушкиным?

Прошло чуть больше месяца, и стало известно, что россиянин завершил участие в программе помощи. А ещё спустя почти две недели он полноценно вернулся в состав «лавин», получив допуск к играм. И вот – домашний матч с «Миннесотой», в котором Ничушкин вышел на лёд впервые с 11 января, когда он оформил дубль в ворота действующего чемпиона НХЛ «Вегаса».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 1
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Лехконен (Маккиннон) – 00:42     1:1 Фэйбер (Капризов, Эрикссон Эк) – 30:44     2:1 Ничушкин (Рантанен, Маккиннон) – 62:32 (pp)    

Валерий провёл почти 18 минут (четвёртое игровое время среди форвардов «Колорадо»), но до овертайма был не особо заметен. Да и в целом игра получилась нерезультативной – на славу поработали вратари. Александр Георгиев в составе «Эвеланш» оформил 29 сейвов, его визави Густавссон – 28 спасений. При этом Арттури Лехконен открыл счёт уже на 42-й секунде с передачи Натана Маккиннона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А отыгралась «Миннесота» только в середине матча: Брок Фэйбер превратил в гол блестящий пас Кирилла Капризова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Игра докатилась до овертайма, где роковым для «Уайлд» стало удаление Капризова. На 61-й минуте Кирилл отправился в штрафной бокс, а на 63-й трибуны буквально взорвались, когда Ничушкин разобрался на пятачке и проткнул шайбу мимо Густавссона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Триумфальное возвращение Валерия! Он забросил 23-ю шайбу в сезоне, набрав 43-е очко в 41 матче регулярки. Результативнее Ничушкина в «Колорадо» только признанные звёзды – Макар, Рантанен и, конечно же, Натан Маккиннон. Последний сегодня набрал ещё два очка за передачи, увеличив отрыв от Никиты Кучерова в бомбардирской гонке. Ну а Ничушкин стал первой звездой матча (Георгиев, кстати – второй), и в послематчевом интервью Валерий получил ещё одну порцию оваций от переполненной 18-тысячной арены «Колорадо».

ВИДЕО

Ничушкина тепло встретили и в клубе, и на трибунах, он продолжает оставаться важнейшей частью «Эвеланш», и будем надеяться, что разного рода проблемы, мешающие ему играть в хоккей, будут обходить Валерия стороной.

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