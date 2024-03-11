«Металлург» — в четвертьфинале Кубка Гагарина! «Амур» приговорила бывшая звезда клуба

Хабаровчане не сотворили чуда, но показали железный характер, дважды отыгравшись в счёте. В овертайме всё решил гол Никиты Гребёнкина.

Первый раунд плей-офф КХЛ, пожалуй, складывается одним из самых интересных за последние годы. Хотя бо́льшая часть серий закончилась быстро, но всего лишь второй раз в истории лиги на этой стадии не было счетов 4-0. Уже вылетели оба прошлогодних финалиста – ЦСКА и «Ак Барс», «Трактор» пробудился к плей-офф и отправил в отпуск «Салават», а команды, занявшие восьмые места в конференциях, навязывают первым посевам настоящую борьбу не на жизнь, а на смерть.

На Востоке «Амур» мощно накатил на финише регулярки и обставил всех конкурентов благодаря сумасшедшей серии из семи побед. Они в прямом смысле выгрызли себе это восьмое место, бились за него насмерть. Но оставались сомнения, хватит ли этого запала на самую кубковую рубку, а главное – сил, как физических, так и ментальных? Фактически ведь плей-офф для них начался ещё в январе-феврале, да даже одни только длительные перелёты тратят уйму внутренних ресурсов. Плюс основная задача на сезон была выполнена, а Кубок Гагарина в Хабаровске ждут только к 2026 году.

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Однако Андрей Мартемьянов и его команда бились на равных с лучшей командой Востока. Шестой матч они начали так же, как четвёртый, и уже на первой минуте мог забивать Александр Хохлачёв, но зарядил в перекладину. Сработало незыблемое правило «не забиваешь ты, забивают тебе» — на шестой минуте именинник Архип Неколенко зарядил со входа в зону, попав впритирку со штангой.

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«Амур» такое развитие событий нисколько не смутило, наоборот, они поднажали, прибавили в давлении, выигрывали борьбу за шайбу и постоянно создавали остроту у ворот Ильи Набокова. Барулин мог сравнивать после отличной передачи Коршкова из-за ворот, был шикарный момент у Бродхёрста, но хабаровчанам всё время не хватало в завершении.

Во втором периоде погоня за седьмым матчем серии продолжилась. Игорь Бобков, заменённый в прошлой игре после трёх пропущенных шайб, сегодня вернулся в форму, которую показывал на старте серии, и не раз выручал свою команду (иногда – при помощи каркаса ворот). Хабаровчане продолжали искать счастье в атаке и ключики к воротам Набокова, и за минуту до второго перерыва капитан «Амура» вернул команду в игру!

Дмитрий Шевченко сегодня вернулся в строй после пропуска двух матчей из-за травмы и забил свой второй гол в этой серии! Вошёл в зону, бросил из-под защитника, и вратарь «Магнитки» сыграл не лучшим образом, пропустив в ближний угол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Третий период команды выкладывались на полную, «Амур», преисполненный решимости вернуть серию в Магнитогорск, долго не мог забить и в итоге пропустил за три с половиной минуты до конца от Игоря Гераськина. Надо отдать должное Хабаровску, железного характера им не занимать. В момент, когда табло отсчитывало последние минуты до отпуска, «Амур» снял вратаря, Шевченко чисто выиграл вбрасывание в чужой зоне, а затем сам же отдал из-за ворот передачу на Алекса Бродхёрста. Американец, пропускавший начало серии, забил первый гол в этом плей-офф и ещё ни разу не уходил со льда без набранных очков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В овертайме «Магнитка» всё-таки взяла своё – Хабаровск в итоге приговорила его бывшая звезда. Никита Гребёнкин бо́льшую часть прошлого года провёл в аренде в «Амуре», где стал ключевым игроком команды и был признан лучшим новичком лиги, а в этом сезоне вернулся в «Магнитку», уже на лидирующие роли, и вывел её во второй раунд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Металлург» идёт дальше, но и «Амур» заслужил аплодисменты за этот плей-офф и вообще за концовку сезона. Чуда они не сотворили, но эта серия стала настоящим украшением первого раунда.