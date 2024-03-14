Коннор Макдэвид повторил достижение Никиты Кучерова среди действующих игроков НХЛ

В эти минуты в Эдмонтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе второго периода хозяева впереди — 3:2.

К этой минуте капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид уже успел набрать три очка, забросив шайбу и сделав две результативные передачи. На счету 27-летнего канадца стало 106 (25+81) очков в 62 играх в нынешнем сезоне НХЛ.

Первая результативная передача в матче помогла Коннору достичь отметки в 80 ассистов в текущей регулярке. Таким образом он стал всего вторым действующим игроком НХЛ, кто сумел добраться до этого показателя в нескольких сезонах.

В прошлом сезоне канадский форвард отметился 89 передачами в 82 матчах, а в этом на его счету уже 81 передача в 62 матчах. Макдэвид повторил достижение Никиты Кучерова среди действующих игроков НХЛ. Нападающему «Тампа-Бэй Лайтнинг» покорялась эта планка в сезонах-2018/2019 (87) и 2022/2023 (83).