«Он может помочь нам уже сейчас». Генменеджер «Миннесоты» — о контракте с Хуснутдиновым

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин прокомментировал подписание двухлетнего контракта с нападающим Маратом Хуснутдиновым. Специалист заявил, что Хуснутдинов должен прибыть в расположение клуба в течение недели после оформления необходимых документов.

«Я думаю, Марат – это тот игрок, который может помочь нам прямо сейчас. Все его качества говорят о том, что он надёжный двусторонний игрок. У него есть скорость, он отлично ведёт борьбу за шайбу. Это тот тип хоккеиста, что мы ищем. Мы хотим быть уверены, что поставим его в ситуацию, в которой он сможет раскрыть себя и добиться успеха. Важно, чтобы он как можно скорее прибыл в расположение клуба, но в конечном итоге он должен оказаться в основном составе команды», — цитирует Герина пресс-служба клуба.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Хуснутдинов провёл 55 матчей и набрал 20 (6+14) очков.