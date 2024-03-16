Скоро ЦСКА будет другим. Оставят ли чемпионы своего главного тренера?

Пока восемь команд готовятся начать второй раунд, действующие чемпионы из ЦСКА могут довольствоваться только тренировками на Автозаводской. Несмотря на то что этот костяк армейцев стабильно проводил апрель в играх и тренировках, никакого отдыха после долгих лет игры весной руководство не предусмотрело. Игроки ЦСКА будут тренироваться до талого, до конца контрактов 30 апреля.

Скорее всего, для многих из них это будет последнее занятие в красно-синей форме. Хотя ЦСКА не имеет навес в 300 лишних миллионов, как вечные петербургские оппоненты, под потолком остаётся лишь 160 млн, а обновление явно назрело. В прошлых статьях мы называли несколько имён игроков, которые сейчас выступают в Северной Америке, а ведь чемпионы владеют правами чуть ли не на десяток нынешних ахаэловцев. Не стоит забывать и возможности подпитки из КХЛ: ещё до плей-офф появились слухи о возможном переходе Александра Самонова, но его игра в первом раунде на фоне травмы может и отпугнуть менеджмент.

Кстати, пока не до конца понятно, что будет и с менеджментом. Есть слухи об уходе Игоря Есмантовича, и вероятность такая действительно есть. Однако если самый титулованный менеджер лиги последних лет оставит свой пост, это не будет связано с его плохой работой: это случится только в случае ухода на повышение. Да и вряд ли ЦСКА вместо Есмантовича возглавит какой-то человек со стороны, который откажется от уже кажущихся очевидными трансферов типа Исхакова и Гурьянова.

И, естественно, мы переходим к фигуре главного тренера. Есть ли чисто спортивный смысл в увольнении человека, который выиграл два Кубка Гагарина подряд? Никакого, но и в увольнении Игоря Никитина после трёх финалов тоже его не виделось. При этом есть несколько посылок, которые о смене тренера говорят. Фёдоров якобы не особо рвался на скамейку — опыта в этом деле у него не было никакого. Ещё осенью, после сентябрьских неудач, близкие к руководству ЦСКА каналы жирно намекали на возможность перестановок, но после этого команда сокрушила несколько аутсайдеров и кадровый вопрос отодвинула. Наконец, ЦСКА якобы мог убрать тренера, если команда не становилась чемпионом.

Сергей Фёдоров и Игорь Никитин Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Фёдоров — это вряд ли человек, который постоянно двигал фишки, разрисовывал планшетку и водил игроков за руку, указывая им все ходы. Пожалуй, босс ЦСКА — это «менеджер» в том смысле слова, которое употребляется в футбольной Англии. Уже чемпионские кадры из раздевалки, где Фёдоров был не на периферии, но чуть в отдалении от команды, могли многое сказать. Сейчас же разговоры однозначны: связь между тренером и командой потеряна.

Это хорошо видно и по играм чемпионов, которые хаотично чередовали матчи, где включали чемпионский режим и побеждали, с играми, где несколько плохих минут решали результат. Если раньше мы говорили, что ЦСКА в регулярке не особо настроен играть с аутсайдерами, то совокупные 0-10 от СКА и «Динамо» — показатель. Будет ли сам Фёдоров цепляться за позицию, на которую идти особо не хотел? Это очень большой вопрос, и многое намекает на большие перемены.

Если вспомнить, как проходили прошлые тренерские назначения в ЦСКА, железной логики ждать не приходится. Игорь Никитин получил повышение как ассистент тренера, которого уволили, причём в первое время преемник ставил ещё более рельсовый хоккей, чем Дмитрий Квартальнов. Сам Квартальнов в своё время за завесой «семейных обстоятельств» покинул «Сибирь» с действующим контрактом. Наконец, Фёдоров был назначен главным тренером летом за считаные дни до старта предсезонки.

Свободных тренеров, которые удовлетворяли бы амбициям ЦСКА, на рынке уже почти не осталось. Возможно, конечно, перехватить Илью Воробьёва с рейса в Казань, но приход ИПВ в «Ак Барс» давно выглядел вполне очевидным решением, с которого стороны уже соскакивать не будут. Анвар Гатиятулин якобы станет ассистентом Воробьёва — всё, других медалистов КХЛ на тренерском рынке НСА нет.

А не переманит ли ЦСКА тренера у другого клуба КХЛ? Сейчас не будет никаких инсайдов, скорее размышления уровня «вилами по воде». Недавно появилась информация о том, что неустойка за расторжение контракта Игоря Ларионова — 10 млн рублей, семечки для команды уровня ЦСКА. Появление этой информации совпало со странным публичным недовольством Ларионова хозяйством в «Торпедо» — то оказывалось, что команда не может полететь на самолёте, то в штабе не оказывалось видеотренера, который на самом деле работал в клубе 15 лет, то для него просто не оказывалось нужной позиции в «Нагорном».

Игорь Ларионов в ЦСКА Фото: РИА Новости

Правая рука Игоря Ларионова, экс-форвард ЦСКА Михаил Васильев говорил год назад в интервью: «Это не пустые слова, ЦСКА — это легендарный клуб на все времена. Никто не сможет повторить то, что сделал ЦСКА, и он продолжает идти вперёд». На бумаге всё совпадает, но есть два «но». Захочет ли Ларионов возвращаться в клуб, из которого когда-то с таким скандалом уходил — и захочет ли руководство ЦСКА поменять игровой стиль команды на почти противоположный?

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Наконец, ЦСКА в своём фирменном стиле может назначить того, о ком мы и подумать не можем. А почему бы не Павла Буре, например? Он сейчас имеет почти такой же статус, как и Фёдоров на момент прихода — легенда ЦСКА, суперзвезда мирового хоккея, член наблюдательного совета клуба, при этом вообще с нулём тренерского опыта. Ну а что: один же раз получилось с легендой, почему бы не попробовать второй? Такую логику можно легко себе представить.

Впрочем, возможно, Фёдоров останется и все эти разговоры можно будет перечеркнуть. Однако тогда нужна кардинальная перемена тренерского штаба, так как последние перестановки в нём не сработали. Нужен будет человек, который снова помог бы наладить чёткость защиты и заново связать штаб и коллектив вместе — правда, в том, что этот коллектив будет новым, уже мало кто сомневается.