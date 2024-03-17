«Магнитка» наказала «Спартак» за всё. Лучшая атака первого раунда получила «сухарь»!

Ключевые игроки красно-белых на старте серии сыграли за «Металлург». Сильно не повезло и с важным тренерским запросом.

Магнитогорский «Металлург» стал последним участником второго раунда плей-офф КХЛ от Восточной конференции. Команде Андрея Разина пришлось совершить две поездки в Хабаровск, чтобы в шестиматчевой серии сломить сопротивление неуступчивого «Амура». Автором решающей шайбы в противостоянии стал молодой нападающий Никита Гребёнкин, которому в овертайме шестого матча серии ассистировал Люк Джонсон. 29-летний американец провёл всю серию с «Амуром» на очень высоком уровне. Своё веское слово Люк произнёс и в первом матче второго раунда плей-офф со «Спартаком».

Москвичи в стартовой серии Кубка Гагарина за пять матчей расправились с «Северсталью». Как и ожидалось, та серия стала сверхрезультативной, в которой вовсю проявились как положительные стороны красно-белой команды, так и её слабые места. Подопечные Алексея Жамнова стали самой результативной командой первого раунда (21 шайба). И это несмотря на то обстоятельство, что сразу трём парам понадобилось провести на один матч больше. При этом оборона «Спартака» не выглядела монолитом, да и голкипер Дмитрий Николаев выглядел куда менее надёжно, чем тот же Илья Набоков из «Магнитки».

Старт матча в Магнитогорске ознаменовался быстрым удалением форварда хозяев Павла Акользина. «Спартак» получил в своё распоряжение первое большинство и создал очень опасный момент, но броску Павла Порядина не хватило точности. В свою очередь, большинство «Магнитки» сработало куда лучше. Для начала на ровном месте не справился со своими эмоциями один из главных лидеров гостей Максим Цыплаков.

Девятый номер «Спартака» применил чистый силовой приём против Дмитрия Силантьева, но на этом не остановился. В продолжении момента Цыплаков зачем-то ещё раз подтолкнул Силантьева, отправив его на ворота. Именно на это действие Максима и среагировал главный арбитр, выписав ему две минуты штрафного времени за блокировку.

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Предоставленным шансом «Магнитка» воспользовалась. Данила Юров сделал пас на синюю линию, Робин Пресс набросил с кистей, а Джонсон на пятаке подставил клюшку и переправил шайбу в ворота. Тут же москвичи бросились отыгрываться и были к этому очень близки, но сначала Джоуи Кин упустил хороший момент, а затем у Цыплакова не получилось реабилитироваться за невынужденное удаление.

Хозяева выбежали в резкую контратаку и увеличили преимущество в счёте. Владислав Ерёменко от борта сделал пас в центр — Силантьев продвинулся вперёд, выдержал паузу и бросил в противоход Николаеву, забросив первую шайбу за карьеру в плей-офф КХЛ. Вот так 23-летний форвард стал главным героем первого периода, ведь ранее именно он заработал на себе удаление, которое использовал Джонсон.

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Под занавес периода «Спартак» создал ещё несколько хороших шансов, но отыграть хотя бы одну шайбу не получилось – очень хорош был Набоков, а однажды своего голкипера своевременно подстраховал Ерёменко, выбивший шайбу в тот момент, когда она уже оказалась за спиной голкипера «Магнитки».

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В середине второго периода «Спартак» снова остался в меньшинстве. Причём главный лидер красно-белых Николай Голдобин получил сразу двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой – досталось Ерёменко. Дополнительным негативным фактором этого удаления стало то обстоятельство, что Голдобин, как и ранее Цыплаков, допустил нарушение в чужой зоне. В меньшинстве москвичам с огромным трудом выстоять удалось, но через несколько минут в равных составах третья шайба всё-таки побывала в воротах гостей.

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Уральцы подловили соперника на очередной контратаке. Проводивший лучший матч в своей карьере Силантьев от борта сделал пас в центр, Роман Канцеров бросил по воротам — Николаев отбил перед собой, но своевременно накативший на пятак защитник хозяев Егор Яковлев оказался самым расторопным на добивании.

Спартаковцы взяли запрос на офсайд, и в этом случае риск тренерского штаба Жамнова был полностью оправдан, так как момент был крайне неоднозначным. Но судьи изучили повтор и определили, что всё было в рамках правил. По итогу «Спартак» получил пропущенную шайбу и ещё две минуты меньшинства за неправильно взятый челлендж.

В заключительной двадцатиминутке самый реальный шанс зацепиться за игру москвичам выпал в середине отрезка, когда в штрафной бокс отправился Канцеров. В большинстве «Спартак» создал несколько моментов, и защитник Дмитрий Вишневский один из них был обязан использовать, но Набоков сегодня был просто идеален. В общей сложности российский вратарь отразил 34 броска и оформил «сухарь».

Стоит заметить, что за пять минут до конца основного времени в ворота «Спартака» влетела ещё одна шайба, но гол Никиты Михайлиса был отменён после ещё одного запроса от Жамнова. Со второй попытки главный тренер гостей всё-таки добился отмены гола из-за положения вне игры, но для возрождения интриги было уже слишком поздно.

Москвичи боролись до конца, заменили вратаря на шестого полевого игрока, но пропустили в пустые ворота – отличился Никита Гребёнкин. «Металлург» уверенно победил на домашнем льду, захватив преимущество в серии – 1-0.