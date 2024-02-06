Питер Лавиолетт вышел на чистое седьмое место по победам в НХЛ среди главных тренеров

Сегодня, 6 февраля, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0 – ОТ).

Для главного тренера «синерубашечников» Питера Лавиолетта эта победа стала 783-й за карьеру в НХЛ, благодаря чему он вышел на чистое седьмое место по выигранным матчам в лиге среди главных тренеров. Титулованный американский наставник превзошёл показатель Эла Эрбура (782).

Первое место занимает Скотти Боумэн (1244), на второй строчке располагается Джоэль Кенневилль (969), топ-3 замыкает Барри Тротц (914). В пятёрку лучших также входят главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Линди Рафф (858) и Кен Хичкок (849). Выше Лавиолетта также располагается главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис (848), который в самое ближайшее время должен превзойти показатель Хичкока.