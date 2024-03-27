Долгий путь к званию суперзвезды НХЛ. Как Панарин шёл к своей первой сотне

А также о том, что этому поспособствовало и что ждёт коркинского уникума в ближайшем будущем.

Сегодня, 27 марта, в матче с «Филадельфией» Артемий Панарин сделал три результативные передачи и впервые в карьере перешагнул отметку в 100 набранных очков в регулярном чемпионате. Показатель, после достижения которого хоккеистов принято называть суперзвёздами.

Артемий вошёл в поистине элитный клуб российских игроков, которым покорилась эта отметка. Среди действующих хоккеистов там числятся Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров и Кирилл Капризов. Среди завершивших карьеру – Александр Могильный, Сергей Фёдоров и Павел Буре.

Давайте посмотрим, когда Панарин был близок к сотне в регулярке, но по самым разным причинам не перешагивал порог трёхзначного числа.

Хронология похода Панарина за сотней

Артемий начал карьеру в НХЛ в 2015 году в составе действующего чемпиона – «Чикаго Блэкхоукс». Чего только не произошло в дебютном сезоне: игра в звене с Патриком Кейном, от которой веяло волшебством и лёгкостью, помощь того же Патрика в последней игре регулярки, чтобы Артемий выбил большой бонус, первый индивидуальный приз в НХЛ – «Колдер Трофи». Но вот до сотни было всё равно далеко. Панарин набрал 77 очков, а больше 100 очков среди всех игроков набрал только партнёр Артемия – Патрик Кейн. Такие уж реалии были в середине 2010-х годов в НХЛ. В следующем сезоне Панарин набрал 74 очка, а после обмена в «Коламбус», в котором россиянину предстояло наработать себе на контракт жизни, — 82 и 87.

Артемий Панарин и Патрик Кейн в составе «Чикаго» Фото: Nam Y. Huh/AP/ТАСС

Первая реальная и самая осязаемая возможность набрать 100 очков появилась в первом сезоне в составе «Рейнджерс». Панарин мгновенно стал лидером «синерубашечников», которые не блистали в том сезоне. Но Артемий не прочь был отпахать за себя и за партнёра, иногда чуть ли не в одиночку выигрывая матчи для команды и радуя требовательную публику на Манхэттене. Российскому нападающему оставалось набрать пять очков в 12 матчах, но тут неожиданно случилась пандемия короновируса, которая не только заперла в домах весь мир, но и остановила исторический поход Панарина.

То был лучший сезон Панарина в НХЛ, если не брать в расчёт этот, что в своё время оценил и один из лучших хоккеистов мира Натан Маккиннон: «Я знал, что Панарин был свободным агентом, поэтому следил за ситуацией в «Коламбусе». Что это за игрок! Я наблюдал за ним весь сезон, мы поддерживали связь. Это действительно хороший парень. Возможно, я немного предвзят, но, на мой взгляд, он должен выиграть «Харт» в этом году».

Вторая прекрасная возможность покорить значимую отметку у Панарина появилась через два года, но травма в самой концовке регулярного чемпионата порушила все планы. Главный тренер решил поберечь лидера «Рейнджерс» и дать ему спокойно восстановиться: «Если бы эта игра была на следующей неделе и это был плей-офф, Панарин и Копп, скорее всего, вернулись бы, чтобы играть. Они не вернулись сегодня вечером, потому что мы проявляем осторожность и не хотим ничем рисковать в плей-офф, который начнётся на следующей неделе». Таким образом, Панарин набрал 96 очков в 75 матчах, побил личный рекорд, но до сотни вновь не дотянулся.

Про прошлый сезон особо много слов не скажешь. Панарин впервые в составе «Рейнджерс» провёл полную регулярку, но сезон выдался очень сложным и неоднозначным, а Артемий на время даже потерял то волшебство, за которое его полюбили. Как итог: 92 очка в 82 матчах.

Причины преображения Панарина в этом сезоне

В первую очередь это статус главного действующего лица на площадке. Кто-то может возразить, сказав, что Панарин и до этого был лидером «Рейнджерс». Но это не совсем так. Жерар Галлан, пришедший на смену Дэвиду Куинну, начал совершенно по-другому использовать Панарина, заставив Артемия больше заниматься диспетчерскими функциями, а также лишив его той свободы действий и перемещений по площадке, которые составляли игру Хлебушка до этого. Но с приходом Лавиолетта всё изменилось – Панарину вновь была предоставлена роль свободного художника, что развязало ему руки и позволило взять управление тройкой или спецбригадой в свои руки.

Плавный переход к большинству сделан, поэтому поговорим и о нём. Та свобода действий, которая позволена Панарину в равных составах, присутствует и в игре в неравных составах. Если вы посмотрите на Панарина в большинстве, то не поймёте, на какой позиции он конкретно играет. Он может стоять в правом круге вбрасывания, может подняться на синюю линию, может заменить Зибанеджада на левом фланге, а может даже пойти на пятак, как в недавнем матче с «Питтсбургом».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Это броуновское движение по ситуации зачастую может запутать соперника, но для Артемия это возможность бесконечно находить варианты для развития атак.

Также у Панарина увеличилось игровое время в среднем за матч — если сравнивать с предыдущими двумя сезонами. Причин несколько: с момента травмы Уилера и до обмена Рословича Артемию приходилось выходить играть и в первом сочетании, помогая Крайдеру и Зибанеджаду, также нагрузка повышалась из-за приключений нью-йоркского вышибалы Мэтта Ремпе, который почти в каждом матче хватал большое удаление, после чего порядок выхода троек нападения на лёд нарушался.

Артемий Панарин Фото: Jason Redmond/AP/ТАСС

Важный момент, который многие, кто смотрит матчи «Рейнджерс», отметили – это повышение бросковой активности от Панарина. Обратимся к статистике: в сезоне-2021/2022 Панарин за 75 матчей совершил 177 бросков (2,36 в среднем за матч), в прошлом сезоне 204 броска за 82 матча (2,49 в среднем). В этом сезоне форвард «Рейнджерс» совершил 258 бросков за 72 матча (3,58 в среднем). Пожинать плоды этого фактора уже можно – личный рекорд по голам был превзойдён уже в 59-й игре сезона, а на данный момент Артемий забросил 43 шайбы. Причём нанесённые броски зачастую не примитивные, а очень хитрые, Панарин ловит момент, когда вратарю максимально неудобно реагировать на бросок.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Нельзя преуменьшать и заслугу постоянных партнёров по звену – Трочека и Лафреньера. В звене с ними Панарин чувствует себя превосходно, так как оба понимают хоккей россиянина, а также могут подчистить в обороне, потому что игра в своей зоне – не самое любимое занятие для лидера «Рейнджерс». Особенно сильно это бросается в глаза, если сравнивать с прошлым сезоном, когда Артемий поиграл со всеми, с кем мог.

Что ждёт Панарина дальше?

Во-первых, не время останавливаться на достигнутом. У Панарина есть реальная возможность перекрыть рекорды по набранным очкам в одном сезоне двух лучших российских хоккеистов XXI века – Евгения Малкина, который в сезоне-2008/2009 набрал 113 очков, и Александра Овечкина, в сезоне-2007/2008 набравшего 112 очков. А это, знаете ли, веха в истории.

В истории же «Рейнджерс» рекорд принадлежит Яромиру Ягру, который в постлокаутном сезоне-2005/2006 набрал 123 очка. До чешской легенды будет добраться крайне сложно. Но вот выйти на второе место вполне по силам: сейчас его занимает Жан Ратель, который больше 50 лет назад набрал 109 очков.

Также держим в уме, что Панарин имеет возможность впервые в карьере добраться до отметки в 50 заброшенных шайб. У Артемия есть 10 матчей, чтобы забросить 7 шайб. На данный момент только шесть россиян могут похвастать таким достижением: Александр Могильный, Александр Овечкин, Павел Буре, Сергей Фёдоров, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

И вишенка на этом праздничном торте, конечно же, предстоящий плей-офф, куда «Рейнджерс» официально уже квалифицировались. В прошлом году Панарин провалился, набрав за семь игр в розыгрыше Кубка Стэнли 2 (0+2) очка. Да и те в первом периоде первого матча. Артемий и сам это понимает, а его слова перед началом сезона это характерно подтверждают: «В прошлом году я чувствовал себя ужасно, потому что мы были в ситуации, когда могли выиграть Кубок Стэнли. Так мы думали до начала плей-офф. У нас была отличная команда, а потом мы проиграли после того, как вели со счётом 2-0 – и особенно из-за моей игры». Если российский нападающий перенесёт игру, которую показывает в регулярке, на матчи плей-офф, то этот сезон обещает стать поистине великим.

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